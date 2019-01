Piráti chtějí eurovolby vyhrát, lídrem kandidátky zvolili softwarového specialistu Marcela Kolaju

Do čela kandidátky v evropských volbách postavili Piráti softwarového specialistu Marcela Kolaju. Ve volbě na celostátním fóru strany v Táboře porazil pět dalších kandidátů. Piráti v sobotu rozhodnou také o obsazení dalších čtyř postů v čele kandidátky. A diskutovat budou o změnách stanov. Tábor 14:14 19. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít kandidáti na post lídra kandidátky do Evropského parlamentu (zprava) Ladislav Koubek, Hynek Melichar, Mikuláš Peksa, Ondřej Kolek, Jana Koláříková a Marcel Kolaja. | Foto: Pancer Václav | Zdroj: ČTK

Kolaja, který v kandidátském projevu zdůrazňoval svoji dosavadní práci pro stranu, získal ve druhém kole volby 253 hlasů, Porazil tak svého protikandidáta a poslance Mikuláše Peksu.

„Postupné kroky a zviditelnění Pirátů v minulé evropské kampani vedlo nakonec až k úspěchu v Poslanecké sněmovně,“ připomněl Kolaja během svého proslovu. Před pěti lety byl dvojkou na kandidátce.

Přání: 20 procent

Předseda strany Ivan Bartoš ve svém projevu prohlásil, že by Piráti měli květnové volby vyhrát a získat 20 procent hlasů. Strana by se tak do europarlamentu dostala vůbec poprvé.

Piráti by podle Bartoše měli propojovat domácí a evropskou politiku, což se prý dosud v Česku nedaří. V projevu ale vytyčil ambiciózní cíle i do dalších voleb.

„V roce 2021 chceme vyhrát parlamentní volby a sestavovat vládu. V nadcházejících volbách chceme být vyzyvatelé a alternativa hnutí ANO. Budeme dělat na tolik dobrou a chytrou politikou, že zůstaneme těmi lídry v liberálním středu a jeho okolí,“ uvedl na zasedání.

V příštím roce podle něj chtějí Piráti proniknout do všech krajských zastupitelstev.

Co další strany?

Lídry svých kandidátek si v současné době vybírají i další politické strany.

Do čela kandidátky ANO chce šéf hnutí a premiér Andrej Babiš prosadit europoslankyni Ditu Charanzovou. Komunistickou kandidátku povede europoslankyně Kateřina Konečná. ČSSD si jako lídra vybrala europoslance Pavla Poce, lidovci Pavla Svobodu a ODS Jana Zahradila.

O lídrovi zatím nerozhodly SPD a TOP 09. Ta domlouvá společnou kandidátku s hnutím Starostové a nezávislí, v jejímž čele by měl být rovněž europoslanec Stanislav Polčák (STAN).