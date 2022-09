Kordová Marvanová vs. Kos. Zvítězí v senátních volbách ‚dostupné bydlení‚ nebo ‚zeleň místo betonu‘?

O pozici senátora ve volebním obvodu č. 19, tedy na Praze 11, 15 a 22, se v druhém kole utkají dva kandidáti, advokátka a pražská radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (BEZPP za ODS) v prvním kole získala 39 % hlasů, a stávající senátor Ladislav Kos (HPP 11) získal 17 %. Poslechněte si předvolební senátní duel s Janem Pokorným. Praha 20:29 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Kordová Marvanová (BEZPP za ODS) vs. Ladislav Kos (HPP 11) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Jak si vysvětlujete výsledek – mohla se na náskoku Hany Kordové Marvanové odrazit třeba i atmosféra v zastupitelstvu na Praze 11?

LK: Kdyby se odrazila atmosféra v zastupitelstvu na Praze 11, tak by paní Marvanová dostala kolem 10 % hlasů, což dostala místní ODS. Myslím si, že se na tom odrazila její známost a tak trochu i klamání tělem, kdy se na billboardech vydávala za nezávislou kandidátku, přitom je kandidátkou ODS. Lidé mají nezávislé kandidáty rádi.

Klamala jste tělem?

HKM: Ne, určitě ne. Upřesnila bych, že jsem nestraník, jsem nezávislá. Tenhle přídomek jsem měla i v komunálních volbách. Byla jsem jediná nezávislá kandidátka na komunální kandidátce SPOLU. Nejsem členem žádné koaliční strany a bylo to pro mě velmi důležité, protože si bohužel tak úplně nerozumím se stranickou disciplínou.

Je pro mě důležité prosazovat to, co je důležité pro lidi, ctít volební program a jsem ráda, že mě koalice SPOLU podpořila a měla jsem ještě podporu Liberálně ekologické strany a Klubu angažovaných nestraníků.

Když říkáte, kolika lidem jste pomohla, mluvíte o své profesi advokátky nebo političky?

HKM: Obojí. Nejdříve jsem se jako politička v parlamentu v 90. letech podílela na zákonech, které umožnily transformaci bytových družstev. Potom jsem se jako politička zasadila o převody pozemků pod družstevními domy.

A teď už nejméně 15 let zastupuji jako advokátka družstevníky, družstva, společenství vlastníků. Je to moje doména advokátky. 60 % mých případů se týká bydlení. Myslím si, že lidé mou práci znají nejenom z kampaně, ale kladla jsem i důraz na to, abych jim připomněla, co všechno jsem už udělala jako radní a co jsem dělala posledních 20 let.

Vás pane Kosi na Praze 11 znají?

LK: Samozřejmě, že mě znají, jsem tam 12 let zastupitelem. Naše uskupení Hnutí pro Prahu 11 jsme založili právě na obraně občanů proti zástavbě Jižního Města. Je tam asi 100 developerských projektů, které by zlikvidovaly kvalitu bydlení.

Dělám to nejenom na Praze 11, ale i Praze 15, kde spolupracuji s tamějším uskupením Patnáctka náš domov, které vyhrálo komunální volby s asi 38 %. To je na komunální úrovni moje nejzásadnější činnost kromě činnosti ekonomické, byl jsem členem finančního výboru. Snažíme se hlídat i finanční toky.

Paní doktorko, hlavní heslo vaší kampaně je „Jde mi o spravedlnost“. Co je to spravedlnost?

HKM: Aby spravedlnost zvítězila, nestačí, aby se dodržovaly zákony, ale musí se dospět k takovému řešení, které je vyvážené, kdy někomu není způsobena neoprávněná křivda. Zastupovala jsem mnoho lidí, kterým bylo něco ukradeno, byly to oběti trestné činnosti. Bohužel se oběti často nedočkají spravedlnosti, aby je pachatel odškodnil.

To je nespravedlnost, kterou je třeba napravit. Pocit nespravedlnosti vede mnoho lidí k tomu, že mají pocit, že současný systém není dobrý. Jde mi o právní stát a v právním státě musí platit nejenom zákony, ale právě to, aby zákony pomáhaly spravedlivému řešení.

Pane senátore, jaké je vaše hlavní heslo?

LK: Jedno z mých hesel je ekologické: Zeleň místo betonu. Pro Jižní Město, Prahu 11, 15 i 22 je hodně klíčové, protože tam výstavba probíhá neskutečně masivním způsobem a má samozřejmě dopad na nedostatky v infrastruktuře, školách, sociálnu a všem ostatním.