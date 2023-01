Youtuber Lukefry se ptá prezidentských kandidátů Babiše a Pavla: Jak má vypadat Česko za pět let?

Příštím českým prezidentem se stane buď Petr Pavel, nebo Andrej Babiš (ANO). O výsledku se rozhodne ve 2. kole. Aby Radiožurnál voličům přiblížil oba kandidáty, jejich názory a postoje, požádal vybrané osobnosti veřejného života, aby postupujícím položily otázku. Pátý dotaz kandidátům kladl youtuber, bavič a moderátor Lukefry, vlastním jménem Lukáš Fritscher. Otázka dne Praha 5:00 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Youtuber Lukefry, Andrej Babiš (ANO) a Petr Pavel | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Já se svou otázkou zamířím do budoucnosti. Jaká je vaše představa, jak by mělo vypadat Česko za pět let, poté co skončí váš případný prezidentský mandát, a co jste připraveni udělat pro to, aby se realita co nejvíce přiblížila vaší vizi?

Andrej Babiš: No tak musíme to dělat jako vláda, akorát teď ta asociální vláda nám bourá všechny projekty, jako Národní investiční plán nebo Inovační strategii nebo národní boj proti rakovině nebo reformu psychiatrické péče, těch věcí bylo strašně moc a za naší vlády jsme předběhli v životní úrovni Itálii a Španělsko, tak doufám, že tato vláda to všechno úplně nezničí.

Já bych apeloval na pana premiéra, aby se přece jenom soustředili na pomoc lidem, a určitě bych se snažil prosazovat můj hlavní program, a to je pomáhat lidem a upozorňovat na věci, které nefungují – úřady práce a další věci.

Česká republika by měla, jak jsem si vždycky přál, a dokonce jsem o tom napsal i knížku, první republika, Tomáš Garrigue Masaryk, Baťa, kdy jsme patřili mezi deset nejvyspělejších zemí světa, tak tam bychom se měli postupně vracet. Bohužel to přerušila válka a komunistická totalita, ale potenciál naší země je obrovský a postupně se tam můžeme vrátit, akorát si to musí dát do programu i naše stávající vláda.

Petr Pavel: Já to zjednoduším, nebudu mluvit o mnoha prioritách, ale možná si pomůžu Václavem Havlem. Václav Havel kdysi říkal, že naše země nevzkvétá a vládne v ní blbá nálada. A já bych moc přál, aby za těch pět let jsme mohli říct, že země už zase začala vzkvétat a že blbou náladu jsme nahradili dobrou náladou. A nahradili jsme ji proto, že jsme spolu začali zase normálně komunikovat, začali jsme si naslouchat.

Přestali jsme se urážet a začali jsme přemýšlet o tom, co ten člověk s opačným názorem říká a jestli náhodou není na tom jeho názoru není něco pravdy. A opustili jsme takový ten náš národní zvyk stěžování si, že to nemá smysl, že to nepůjde, a místo toho jsme to nahradili takovým pozitivním přístupem, že to zvládneme, protože na to máme a protože nejsme o nic horší než ti, na které se dnes díváme s jistým obdivem.

