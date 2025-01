Politický marketing nutně nenahrává autoritářům, k nejlepším v něm patřili liberálové, tvrdí Shavit

Volební kampaně se stále více než na programy a hodnoty zaměřují na to, jak oslovit voliče moderními technologiemi a politickým marketingem. Dokáže ale ten sám o sobě vyhrát volby? „Do nějaké míry, ale ne bez autentického lídra. Donald Trump měl velmi dobře vedenou kampaň, ale on ji převyšoval. Stejně tak bylo mnoho lidí překvapeno úspěchem Filipa Turka v eurovolbách, hlavně počtem preferenčních hlasů,“ říká v podcastu Chyba systému Anna Shavit. Chyba systému Praha 21:30 25. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Shavit v podcastu Chyba systému | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Za klíčovou považuje expertka na politický marketing schopnost trefit se do nálady ve společnosti, což se podle ní skvěle povedlo právě Trumpovi.

„Volilo ho daleko víc lidí, než kolik jich to bylo ochotno přiznat. Nebo prostě nechtěli Kamalu Harris a to, co představuje. Což byl svět, kde je 150 pohlaví. Do něj přichází Trump, který to vše vrátí do pěkných 80. let, kdy nebyly problémy a klimatická změna,“ glosuje expertka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Podobnou schopnost pak má podle Shavit mimo lídra Motoristů Turka i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Pro oba je rovněž typická vyhrocená rétorika a neustálá kritika.

„Připomíná mi to trošku box. Jdete k někomu, prostě ho praštíte a davy jásají. Lidé mají radost, že někdo verbalizuje jejich frustraci, současně to ale do jisté míry berou jako zábavu,“ popisuje Shavit.

Volební marketing připodobňuje k flirtování v baru. „Tam taky nečekáte, že vám ten druhý postaví barák, a pokud ano, můžete být druhý den velmi zklamaní. A v kampaních je to podobné, v nich se slibuje a je třeba to brát realisticky. Jako ten zprofanovaný předvolební slib Donalda Trumpa, že válku ukončí za den. A teď tedy až za půl roku,“ doplňuje.

Obamovský marketing

Komentátor David Klimeš připojuje svůj pohled na prezentaci premiéra Petra Fialy (ODS), kterou shrnuje pod slovem havárie. „Vidíme, kolik investovali do obhajoby výroku, že za čtyři roky budeme mít platy jako v Německu. A když tomu nevěříte, tak máte blbou náladu. Nebo tvrzení, že se programové prohlášení plní na 93 procent. A všichni se tomu smějí,“ uvádí.

Fiala tím podle něj přichází o své hlavní výhody oproti Babišovi: autenticitu a důvěryhodnost. „‚Nemáte mě rádi, nejsem možná moc schopný, ale já vám nelžu.‘ A on to vlastně zahazuje. Pochopil bych, kdyby tohle vrhli na závěr kampaně jako šrapnel. Bylo by to riskantní, ale nechápu, jak k tomu mohli dojít tři čtvrtě roku před volbami,“ dodává.

„Také je možné, že se veškerá kritika neschopnosti vlády odehraje do jara, a pak se začne komunikovat, co bude. Uvidíme. Data ukazují, že pravicoví voliči jsou mnohem kritičtější a očekávají od svých lídrů víc,“ navazuje Shavit.

Přidává příhodu z kampaně v roce 2021, kdy v rámci širšího týmu chtěli po Fialovi, aby se do volebních novin vyfotil bez saka: „Když už tedy opékají špekáčky u ohně. A to nešlo. Ale o čtyři roky později je Fiala bez saka. To je takové obamovské. Tady je pocit, že politický marketing vede k autoritativním lídrům, ale k nejlepším patřili Barack Obama a další liberálové jako třeba Justin Trudeau.“

Být hranolkou nestačí

Novinářka Apolena Rychlíková vnímá politický marketing jako řemeslo, které by politik měl ovládat, zároveň je ale dobré, aby měl své hranice. „V českém, ale už i globálním kontextu mě mrzí, že je velmi reaktivní. Andrej Babiš udává tón a ostatní se jen snaží reagovat a přiblížit se té jeho zkratkovitosti,“ upozorňuje.

„Jakou přidanou hodnotu má Petr Fiala v saku na TikToku? Nebo STAN a Vít Rakušan s projektem Bez cenzury, který on nazývá liberálním populismem? Nebo Bez obalu Kateřiny Konečné? Každý si vyrobil nějaký svůj projekt a snaží se najít svou niku. Z hlediska vládních stran je pro mě tragické, jak jsou vůči Babišovi reaktivní,“ podotýká.

Podle Anny Shavit je ovšem politický marketing především o práci s daty a analýze volebního trhu, tedy o schopnosti vybrat témata, která osloví voliče.

„Potom už záleží na kreativní složce kampaně. Jinak je to stále totéž. Někdo si chce získat hlasy, řekne si o ně a umí to lépe, či hůře. V digitálním světě je to rychlejší, ale úspěch se automaticky nepřenáší do volebního zisku. Můžeš běhat jako hranolka, ale to ještě neznamená, že se to odrazí v nárůstu preferenčních hlasů v Jihomoravském kraji. Teď mluvím o Aleně Schillerové,“ dodává.

