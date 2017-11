Politik, novinář a starosta obce Líbeznice. Seznamte se s novým poslancem Martinem Kupkou

Místopředseda ODS Martin Kupka nakonec skutečně získal poslanecký mandát. Zjistil to Nejvyšší správní soud po přepočítání volebních lístků v necelé polovině okrsků ve Středočeském kraji. Kupkovi původně chybělo přes 100 hlasů k zisku mandátu poslance, ve všech okresech měl ale nezapočtené hlasy. Ve sněmovně nahradí Petra Bendla. Profil Praha 18:20 19. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Rodák z Jilemnice vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK v Praze a obor masová komunikace tamtéž. Devět let pracoval v Českém rozhlase jako moderátor a redaktor, osm let byl ředitelem a organizátorem festivalů vážné hudby v Karlových Varech a v libereckém regionu.

V letech 2001 a 2002 byl mluvčím pražského magistrátu, poté podnikal v oblasti mediálního poradenství a PR. Od roku 2003 byl šest let mluvčím Středočeského kraje, od ledna do května 2009 mluvčím ministerstva dopravy a od června 2009 do června 2010 vedoucím mediální sekce ODS.

V roce 2010 byl několik měsíců mluvčím vlády a ředitelem tiskového odboru Úřadu vlády. Od listopadu 2016 do října letošního roku byl náměstkem středočeské hejtmanky pro zdravotnictví. Od ledna 2014 je místopředsedou ODS.