Už ve své polovině přinesly volby do Senátu jednoho vítěze – dosavadního člena horní komory Zbyňka Linharta (za STAN). Senátor za Děčínsko porazil své vyzyvatele s výrazným náskokem a po zisku více než 52 % hlasů jako jediný nemusí do druhého kola voleb. Čím si dřívější dlouholetý starosta Krásné Lípy vysloužil v regionu takovou přízeň? A co v politice vlastně reprezentuje?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Matěj Válek, Miroslav Tomek, Marie Čtveráčková