Přehled hlavních poražených voleb: pirátské Waterloo, neúspěšní senátoři i nula u Přísahy

Zatímco opoziční ANO nebo komunisté se radují, Piráti po kroužkovacím masakru a neúspěchu v eurovolbách zažívají třetí volební prohru v řadě. Kromě Pirátů ztrácela zastupitelské mandáty ve velkém i ODS. „Pro strany vládní koalice jsou volby neúspěchem,“ zhodnotil krajské a senátní klání politolog Aleš Michal. Mezi poražené pak patří i Přísaha nebo šestice senátorů, kteří své posty obhajovali, ale vypadli už v prvním kole. Praha 21:35 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo prohrál krajské a senátní volby? | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Debakl Pirátů

V krajských volbách zaznamenali Piráti obrovský propad, když se jim podařilo získat mandáty v zastupitelstvech krajů pouze v jednom případě. Na jihu Moravy totiž dostali 5,9 procenta hlasů, což se v přepočtu na křesla rovná třem pirátským politikům. V Plzeňském kraji navíc drželi pozici hejtmana, o kterou přijdou.

Bartoš: Výsledky Pirátů jsou hluboko pod naším očekáváním. S působením ve vládě bych to nespojoval Číst článek

„Nebudu zastírat, že výsledky, které jsme utržili v krajských volbách, jsou hluboko, hluboko pod naším očekáváním,“ zhodnotil volby předseda Ivan Bartoš a společně s vedením nabídl svá místa k dispozici.

Celkové výsledky jsou totiž pro vládní stranu zdrcující, protože celkem v republice přišla o 96 postů. Například jen ve Středočeském kraji ztratila dvanáct křesel. „Pro Piráty jde o naprostý debakl,“ komentoval výsledky politolog Aleš Michal.

O dalším osudu tak rozhodne hlasování na celostátním fóru, které má probíhat až do 14. října. „Dá se čekat, že po dvou prohrách za sebou, které byly navíc velmi drtivé, zesílí hlasy po odchodu z vlády. Je těžko představitelné, že do sněmovních voleb půjde předsednictvo strany beze změn,“ myslí si.

Strany Spolu (kromě jihu)

Před čtyřmi lety se daly středopravicové strany označit za jednoznačné vítěze krajských voleb, letos se nabízí pravý opak. Strany koalice Spolu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v krajích oslabily.

Spojí se ODS ve Středočeském kraji se STAN, nebo ANO? ‚Se Starosty je to velmi křehké,‘ říká Skopeček Číst článek

Velkou výjimkou jsou dva kraje na jihu republiky. V Jihočeském kraji zvítězil v čele samostatné kandidátky ODS Martin Kuba a v Jihomoravském kraji Jan Grolich (KDU-ČSL) v čele kandidátky Spolu. První získal 47,5 procenta a povládne sám, druhý 40 procent a povládne s hnutím STAN.

Oba hejtmani svou kampaň postavili do značné míry na tom, že se snažili odlišit od celostátní vlády. „Povedlo se to, protože to není vítězství vládnoucí pětikoalice. Jde o vítězství velmi specifického jihočeského týmu, který se mi podařilo po těch letech naskládat, a jeho práce,“ hodnotil Kuba v povolebním rozhovoru pro Radiožurnál.

Podle premiéra a šéfa ODS Petra Fialy výsledek krajských a senátních voleb odráží realitu a prý nejde o úspěch ani o fatální neúspěch. S tímto výrokem ale jihočeský hejtman Kuba nerezonuje.

Dokonce předpověděl, že se bude v ODS jeho výsledek bagatelizovat: „Bude se říkat, že je to nějaké specifické a jinde by to nešlo a vlastně my to děláme dobře. A to, co udělal Martin Kuba, je nějak jako jinak.“

Přísaha z nuly na nulu

Nedopadlo to. Tak reagoval na výsledky krajských voleb předseda Přísahy Róbert Šlachta, když jeho hnutí nezískalo ani jeden mandát.

Už v prvním kole se senátory stali Fischer, Čunek, Vícha, Bednář a Mračková Vildumetzová. Jde o rekord Číst článek

„Začínali jsme na nule a s nulou jsme skončili. To očekávání bylo zejména na jižní Moravě. Jak jsme dopadli? Nedopadli, budeme to analyzovat. Počty hlasů, jestli jsme měli lépe složit kandidátky, jestli jsme měli správné kandidáty. Víme, že nemáme úplně viditelné lidi, kteří jsou známí všude,“ uvedl Šlachta.

Nejlepšího výsledku dosáhlo hnutí na jihu Moravy, kde získalo 3,86 procenta hlasů. V Jihomoravském kraji přitom za Přísahu kandidoval bývalý primátor Brna Petr Vokřál.

„Přísaha zřejmě vsadila na viditelnost předsedy Šlachty a jeho kampaň pro senátní volby, ta však nemohla utáhnout kampaň pro celou republiku, kde Přísaha neměla známé lídry. Rezervoár protivládních voličů je pořád omezený a většinu z nich si jednoznačně ukořistilo hnutí ANO,“ myslí si politolog Michal.

Alespoň zčásti úspěšným se tak stal jen předseda Šlachta, který kandidoval i v senátních volbách a s osmi tisíci hlasy postoupil do druhého kola. V něm se utká s nominantem hnutí ANO Miloslavem Janulíkem, jehož předběhl o dva procentní body.

Neúspěšné obhajoby

V souběžně konaných volbách do třetiny Senátu najdeme také řadu těch, kteří se dají označit za jasné poražené. Ze 23 senátorů, kteří letos své posty obhajovali, jich šestice neuspěla. Jde o trojici občanských demokratů, dva členy klubu Starostů a jednoho Piráta.

Rostislav Koštial skončil na Břeclavsku třetí o pouhých 81 hlasů, Pavlu Karpíškovi a Raduanu Nwelatimu (všichni ODS) na Rokycansku, respektive Mladoboleslavsku chyběly tisíce hlasů.

Wagenknecht v Senátu končí. ‚Beru to pokorně, mou rozdělanou práci musí dělat někdo jiný,‘ říká Číst článek

Leopold Sulovský (za STAN) a Miroslav Balatka (STAN) sice v Ostravě a Sokolově skončili oba na druhém místě, v jejich obvodech ale kandidáti ANO Martin Bednář a Jana Mračková Vildumetzová zvítězili už v prvním kole.

A konečně i šestý senátor, kterému se obhajoba nepodařila: na Praze 8 utekl postup do druhého kola Lukáši Wagenknechtovi (Piráti) o 78 hlasů. „Je brzo analyzovat data, protože to chce si k tomu sednout,“ reagoval pro Radiožurnál. „Hodně jsem pracoval a bylo to vidět, to je hlavní. Teď budu dva dny spát, chci si odpočinout. Kampaň byla úžasná, ale náročná, hodně kontaktní,“ podotkl.

A třeba v Benešově neuspěl kandidát TOP 09 a olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek, který skončil až třetí za Zdeňkem Hrabou (za ODS) a Helenou Válkovou (ANO).