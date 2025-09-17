Podle čeho volí Pražané a jak to ovlivňuje kandidátky stran? Odpovídají hosté speciálu Radiožurnálu

Praha hraje ve sněmovních volbách důležitou roli – nejen symbolicky jako hlavní město, ale i kvůli velkému počtu přerozdělovaných mandátů. Pravidelně navíc volí odlišně než většina republiky. Bude to tak i letos? Nakolik tomu strany přizpůsobují kandidátky? A podle čeho se Pražané budou rozhodovat? Karolína Koubová se ptala svých hostů ve středu, po zprávách v 18 hodin.

_khl9253-websize_240717-182200_har.jpg

Podle čeho volí Pražané a jak to ovlivňuje kandidátky stran? Otázky zodpoví hosté speciálu Radiožurnálu (ilustrační foto)

Hosty středečního volebního speciálu Radiožurnálu byli zástupce ředitele Sociologického ústavu Akademie věd České republiky Tomáš Kostelecký, Milan Školník, politolog z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity a Tereza Friedrichová, politoložka a výzkumnice agentury NMS Market Research.

Termín pro volby vyhlásil prezident Petr Pavel až v nejzazším možném termínu, dřívější rozhodnutí, které by znamenalo oficiální start kampaně, by podle něj mohlo vést u politických stran k hledání cest, jak obejít limit 90 milionů korun na kampaň.

Do sněmovních voleb se letos podle přihlásilo celkem 26 uskupení. Je jich tedy o šest více než při minulých volbách před čtyřmi lety.

