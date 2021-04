Poslanci schválili způsob počítání voleb. ANO by podle něj mělo o devět křesel méně, Topolánek většinu

Hnutí ANO by mělo o devět poslanců méně, naopak klub STAN by o tři poslance posílil. To jsou nejvýraznější změny při přepočtu výsledků posledních voleb podle kompromisního návrhu, na kterém se shodli poslanci. Projděte si celý přepočet krok za krokem a porovnejte si, jak by s novým zákonem vypadala sněmovna po volbách 2006, 2010, 2013 a 2017.