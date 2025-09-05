Podle Lipavského úspěch, dle politologů propadák. K volbě poštou se přihlásilo necelých 11 tisíc krajanů
O písemnosti potřebné ke korespondenční volbě v říjnových sněmovních volbách k pátku požádalo téměř 11 000 krajanů. Ministr zahraničí a kandidát koalice Spolu Jan Lipavský označil zájem o první hlasování poštou za velký úspěch. Při prosazování nové formy hlasování ministerstvo pracovalo s odhadem 50 tisíc hlasujících v zahraničí. Politologové hodnotí zájem jako neodpovídající úsilí, které do prosazení novinky vložila vládní koalice.
„K dnešnímu dni (pátek) si o korespondenční hlasování požádalo 10 905 lidí. Toto číslo se ještě může zvýšit o ty občany, kteří o korespondenční hlasování požádají osobně. Považuji to za velký úspěch, je to téměř 40 procent z těch krajanů, kteří se zapsali do zvláštního seznamu voličů,“ uvedl Jan Lipavský.
„Ukazuje se, že významná část z těch krajanů, kteří chtějí volit v zahraničí, projevila zájem o korespondenční volbu. Očekáváme, ze další část těchto krajanů přijde volit na ambasády ještě prezenčně,“ dodal. Celkově se k hlasování v zahraničí přihlásilo zhruba 27 500 lidí.
Karel Havlíček, místopředseda opozičního hnutí ANO, kterému předpovídají předvolební průzkumy volební vítězství, označil počet přihlášených za megafiasko. „Úsilí, peníze, zběsilý marketing ministra Lipavského dopadlo jako vše, do čeho se pustí. Podobná blamáž jako EXPO 25. Náklady i očekávání velké, výsledek tristní,“ uvedl.
Hodnocení politologů
Politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity hodnotí páteční číslo jako propadák. „Je to fiasko, které hluboce zaostává za původním očekáváním,“ řekl.
Zájem o písemnosti podle politologa Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze naznačuje, že většina zapsaných využije hlasování až ve volební místnosti na ambasádě, jestli vůbec.
„To samozřejmě ještě více marginalizuje úsilí, které do toho současná vláda dala. Na druhé straně je to poprvé a na vyhodnocování všech faktorů, které vedly k tomuto nízkému číslu, bude dost času po volbách,“ napsal Školník.
Na základě zájmu o korespondenční hlasování na Slovensku experti očekávají, že náběh hlasování poštou bude pozvolný. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou kolem 7 tisíc Slováků, předloni jich už bylo na 58 tisíc.
Kolem půl milionu krajanů
Standardně budou moci krajané volit za čtyři týdny na 108 zastupitelských úřadech nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci naopak hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo stáži.
Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich.
V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 až 600 tisíc českých občanů.