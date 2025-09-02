Petříček: Obávám se, že Babiš bude kopírovat Orbána. Mít dobré vztahy se státníky už nestačí
Průzkumy označují za možného vítěze sněmovních voleb hnutí ANO. Jeho politiku ale může ovlivnit i to, s kým bude případně vládnout. „Hnutí ANO by mohlo být poprvé ve vládě s politickými stranami, které zpochybňují naše základní bezpečnostní zájmy,“ upozorňuje v pořadu Osobnost Plus Tomáš Petříček, bývalý sociálnědemokratický ministr zahraničí, nyní analytik Ústavu mezinárodních vztahů a poradce prezidenta.
„Hnutí ANO se v základních otázkách úplně nerozchází od hlavních pilířů české zahraniční politiky,“ poukazuje Petříček v pořadu Osobnost Plus. „Podporuje naše členství v Evropské unii, v NATO.“
Tomáš Petříček, bývalý sociálnědemokratický ministr zahraničí, nyní analytik Ústavu mezinárodních vztahů a poradce prezidenta
V případě, že by se hnutí ANO po říjnových sněmovních volbách dostalo z opozice do vlády, by proto bývalý ministr neočekával obrat české zahraniční politiky. Může ale podle něj dojít ke změně rétoriky nebo některých konkrétních kroků.
„Postoj k Evropské unii nebude o tom, jestli z ní budeme vystupovat, či nikoli. Ale postoj ANO a Andreje Babiše (letos kandiduje ve sněmovních volbách, pozn. red.) bude určitě méně konstruktivní, než tomu bylo v minulých letech,“ odhaduje.
Dobré vztahy nestačí
Na druhou stranu připomíná, že šéf hnutí ANO v minulosti často na jednáních Evropské rady s něčím souhlasil a v Česku to pak prezentoval jinak. Zahraniční politika hnutí ANO je podle něj výrazně určovaná právě Babišem a jeho osobními vztahy s konkrétními státníky.
„Trochu se obávám, že ve vztahu k evropské politice bude kopírovat Viktora Orbána nebo Roberta Fica. Ale zároveň Andrej Babiš v minulosti opakovaně ukázal, že chce mít dobré vztahy s našimi klíčovými spojenci, ať už to jsou představitelé Polska, Německa, a nakonec třeba i Francie,“ připomíná Petříček. Dobré vztahy ale dnes už podle něj nestačí.
„Nebude stačit, pokud budeme mít dobré vztahy, nebo budeme mít pocit, že má dobré vztahy s konkrétním státníkem. Dnes více než v minulosti bude záležet nejen na symbolech, ale především na konkrétních činech,“ dodává.
Budoucí vláda?
Jak bude vypadat zahraniční politika hnutí ANO, bude záležet také na tom, s kým bude případně vládnout a jací budou jeho koaliční partneři. „Nedovedu si představit, že by chtěl Andrej Babiš přepustit zahraniční politiku někomu jinému. Na druhou stranu, ta situace je poměrně nová,“ upozorňuje Petříček.
„Hnutí ANO by mohlo být poprvé ve vládě s politickými stranami, které zpochybňují naše základní bezpečnostní zájmy – ať už je to členství v NATO nebo Evropské unii,“ doplňuje.
Význam obou členství i společné obrany dnes zpochybňují také představitelé Sociální demokracie (SOCDEM). Strana se přitom v minulosti výrazně zasadila o vstup Česka do Evropské unie a byla i u vstupu do NATO.
„Vidím v tom jisté zoufalství, snahu vrátit se do Poslanecké sněmovny za jakoukoli cenu, byť s jedním dvěma mandáty,“ hodnotí. „To, že obětí je ztráta identity Sociální demokracie, vzdání se základních principů a hodnot sociální demokratické politiky, to je jen čirý oportunismus a zoufalství,“ připomíná její bývalý ministr.
Sociální demokracie se podle něj možná „nechala usmýkat“ i tím, že nikdy nebyla ochotná ukončit spolupráci s hnutím ANO a Andrej Babiš si toho byl dobře vědom.
„Situace po letošních volbách může být trochu jiná,“ uzavírá Petříček. „Myslím, že Andrej Babiš bude možná v situaci, kdy bude ‚vydíratelnější‘, než byl ‚vydíratelný‘ komunisty v předchozí vládě. Bude mít partnery, kteří jsou mnohem méně čitelní a mnohem méně konzistentní,“ uzavírá Petřiček.
Jak se podle něj bude Andrej Babiš chovat ke koaličním partnerům? Ohrozí hnutí ANO českou podporu Ukrajiny? A v čem bude klíčová role prezidenta Pavla? Poslechněte si celý pořad v audiu na začátku článku.