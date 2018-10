VIDEO: MHD zdarma, stavba bytů. Český rozhlas odvyslílal druhou debatu s kandidáty na pražského primátora

Kdo v hlavním městě usedne do primátorského křesla? Voliči již tento víkend rozhodnou o rozložení sil na pražském magistrátu. Český rozhlas proto oslovil všechny kandidáty, kteří se o post primátora ucházejí, a pozval je do čtyř debat. V úterní druhé debatě diskutovalo šest kandidátů. Praha 17:02 2. 10. 2018 (Aktualizováno: 18:38 2. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pozvání Jana Pokorného do společného vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus přijali:

Rudolf Mazač , Dost je dost! Občané za svá práva

, Dost je dost! Občané za svá práva Jakub Landovský , Česká strana sociálně demokratická

, Česká strana sociálně demokratická Michaela Chromečková , S.O.S. za práva zvířat – sdružení DSZ a NK

, S.O.S. za práva zvířat – sdružení DSZ a NK Tomáš Krčm a, Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí

a, Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí Karel Fischer , Starostové pro Prahu

, Starostové pro Prahu Jaroslav Černý, Dělnická strana sociální spravedlnosti

Co je ve vašem programu jedinečné?

První otázkou, kterou moderátor Jan Pokorný hostům položil, byl jedinečný bod v programu jednotlivých hnutí a koalic, jaké nenajdou voliči v jiných předvolebních slibech.

Tomáš Krčma ze Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí řekl, že v jejich případě je tento bod obsažen už v názvu. „Jsme asi jediným subjektem, který usiluje o hlasy pražských voličů, který se nedomnívá, že základem blahobytu Pražanů je co největší zastavění všech možných parcel, které se ještě v Praze nacházejí, ale je to naopak harmonický rozvoj v souladu se všemi přáními a potřebami občanů,“ řekl ve společném vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.

„Naše sdružení je unikát. Všichni jsme nováčky. Jsme jediné hnutí, které má program postavený výhradně na ochraně zvířat,“ popsala Michaela Chromečková (S.O.S. za práva zvířat – sdružení DSZ a NK).

Zástupce hnutí Dost je dost! Občané za svá práva Rudolf Mazač nezmínil žádný konkrétní bod. Jejich cílem je hlavně zapojit lidi do politiky. „Nabízíme právo spolurozhodovat bez milionů,“ vysvětlil.

Karel Fischer ze Starostové pro Prahu zdůraznil, že v jejich řadách kandiduje 11 starostů malých i velkých městských částí. „Starostové městských částí nejlépe znají Prahu a městské části, znají jejich potřeby a potřeby Pražanů. Stavíme protipól proti celostátním politickým stranám v Praze, které řádí hlavní město Prahu nepřetržitě po dobu deseti let. Proti tomu stavíme zkušenosti starostů,“ popsal.

„Naším unikátním tématem je MHD zdarma. Celý smysl MHD zdarma je v tom, že tím podpoříme ty nejzodpovědnější Pražáky, kteří užívají MHD, které je ekologicky šetrné, je schopné dalšího rozvoje,“ řekl zástupce ČSSD Jakub Landovský.

Dělnická strana sociální spravedlnosti je podle svého zástupce Jaroslava Černého unikátní v tom, že má už od roku 2010 stejný program. „Příliv nelegální migrace, velká kriminalita ve vyloučených oblastech, máme tady spoustu dalších starostí, které tady s námi žijou v Praze,“ popsal Černý.

Dvě debaty

Jednu debatu Český rozhlas již v pondělí odvysílal, další dvě debaty bude vysílat v následujících dnech, a to až do čtvrtka.

Projít si také můžete obsáhlého průvodce komunálními volbami, kde server iROZHLAS.cz shrnul vše důležité. Nebo si vyzkoušejte kvíz s 11 záludnými otázkami.

Kdo nahradí stávající primátorku Adrianu Krnáčovou z ANO, rozhodnou voliči v pátek 5. a sobotu 6. října.

