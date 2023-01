Prezident musí umět hrát férovou hru. Proto musím debatu opustit, řekl Hilšer a z vysílání Novy odešel

Kampaň před prezidentskými volbami se chýlí ke konci, vrcholí i debaty uchazečů. Tu úplně poslední pořádá Český rozhlas v pátek po poledni. Ve čtvrtek večer vysílá také komerční televizi Nova svou diskuzi. Poprvé se v ní utká někdejší premiér a šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš s protivníky, nicméně ne se všemi. Dojde totiž k rozdělení kandidátů na trojici, která má podle předvolebních průzkumů největší šanci uspět a na zbývající pětku. Sledujeme online Praha 17:00 12. 1. 2023 (Aktualizováno: 17:19 12. 1. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Hilšer opustil debatu prezidentský kandidátů na Nově | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na čtvrteční debatu na Nově byli pozvaní Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Tomáš Zima, Karel Diviš a Marek Hilšer. „První část“ prezidentské debaty začala v 17.00. Nebylo tomu tak ale ani 10 minut, po kterých současný senátor Hilšer odešel.

„Začnu trochu z jiného soudku. Vážená paní moderátorko, ať se koukám nalevo, napravo, a hledám usilovně, nevidím tady tři kandidáty. Ptám se na to, proč tomu tak není. Myslím, že je to vlastně záměr. Je to neférové především vůči voličům, kteří mají právo na to, aby jejich kandidáti vystupovali za rovných a spravedlivých podmínek. Mám za to, že prezident této země musí umět hrát férovou hru. Musím proto tuto debatu opustit,“ zdůvodnil. Na svém řečnickém stolu nechal místo sebe fotografii v rámečku.

Hilšer na protest proti neúčasti tří favoritů po 11 minutách odešel z debaty na Nově. pic.twitter.com/uQ29cFIzMe — Vojtěch Gibiš. V bloku (@GibisVB) January 12, 2023

Komerční televize oproti veřejnoprávním médiím zvolily postup, kdy spolu nejprve debatují kandidáti, kteří se nevešli do první trojice podle průběžných průzkumů veřejného mínění a následně vyčleňují prostor pro Andreje Babiše, Petra Pavla a Danuši Nerudovou.

V hlavním vysílacím čase od osmi večer dorazí tři další kandidáti. Babiš se zúčastní diskuzního pořadu vůbec poprvé. Doposud nevyužil pozvání ani do jedné z předchozích debat. Jeho stůl zůstal prázdný při Superdebatě České televize, ve které se v neděli představila jinak celá sestava uchazečů o prezidentský úřad. Během pořadu odstoupil z volby odborový předák Josef Středula, svým podporovatelům doporučil volbu bývalé rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové.

Právě ona spolu s dalším občanským kandidátem Pavlem už za sebou mají jeden duel a to ze středy večer, kdy se potkali na CNN Prima News. Původně se mělo jednat taktéž o debatu tří nejvážnějších kandidátů, Babiš ale - stejně jako do ČT - nedorazil.

Kromě ČT i do poslední páteční debata Českého rozhlasu dostali pozvánku všichni kandidáti. Od 12.10 ji budete moci poslouchat na rozhlasových stanicích, online reportáž z ní přinese zpravodajský server iROZHLAS.cz.

