Drahoš po prvním kole: Ruské tajné služby usilují o znovuzvolení Miloše Zemana

Kandidát na prezidenta a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš spal po postupu do druhého kola voleb dobře. Následujících čtrnáct dní ale bude podle něj hektických. Odpoledne chci se svým týmem domluvit strategii, řekl ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu a Plusu Drahoš. Rozhovor Praha 17:45 14. ledna 2018

Jak jste spal po včerejšku (sobotě)?

Na mé poměry docela dobře. Nejsem velký spavec, nejsem typ, který usne jako zabitý a spí do deseti hodin dopoledne. Spal jsem ale v zásadě stejně jako vždy.

Máte za sebou náročnou kampaň, jak se udržujete v kondici?

Snažím se cvičit každý den, snažím se běhat. Teď je to horší, ale snažím se aspoň chodit pěšky. Mám normu, abych v průměru denně pět kilometrů nachodil. S udržováním kondice to není tak jednoduché.

Dneska to upečeme, bude to hektických 14 dnů

Jak bude vypadat vaše kampaň před druhým kolem?

Můj tým během noci a ráno vyhodnocoval situaci, statistické výsledky voleb a tak dále... Odpoledne máme poradu, kde bychom měli dohodnout definitivní strategii. Určitě to bude kombinace výjezdů, rozhovorů v médiích, billboardů. Bude to hektických čtrnáct dní.

Dá se předpokládat, že navštívíte ta města, kde zvítězil Miloš Zeman, krajská kromě Prahy jsou to všechna, nebo si vyberete ta, kde byla nízká voličská účast, abyste přesvědčil nerozhodnuté voliče?

Určitě nestihnu objezdit všechna města. Sám jste to řekl - Miloš Zeman vyhrál kromě Prahy skoro prakticky všude. Ale jak říkám, odpoledne budeme zvažovat výjezdovou strategii. Moc toho času není, je to jen příští týden. V tom dalším by měly být předvolební debaty, tam už člověk nemůže nikde nocovat. Dneska to upečeme.

Řekli jste si prý s Michalem Horáčkem, vaším protikandidátem, který vás večer přišel podpořit do vašeho štábu i s Markem Hilšerem, že v předvolebních diskusích jste do sebe občas šli. V čem třeba?

Nechci se k tomu vracet, byly to lehké přiostřené debaty, ale nic zásadně neférového. Už bych se k tomu nevracel. Děkuji všem protikandidátům za férové debaty, že tam byl občas nějaký osten nebo hrot, to bylo pochopitelné, ale jinak to byly v zásadě velmi férové debaty a já to velice ocenil. I to, že včera za mnou přišel Michal Horáček a Marek Hilšer nabídnout spolupráci a pomoc.

Pavel Fischer, další z protikandidátů, se chtěl nejprve telefonicky o čemsi ujistit a pak vám teprve oficiálně vyjádřil podporu. V čem se chtěl ujistit?

Pavel Fischer mi volal. Chtěl se ujistit, že to myslím s proevropským směřováním České republiky a s naší bezpečnostní orientací směrem na NATO vážně. Ujistil jsem ho, že ano, a on mi obratem vyslovil svou podporu. Oceňuji to.

Michal Horáček vám nabídl své billboardy, které už pro svou kampaň nevyužije. Předpokládám, že nabídku přijmete. Co si na ně dáte?

To budeme řešit dneska. Můj tým, tým Michala Horáčka i Marka Hilšera už se domlouvají na tom, co by se dalo podniknout. Něco určitě dohodneme.

Teď tu velí Drahoš

Kampaň si teď řídíte sám?

Ano, na posledních 14 dnů jsem, řečeno vojenskou terminologií, převzal vedení. První část kampaně byla hodně logistika – výjezdy, sběr podpisů, debaty s občany, teď už je to velmi sevřené. A tady bych řekl, že už 100procentně velí Drahoš.

To znamená, že Jakub Kleindienst už není ve vašem týmu?

Ano, stále je v mém týmu, ale klíčovou roli hraji já.

Jaké naděje si děláte z deklarované podpory z úst vašich protikandidátů?

Mám rád matiku a její součástí je aritmetika. Když se člověk dívá na výsledky voleb, tak ty aritmetické součty by mohly navádět k optimismu. Vím, že v politice ta aritmetika tak úplně neplatí. Počítám s tím, že část voličů mých protikandidátů, kteří je vyzvali k podpoře Jiřího Drahoše, že část by to mohla reflektovat a reagovat na to. Ale nijak bych se tím neopájel.

Jak nakládáte s prohlášeními premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše, předsedy SPD Tomia Okamury nebo předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, kteří vyjadřují náklonnost prezidentskému kandidátovi Miloši Zemanovi?

Nijak to nekomentuji, je to jejich právo. Řekli, co řekli.

Premiér Andrej Babiš doporučil Miloši Zemanovi, aby před druhým kolem jasně deklaroval, že nechce orientace země na východ a že do Ruska a Číny jezdí jen kvůli podpoře českých podnikatelů. A podle Babiše by se měl distancovat od některých svých spolupracovníků. Jak tomuto vzkazu rozumíte?

Beru to jako součást pragmatické hry mezi oběma pány. Mohu se pozastavit nad tím, proč to Andrej Babiš neřekl Miloši Zemanovi už dávno. O orientaci na východ a podobných věcech hovořím v průběhu celé kampaně. Nevím, jak to v tuto chvíli interpretovat. Beru to v tuto chvíli jako součást jakési politické hry.

Jsou ještě někteří prezidentští kandidáti, kteří váhají, například Jiří Hynek (Realisté). Říkal, že se vás obou chce nejdřív ještě na něco ptát. Zeptali jsme se ho, jakou základní otázku má na mysli. Říkal, že na první dobrou třeba Dublin 4. Váš názor?

Určitě bychom si neměli nechat diktovat Evropskou unií ve věci třeba migračních kvót. Vyjadřuji se k tomu systematicky. Víte, ono zjednodušeně vystřelit Dublin 4, jak jsme na to často narazili v debatách. Pan Hynek můj postoj k migraci a migračním kvótám zná. Chce-li se ptát, je to jeho právo.

Odpovíte mu?

Já mu odpovím.

Drahoš by šel i k Soukupovi na Barrandov

Nakolik je pravděpodobné, že se s Milošem Zemanem opravdu potkáte v televizních duelech?

Nechci to odhadovat formou pravděpodobnosti. Už včera (v sobotu) jsem registroval v Českém rozhlase, že pan (mluvčí prezidenta Jiří) Ovčáček připustil, že Miloš Zeman do debat může jít. Pak jsem si se zájmem a úsměvem vyslechl tvrzení Miloše Zemana, že jsem ho snad poprosil o to, abych s ním mohl jít do debat. Není to pravda.

Beru to tak, že Miloš Zeman jako mnohokrát změnil názor. Tvrdil, že nedělá kampaň a že v žádném případě do debat nepůjde. Pan Ovčáček ještě nedávno řekl, že to platí i pro druhé kolo. Jenom blbec nemění své názory, jak víme. Nepřekvapilo mě, že Miloš Zeman změnil svůj názor.

Miloš Zeman dlouhodobě preferuje televizi Barrandov, kde mu klade otázky její generální ředitel Jaromír Soukup. Když navrhne duel v této televizi a ptát se bude Jaromír Soukup, je to pro vás přijatelné?

Záleží na tom, jak se Miloš Zeman a jeho tým postaví k tomu, že pokud budou dvě debaty, tak já tu druhou chci ve veřejnoprávním médiu. Nedělám si iluze o korektnosti debaty třeba v TV Barrandov, ale zatím bych nepředjímal. Uvidíme. Momentálně jsme si to vzkazovali přes média, ale zatím nic dohodnuto není.

Mluvíte zatím jen o televizních debatách. Nechcete udělat úkrok stranou a utkat se v Českém rozhlase?

Já bych proti tomu nic neměl, ale nevím, jestli by na to přistoupil Miloš Zeman. On ta veřejnoprávní příliš nemusí, pokud vím.

Miloš Zeman uspěl ve všech krajských městech, kromě Prahy. Je to pro vás problém?

Já především vůbec nevidím propast mezi Prahou a zbytkem republiky. Někde byly výsledky těsné, například v Brně. Na jedné straně stál prezident a na druhé straně osm kandidátů, kteří si hlasy rozdělili. Spolu s Pavlem Fischerem, Michalem Horáčkem a Markem Hilšerem máme spoustu společných voličů. V hypotetickém případě, kdyby bylo v prvním kole méně kandidátů, by výsledky byly podstatně odlišné.

Ani agent StB, ani pedofil

Z čeho pramení vaše obava, že prezidentovi poradci budou kout pikle?

V průběhu kampaně proti mně proběhla celá řada nefér denunciací. Nemám důkaz, odkud to směřovalo, ale jsem si jist, že to nebylo od zbývajících sedmi kandidátů.

„Byl jsem upozorněn, že se po internetu šíři hanopis s odpornými obviněními mé osoby. Chci všechny ujistit, že se jedná jen o sprosté lži a považuji to za záměrnou provokaci. Proto jsem požádal své IT specialisty, aby se pokusili dohledat zdrojové IP adresy, které tyto lži rozšiřují, a právní zástupce, aby zvážili, zda celou věc předat policii k prošetření,“ napsal v červenci Drahoš na svůj facebook.

V kampani jste čelil obvinění ze spolupráce s StB či pomluvám o vaší údajné pedofilii.

Nebylo to jen pár výkřiků, třeba to o tom údajné spolupráci s StB byl velmi profesionálně udělaný dokument s odvoláním na jakéhosi agenta StB. Spousta lidí tomu uvěřila, což dokazuje, jak jsou lidé vůči těmto pomluvám důvěřiví.

Zvažoval jste podobně jako Michal Horáček podání trestního oznámení?

V rámci kampaně by to nemělo valný smysl.

Pár týdnů před volbou jste se sešel i s bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou, mluvili jste o těchto věcech i o ruském vlivu na volby.

Stále si myslím, že má Rusko na našich volbách zájem. Ruské tajné služby mají zájem na tom, aby byl Miloš Zeman znovuzvolen. Nemůžu to dokázat, ale i BIS to připustila ve své výroční zprávě.

Má mít Česká republika obavy z Ruska?

Určitě ano. Připomeňme si, že součástí ruské vojenské doktríny je údaj, že největším vojenským nepřítelem je NATO, jehož jsme členem. Je logické, že ruské tajné služby budou fungovat v rozkládání Severoatlantické aliance.

Za jakých okolností byste uvažoval o zrušení sankcí proti Rusku?

Nelze pominout hlavní důvod, proč jsou hospodářské sankce proti Rusku stále aktuální, tedy vojenská okupace území Ukrajiny.

Evropská armáda není dobrý nápad

V Česku je oblíbený názor, že jsme sice pro členství v EU, ale jen v případě, kdy se zásadně reformuje. Jaký je na to váš názor?

Evropská unie by měla reagovat na okolní situaci. Je určitě třeba změn v rámci EU, musíme je ale pojmenovávat. Stěžujeme si na Brusel, nehovoří se o kladech členství v EU. Na jedné straně si stěžujeme, co Brusel dělá, ale nic s tím neděláme. Lidé v EU mají snahu reagovat na situace. Mně také vadí, že je tady nebezpečí pokuty pro Česko, když se s EU nedohodneme, i když doufám, že k tomu nedojde. Problémů je více a je třeba na ně průběžně reagovat.

Jak se mají chránit vnější hranice Evropské unie?

Neměli bychom zakládat žádnou evropskou armádu, ta je atributem každého konkrétního státu. Existují iniciativy typu PESCO. Je třeba chránit vnější hranice EU, případně schengenu.

Jak konkrétně?

Musíme debatovat v rámci Evropy. Vím od lidí jako Petr Pavel či Jiří Šedivý, velvyslanec při NATO, že jsou určité varianty. Máme na to experty, ať si nad tím sednou a vyřeší to.

Kde byste hledal podporu pro společný postup v rámci Evropské unie?

Tady se stále mluví o V4, ale já si myslím, že na společenské otázky má Česko a Slovensko výrazně jiné názory než Maďarsko a Polsko. Existují i další státy. Rakousko, Nizozemsko, Dánsko či Slovinsko. Řada politiků tady křičí, že si nás Francie a Německo rozdělí.

Podepsal jste vědeckou výzvu proti strachu, kde se píše, že odmítáte házet muslimy a teroristy do jednoho pytle. Zlehčujete tato nebezpečí?

Vůbec ne. Považuji zejména islamistický terorismus za velký problém, se kterým se Evropa bude vypořádávat dlouho. Systematicky se k tomuto tématu vyjadřuji. Měli bychom pomáhat na místě a odmítat kvóty.

Jak taková pomoc vypadá?

Jde o zejména pomoc finanční. Ne však pumpovat do subsaharské Afriky peníze přes zkorumpované vůdce.

Spojenectví s USA i obchod s Čínou

Jak byste jako prezident postupoval vůči USA?

Jsme spojenci, bez ohledu na prezidenta. Nemám důvod reformulovat naše dobré vztahy.

Kdybyste se setkal s Donaldem Trumpem, jaká by byla vaše první otázka?

Nechám si to pro sebe, nechci mu to vzkazovat přes média.

Jaký je váš názor na vztah České republiky s Čínskou lidovou republikou?

Čína je světová velmoc. Byznys s ní dělá celá řada státu. Nevidím důvod, proč bychom my neměli, avšak jako rovný s rovným. Nehraje roli, že jsme proti nim malí.

Jde to vůbec v případě Číny?

Ano. Podíl Číny na našem exportu je něco kolem jednoho procenta. Rusko je zhruba na dvou procentech.

Co budete mít k nedělnímu obědu?

Něco letmo sním, odtud jdu totiž na rozhovor do deníku Mladá fronta. Odpoledne máme pak s mým týmem poradu, na které budeme ladit náš plán pro příští dva týdny.

Co si myslíte o náskoku Miloše Zemana, který je po prvním kole asi dvanáct procent?

Čekal jsem, že překročí 40 %. To, že nedosáhl ani na 39, považuji za dobré. Rozestup pouhých dvanáct procent považuji za svůj úspěch.

Začíná se ve druhém kole od znova?

Ano, jsme tam jen my dva. Já však na své orientaci a názorech nic měnit nebudu. Myslím, že i proto si mě lidé cení.

Kdy jste se naposledy setkal s prezidentem tváří v tvář?

Bylo to služebně po jeho zvolení prezidentem v roce 2013, někdy koncem března. Chtěl po mě abych mu radil ve vědě. Od té doby ani jednou.