Poslanec Hlavatý bude znovu kandidovat do Senátu. Před týdnem opětovnou kandidaturu zavrhoval

Bývalý senátor a čerstvě zvolený poslanec Jiří Hlavatý (za ANO) bude na Trutnovsku znovu kandidovat do Senátu. Ve čtvrtek to potvrdil České televizi. Ještě minulý týden přitom svou kandidaturu popíral. „Nevidím to v současné době vůbec jako reálné,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

