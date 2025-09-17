Podle čeho volí Pražané a jak to ovlivňuje kandidátky stran? Odpovídají hosté speciálu Radiožurnálu
Praha hraje ve sněmovních volbách důležitou roli – nejen symbolicky jako hlavní město, ale i kvůli velkému počtu přerozdělovaných mandátů. Pravidelně navíc volí odlišně než většina republiky. Bude to tak i letos? Nakolik tomu strany přizpůsobují kandidátky? A podle čeho se Pražané budou rozhodovat? Karolína Koubová se ptala svých hostů ve středu, po zprávách v 18 hodin.
Hosty středečního volebního speciálu Radiožurnálu byli zástupce ředitele Sociologického ústavu Akademie věd České republiky Tomáš Kostelecký, Milan Školník, politolog z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity a Tereza Friedrichová, politoložka a výzkumnice agentury NMS Market Research.
Termín pro volby vyhlásil prezident Petr Pavel až v nejzazším možném termínu, dřívější rozhodnutí, které by znamenalo oficiální start kampaně, by podle něj mohlo vést u politických stran k hledání cest, jak obejít limit 90 milionů korun na kampaň.
Do sněmovních voleb se letos podle přihlásilo celkem 26 uskupení. Je jich tedy o šest více než při minulých volbách před čtyřmi lety.