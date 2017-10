Piráti podpoří do čela sněmovny Vondráčka z ANO. Na post místopředsedy chtějí Pikala

Piráti podpoří na funkci předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Šéf ODS Petr Fiala, který se o tento post také uchází, by měl být prvním místopředsedou dolní komory. Pirátským kandidátem na místopředsedu dolní komory pak bude Vojtěch Pikal. Rozhodl o tom v neděli poslanecký klub Pirátů. Praha 17:23 29. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda ANO Radek Vondráček | Zdroj: ČTK

Piráti podporou Vondráčka podle svého předsedy Ivana Bartoše uznávají výsledky voleb, ve kterých zvítězilo hnutí ANO.

„Výsledek voleb byl takový, že ANO je vítězná strana, druhá nejsilnější strana je ODS a my kopírujeme tento výsledek,“ uvedl Bartoš. Klub podle něj hlasoval jednotně, což je důkazem, že už funguje dobře.

Menšinovou vládu ANO, ani kdyby v ní částečně byli odborníci, ale strana nepodpoří.

„Stanovisko je stále stejné, musím to neustále opakovat, řídíme se naší strategií, která byla součástí naší kampaně, a tam je jasně řečeno, že nepodpoříme ani tichou podporou vládu, kde by bylo dominantní postavení hnutí ANO," prohlásil Bartoš.

Místopředsedou sněmovny Vojtěch Pikal?

Pirátským kandidátem na místopředsedu sněmovny bude Vojtěch Pikal, první místopředseda Pirátů. Klub se podle předsedy Pirátů shodl na tom, že Pikal je nejkompetentnější na tuto pozici.

„Nepředpokládáme, že jako třetí nejsilnější strana bychom měli problém tohoto kandidáta prosadit," dodal Bartoš.

Strana by také chtěla mít své poslance v pěti výborech, ve třech z nich by chtěla předsednické křeslo. Jedním z nich je bezpečnostní výbor, který by chtěl řídit Bartoš. O křeslo šéfa bezpečnostního výboru ale má zájem také hnutí Svoboda a přímá demokracie v čele s Tomiem Okamurou. Bezpečnostní výbor je podle Okamury pro SPD prioritou.

Piráti skončili ve sněmovních volbách třetí za ANO a ODS, v dolní parlamentní komoře mají 22 zástupců.