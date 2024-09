Pirátské fórum bych vypnul. Odejít teď z vlády je na hranici dezerce, tvrdí končící hejtman Špoták

Jen co vedení Pirátů rezignovalo na svoje funkce kvůli volebnímu debaklu, už se rozhořela debata o tom, kdo bude kandidovat na nového předsedu. Kromě toho si Piráti musí taky zodpovědět otázku, jestli zůstanou ve vládě. O funkci předsedy Pirátské strany už v minulosti usiloval Rudolf Špoták, dosluhující hejtman Plzeňského kraje a znovuzvolený zastupitel. „Myslím, že by nám extrémně ublížilo, kdybychom z vlády odešli,“ říká pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Plzeň 18:32 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudolf Špoták na setkání hejtmanů s prezidentem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Řekl jste, že zatím necítíte dostatečnou podporu pro to, abyste kandidoval na předsedu Pirátů. Co by byla dostatečná podpora?

Je to otázka několika hodin, co předsednictvo oznámilo svoji rezignaci. Takže je velice těžké a složité tu podporu nějak změřit. Ale myslím si, že by to měla být nominace nebo podpora z velké části krajů České republiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mají Piráti odejít z vlády? Nejen na to odpovídá jejich končící hejtman Rudolf Špoták

Za těch pár hodin už vás podpořil lídr jihočeských Pirátů Josef Soumar. Předpokládám, že by se za vás postavila i vaše plzeňská krajská organizace. To pro začátek nestačí?

Na začátek by to určitě stačilo. Ale cesta k celostátnímu fóru, které bude 9. listopadu a kde se bude volit nové vedení, je ještě poměrně dlouhá. Určitě se o tom budeme bavit. Ale nemyslím si, že je to teď definitivní ano, nebo ne. Je to pořád ještě měsíc a půl.

Znamená to, že je vaše kandidatura ve hře?

Ano, řekl bych, že je určitě ve hře.

A pokud by ve hře nebyla, koho byste doporučil?

Myslím, že je to především o tom, kdo se jak na to cítí a jaká bude nabídka. Musím říct, že máme lidi, kteří byli v krajské politice velice úspěšní. Třeba bývalé členky republikového předsednictva. Ať už to byla Jana Holomčík Leitnerová nebo Hana Hajnová. Máme tady úspěšné poslance Jakuba Michálka nebo Olgu Richterovou.

To jsou všechno jména, o kterých si myslím, že jsou schopna řídit Pirátskou stranu. A je otázka, kdo má jaký zájem.

A pak se budeme bavit o podpoře a o tom, kdo chceme, aby byl novou tváří Pirátů. Ale musím říct, že druhého Ivana Bartoše si nenaklonujeme.

Vážení voliči, sousedé z Vysočiny,

děkujeme za podporu, kterou jsme od vás dostali!



Bohužel celkový výsledek voleb pro Piráty dopadl pod očekáváním a zastoupení jsme v Kraji Vysočina nezískali. Přesto chci říct, že si stojím za profesionální dosavadní prací našich lidí,… pic.twitter.com/fCGtllmNGd — Hana Hajnová (@PiratkaHanka) September 21, 2024

Odejít z vlády? Dezerce

Vyjádřil jste se, že Piráti by měli zůstat ve vládě i po obměně vedení. Není ale právě účast ve vládě Petra Fialy (ODS) to, co Pirátům ublížilo ve dvou posledních volbách? Nejdřív v evropských, teď v krajských.

Určitě nám to ublížilo. S tím bez pochyby souhlasím.

Na druhou stranu se bavíme o budoucím čase. A tam by nám naopak extrémně ublížilo, pokud bychom z vlády v tomto okamžiku odešli. Myslím, že je spousta projektů, které Piráti ve vládě dokončují a které budou před příštími parlamentními volbami hotové.

Opouštět v tomto okamžiku digitalizaci stavebního řízení, kdy všechno není úplně ideální, to je na hranici dezerce.

Pokud jsme se měli bavit o tom, že Piráti nemají ve vládě úplně důstojnou roli, tak to mělo být někdy před rokem, kdy jsem chtěl na předsedu strany kandidovat. Ale teď...

Takže před rokem byste z vlády odešel, ale teď už ne?

Před rokem bych to hodně zvažoval, kdybych byl předsedou strany. Protože si myslím, že naše role nebyla důstojná. Ale myslím, že se v rámci interních jednání ve vládě trochu vylepšila.

Teď si myslím, že už to musíme dotáhnout do konce. Bral bych to jako zradu na voličích. Jsou tam projekty, které bude vláda představovat jako celek a Piráti jsou její součástí.

Jak se vaše pozice ve vládě vylepšila v poslední době?

Dostali jsme prostor v rámci digitálního stavebního řízení. To, jak to dopadlo a jak to momentálně je, to je věc druhá. Ale zase má Ivan Bartoš prostor ty věci napravit.

Přesto že digitální řízení v rámci jednotek měsíců nefunguje tak, jak si ministr Bartoš představoval, tak z hlediska let a desítek let je to neskutečný krok dopředu, který tady dlouho nebyl a scházel.

Zítra ráno se sejdu s premiérem Fialou. Půjdu tam se seznamem věcí, které musí fungovat jinak, aby vládní spolupráce dávala smysl i našim voličům. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) September 23, 2024

Přisátí na stát?

Místopředseda ANO Karel Havlíček řekl, že Piráti se teď budou ve vládě držet do posledního dechu, protože vaši lidé jsou podle něj přisátí na ministerstvech. Co říkáte na jeho slova?

To bychom mohli říct, že takhle jsou přisátí v podstatě všichni. Ale já si nemyslím, že je to ten hlavní důvod proč zůstat. Pokud to tak někdo chce prodávat, pokud to tak pan Havlíček říká, tak tomu svým způsobem rozumím. Rétorika hnutí ANO je vůči Pirátům dlouhodobě agresivní, takže toto vyjádření mě nepřekvapuje.

Pokud to tak někdo chce chápat, nechť to tak chápe. Ale já si myslím, že je důležité být u finálních výsledků ve vládě.

To znamená, že hlavním důvodem vašeho setrvání ve vládě je něco jiného? Ale při tom vašem uvažování, jestli odejít, nebo zůstat, taky hraje roli, kolik Pirátů a Pirátek má zaměstnání na ministerstvech?

Pokud se ptáte mě, tak já si myslím, že to roli nehraje. Pokud je někdo z mých kolegů součástí ministerstva nebo exekutivy, tak vám řekne, že to tak vidí, tak já to budu samozřejmě respektovat. Za mě by to ale neměl být pro Piráty hlavní cíl.

Proto jsem hovořil o tom, že bych býval zvažoval odejít z vlády před rokem, a to by přece bylo ještě víc kontraproduktivní.

Pirátský ministr zahraničních věcí Jan Lipavský řekl, že on sám se o funkci předsedy strany ucházet nebude. A současně prohlásil, že se jako Piráti, cituji, musíte zbavit komoušů a vypnout stranické fórum. Co vy na to?

Souhlasím s druhou polovinou té citace. Pirátské fórum vzniklo před patnácti lety a myslím, že se ukázalo být velice funkčním a demokratickým nástrojem. Každopádně se ale za těch patnáct let politická kultura a politický marketing posunuly.

Myslím si, že fórum je teď v některých svých ohledech stejně archaické jako jeho grafický vzhled.

A o té první části ministrova návrhu si myslíte co?

Přijde mi to jako příliš dehonestující přirovnání.