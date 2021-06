‚Masivní kšeftování s hlasy a rozdělování trafik.‘ Petříček odstoupil z pražské kandidátky ČSSD

Petříček ve středu uvedl, že na kandidátce nebude kvůli tomu, že tím byla narušena její demokratická tvorba. Kritizuje rovněž „masivní kšeftování s hlasy a rozdělování trafik“ ve veřejné správě výměnou za loajalitu uvnitř ČSSD.

Postup pražské organizace ČSSD kritizují její šéf Petr Pavlík či poslanec Petr Dolínek, který proti němu připravuje odvolání. Upozorňují na to, že obvodní organizace v Praze měly kandidáty navrhovat do poloviny března. Maláčovou, ale i bývalého šéfa Zelených Matěje Stropnického či někdejšího ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka však navrhla Praha 4 až po dubnovém sjezdu, na kterém proti Petříčkovi obhájil funkci šéfa ČSSD Jan Hamáček. Podle Pavlíka je tak návrh na jejich kandidaturu v hlavním městě v rozporu s řádem přípravy voleb.

Petříček napsal, že kandidátku opouští po zralé úvaze, protože nemůže souhlasit s tím, co se uvnitř strany děje. „Z ČSSD v žádném případě vystupovat nehodlám, ale v letošních volbách na její kontroverzně vznikající pražské kandidátce figurovat nebudu,“ uvedl. Řádnou přípravu kandidátky podle něj hlasování pražského vedení hrubě narušilo. „V demokratické straně mají rozhodovat především členové, nikoliv úzké vedení a hrstka funkcionářů,“ uvedl.

ČSSD podle Petříčka musí reprezentovat důvěryhodní lidé s morální integritou. „Nemohu proto souhlasit s tím, že za podpory vedení strany nyní probíhá uvnitř ČSSD masivní kšeftování s hlasy a rozdělování trafik ve veřejné správě výměnou za loajalitu,“ uvedl. Kritizuje i to, že se do funkcí „tlačí“ lidé jako bývalý hejtman Michal Hašek či Pavel Jaroš, kteří se v posledních měsících stali náměstky na ministerstvech vnitra a zahraničních věcí. „U toho v žádném případě nehodlám asistovat. Jsem bytostně přesvědčen, že sociální demokracie by měla nabídnout něco lepšího,“ konstatoval Petříček.

Nezavírat oči před kauzami

Vedení ČSSD by podle něj také nemělo „zavírat oči“ před kauzami kolem premiéra Andreje Babiše (ANO), které podle něj eskalují. „Vedení ignoruje zjevný obří střet zájmů a zřejmě nehodlá do voleb učinit nic, co by alespoň částečně zmírnilo dopady těchto kauz na ČR a její obyvatele,“ uvedl. Petříček dodal, že v takovém případě nemůže aktuální politiku sociální demokracie hájit před voliči.

Zprávy o úmyslu nahradit Petříčka na kandidátce se objevily poté, co tehdejší ministr neuspěl s kandidaturou na šéfa ČSSD proti Hamáčkovi. Hamáček odvolal krátce po dubnovém sjezdu Petříčka z čela diplomacie. Zdůvodnil to tím, že ČSSD musí do voleb působit jednotně a srozumitelně, přičemž oba kandidáti nabízeli příliš odlišné vize.