ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA: Bude Babiš ‚ukřičenou‘ hlavou státu? Záleží, jestli tuto polohu voliči akceptují

Server iROZHLAS.cz přináší nejzajímavější informace z podcastu Českého rozhlasu Plus Čekání na prezidenta o jednotlivých kandidátech na Hrad. Tentokrát o čerstvém uchazeči Andreji Babišovi (ANO), o jehož kandidatuře se dlouho spekulovalo. Inteligentního průvodce při hledání nové hlavy státu přináší moderátor Jan Pokorný, ústavní právník Jan Kysela, komentátor Petr Nováček, filosofka Tereza Matějíčková a další. Seriál Praha 6:00 6. listopadu 2022

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš minulou neděli oznámil, že bude kandidovat na prezidenta, v pondělí dostal posvěcení předsednictva ANO a v pátek ráno podal na ministerstvu vnitra kandidaturu. Podepsalo mu ji 56 poslanců jeho hnutí.

„Jeho zvolením bychom promeškali příležitost Hrad znormálnět. Tímto slovem nemyslím, že prezidenta nutně z Pražského hradu odstěhujeme do nějaké vilky nebo paneláku, aby měl pocit, že je jedním z nás. Znormálněním myslím, že to bude prezident, do kterého nikdo neprojevuje mesiášská očekávání,“ říká ústavní právník Jan Kysela.

Většina kandidátů jsou podle něj „normální lidé“ s nějakou předlistopadovou minulostí, nějakým věkem či profesí. „Není tam ale nikdo, u koho by většina řekla: ,Pokud nebude prezidentem/prezidentkou, tak svůj život raději ukončím například skokem z Nuselského mostu‘,“ doplňuje.

„Ve chvíli, kdy by byl prezidentem Babiš, naváže na řadu mimořádných osobností, jako byli Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman, kteří jsou pro významnou část lidí mesiášskými a zcela nevšedními osobnostmi a v jejich přítomnosti se chvějí,“ myslí si Kysela.

Poloprezidentský systém?

Babiš má podle něj i další podobnosti s Klausem, a to že je zakladatelem vlastní strany, respektive hnutí. Co je jiné, že uvnitř ANO nemá předseda žádnou opozici a v každém případě má poslední slovo, připomíná komentátor Petr Nováček.

„Pokud bude Babiš sedět na Hradě, stane se neoficiálním vůdcem opozice. A když ANO zasedne ve vládě, bude prezident Babiš tím, kdo nastoluje vládní agendu. V roce 2013 tady byly pokusy Miloše Zemana o rekonfiguraci systému parlamentní formy vlády k poloprezidentské formě. U Babiše se domnívám, že by se přesně tohle stalo,“ dál uvažuje Kysela.

Právníkovy úvahy potvrzují slova šéfa ANO, který při ohlášení kandidatury řekl: „Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít.“

‚Ukřičený‘ prezident

Filosofka Tereza Matějíčková upozornila na pokus o Babišovo smířlivější vystupování, což však pro něj nebude snadné udržet.

„Faktem je, že dokáže oslovovat a bavit se s lidmi ve společnosti, se kterými se mnozí politici bavit neumí. To je jeho schopnost, kterou je třeba v nějakém smyslu ocenit. Na druhou stranu, i kdyby působil nejsmířlivěji, tak již svojí minulostí i tím, že stojí před soudem, nemůže vyvolávat nic jiného než konflikty a kontroverze.“

Právě na tyto konflikty a kontroverze pak podle filosofky bude muset reagovat. „Není to úplně zdrženlivý člověk, který by měl emoce na uzdě. Je temperamentní,“ doplňuje.

Podle Kysely může Babiš působit smířlivě pouze v případech, kdy čte předem připravený text, ovšem ve chvíli, kdy mluví ve sněmovně nebo když hodnotí například rozhodnutí Ústavního soudu zrušit část volebního zákona, je to teprve ten autentický Andrej Babiš.

„Tento autentický, rozčilený a křičící Babiš ovšem není prezidentský. Voliči ho akceptují jako ukřičeného vůdce opozice a ukřičeného premiéra, ale jde o to, zda ho akceptují jako ukřičeného prezidenta,“ podotýká ústavní právník.

Tradiční sestava podcastu Čekání na prezidenta. Zleva Jan Kysela, Tereza Matějíčková, Petr Nováček a Jan Pokorný | Zdroj: Český rozhlas