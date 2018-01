Přešlapy i útoky před minulou volbou prezidenta. Jak vypadalo finále Zemana se Schwarzenbergem?

Zatímco před pěti lety se krátce před druhým kolem prezidentské volby objevily billboardy s hesly „Stop Kalouskovi na Hradě“ a „Stop této vládě“, letos to byla inzerce se sloganem „Stop imigrantům a Drahošovi“. Tým Miloše Zemana tím – tenkrát i nyní – zahájil závěrečnou fázi předvolební kampaně. Jak vypadalo finále přímé volby prezidenta v roce 2013 a jaké dezinformace i útoky se zatím objevily letos? Přehled Praha 13:05 20. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finále prezidentské kampaně v roce 2013 provázely osobní útoky a lživé výroky, na snímku prezident Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg z TOP 09 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zemanovy billboardy před závěrem historicky první přímé volby hlavy státu agitovaly proti zvolení jeho soupeře Karla Schwarzenberga z TOP 09. Podle politologa Daniela Kunštáta z pražského Cevro institutu byl jejich cíl jednoznačný: mobilizovat voliče.

Stejný vzkaz podle něho vysílá inzerce Zemanova tábora i nyní v souboji s bývalým předsedou Akademie věd Jiřím Drahošem.

Útočnými billboardy se v roce 2013 rozjela negativní kampaň, ve které podle politologa vynikal především Miloš Zeman. „Na jedné straně tu byl politik, který byl zvyklý chodit do ostrých konfliktů a ostře se vymezovat vůči svým politickým oponentům, a proti němu stál člověk, který byl politik jen napůl,“ pokračoval Kunštát.

Zeman se tenkrát opakovaně dopouštěl dezinformací. Například když od kontroverzního novináře Adama B. Bartoše, který se letos angažoval v prezidentské kampani Petra Hanniga, převzal výrok o tom, že v rodinném zámku Schwarzenbergovy manželky visí obraz s nacistickou tematikou. Rodině však daná nemovitost už 300 let nepatří. Zeman i Bartoš se posléze omluvili.

Přešlapy Schwarzenberga

Zatímco současný prezident, který svůj post nyní obhajuje, na to šel zostra, Karel Schwarzenberg jeho rétorice nestačil. Na jeho výstupech se podle politologa Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy podepsal mimo jiné i vysoký věk, v debatách byl po chvíli znatelně unavený a dopouštěl se „přešlapů“.

„Při debatách se Schwarzenbergem byl Zeman v lepší fyzické kondici. Schwarzenberg po půl, tři čtvrtě hodině 'odcházel', pletl si třeba vlády a Zeman ho až zesměšnil, teď se to podle mě otočí. Je o pět let později a zdravotní stav současného prezidenta je, jaký je,“ popsal v rozhovoru pro iROZHLAS.cz politolog Mlejnek.

Schwarzenberg chyboval třeba tvrzením o Benešových dekretech, o kterých v jedné z předvolebních debat uvedl, že už neplatí. Jako téma Benešovy dekrety posléze ve svůj prospěch využil Zemanův tábor.

Rozhlasová debata Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga v lednu 2013 před druhým kolem prezidentských voleb | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Velkou roli v kampani sehrála také rodina Václava Klause, která ve volbě podpořila Miloše Zemana. Zatímco tehdy odstupující prezident vyčítal Schwarzenbergovi právě výroky o Benešových dekretech, jeho manželka Livie v narážce na Schwarzenbergovu manželku Therese prohlásila, že by nová první dáma měla mluvit česky.

Poslední „podpásovkou“ v prezidentské kampani před pěti lety byl nepravdivý inzerát s názvem „Nevolte Karla Schwarzenberga“, který vyšel v den voleb v Blesku. Autor v něm tvrdil, že Schwarzenberg považuje poválečný odsun Němců za nespravedlivý, a připisoval mu také výrok o tom, že prezident Edvard Beneš měl být podle dnešních zákonů postaven před haagský tribunál pro válečné zločince.

K hanlivé reklamě se posléze přihlásil pražský advokát Vladimír Zavadil, který byl před rokem 1989 důstojníkem komunistické StB. Schwarzenberg pak kvůli inzerátu podal trestní oznámení.

Útoky teprve přijdou

Podle politologa Kunštáta je přitom negativní kampaň jedna z nejdůležitějších částí předvolební kampaně. Očekává tak, že se „konfrontační až agresivní kampaň“ před finále prezidentské volby teprve objeví.

„Byla to naše první historická zkušenost s první volbou prezidenta, takže leckdo byl překvapený, že kampaň měla ostrý, vyhrocený tón, v zahraničí je to ale běžné. Soupeři se musí – třeba i za pomoci negativní kampaně – snažit získat nadpoloviční většinu na svoji stranu. Stejné by to mělo být i letos,“ uvedl.

Stejně tak soudí politolog Mlejnek. „Nějaké osobní útoky v debatách před prvním kolem zazněly, ale nezaznamenal jsem žádný tvrdý osobní útok. Asi i proto, že většina prezidentských kandidátů se obávala, že když na někoho tvrdě zaútočí, tak se to obrátí v jejich neprospěch,“ řekl.

Dezinformace, nepravdy, lži...

V současné kampani se negativní tón dosud týkal hlavně dezinformací šířených o obou kandidátech. V případě Jiřího Drahoše to byla údajná spolupráce s StB nebo nařčení z pedofilie, které se začaly šířit po internetu loni v červenci. Drahoš se od toho distancoval už tehdy na svém facebooku.

„Nebylo to jen pár výkřiků, třeba to o tom údajné spolupráci s StB byl velmi profesionálně udělaný dokument s odvoláním na jakéhosi agenta StB. Spousta lidí tomu uvěřila, což dokazuje, jak jsou lidé vůči těmto pomluvám důvěřiví.“ Jiří Drahoš (pro Radiožurnál)

„Nebylo to jen pár výkřiků, třeba to o údajné spolupráci s StB byl velmi profesionálně udělaný dokument s odvoláním na jakéhosi agenta StB. Spousta lidí tomu uvěřila, což dokazuje, jak jsou lidé vůči těmto pomluvám důvěřiví,“ připojil nedávno pro Radiožurnál (více v rozhovoru ZDE).

Drahošovi odpůrci na sociálních sítích diskutují také jeho postoj k nelegální migraci i uprchlickým kvótám a označují ho za „vítače“. Drahoš přitom už dříve uvedl, že kvóty odmítá a že řešení uprchlické krize vidí v pomoci přímo v zemích původu. Kvůli dezinformacím si založil i speciální internetovou stránku, které nepravdy vyvrací.

Další dezinformace se týkaly třeba příslušnosti Drahoše k zednářům nebo jeho angažmá v Římském klubu, který byl líčen jako spiknutí mocných s ambicí ovlivňovat ve svůj prospěch světové dění. To odmítl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz sám předseda Pavel Nováček.

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš na návštěvě plzeňské nemocnice v rámci kampaně před druhým kolem volby prezidenta republiky. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

V případě Miloše Zemana se zase v posledních měsících objevily spekulace ohledně jeho zdraví. Nejdříve se v bulvárních médiích začalo psát o tom, že prezident měl podstoupit amputaci nohy, poté brněnský politik Svatopluk Bartík na svém facebookovém profilu napsal, že Zeman trpí rakovinou. Obě tvrzení Hrad důrazně odmítl.

Prezident Zeman kvůli silné cukrovce trpí neuropatií dolních končetin. Proto nosí speciální zdravotnickou obuv a také hůl.

Před prvním kolem se také šířila informace, že Zeman postupuje do druhého kola automaticky a že jeho příznivci tak k volbám chodit nemusí. Ministerstvo vnitra to označilo za dezinformaci. Hrad současně upozorňoval, že letáky s touto informací se objevily ve schránkách některých voličů v Moravskoslezském kraji.

‚Zeman, Putinova běhna‘

Nejvýraznějším momentem letošní kampaně však zatím zůstává protest ukrajinské aktivisty Angeliny Diashové ze skupiny Femen, která se polonahá vrhla na prezidenta Miloše Zemana ve volební místnosti. Anglicky přitom křičela „Zeman, Putinova běhna“, stejné heslo pak měla napsané na těle.

Zeman těsně před útokem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tématem jsou i nejbližší spolupracovníci obou kandidátů. V případě Miloše Zemana se diskutuje kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý nebo mluvčí Jiří Ovčáček. Za „kohortu panošů“ je označil v nedávném rozhovoru pro iROZHLAS.cz předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Okolí současné hlavy státu pak o víkendu kritizoval také premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiše, který vyzval Zemana, aby se od nich distancoval.

„Já bych teď nechtěl dávat žádná silná vyjádření. To, co říká pan premiér Babiš, je samozřejmě jeho věc, jeho právo,“ reagoval na to Mynář.

Jiří Drahoš byl zase opakovaně dotazován na šéfa svého volebního týmu Jakuba Kleindiensta, který figuroval ve firmě spojené s korupční kauzou kolem exhejtmana Davida Ratha, jak už loni upozornil server iROZHLAS.cz. Drahoš už uvedl, že tým přeskupí a vedení kampaně se ujme on sám.