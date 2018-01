Prezidentova ochranka zasáhla dobře, útočnice se ale neměla do místnosti dostat, shodují se experti

„Lze naprosto legitimně vyčíst ochrance to, že přivedla prezidenta do volební místnosti, aniž by přesně věděla, kdo v ní je. Přítomné měla ochranka dopředu zkontrolovat, novináře přes novinářské průkazy, ženu by takto odhalili,“ popsal pro deník Právo bezpečnostní expert Andor Šándor.

Ochranka to zvládla výborně, pan prezident se hlavně bál o své okolí, říká hradní protokolář Číst článek

Podle něj ochranka zanedbala především jednu podstatnou část. Nezjistila si, kam přesně prezidenta vede. Ve volební místnosti na Lužinách bylo v době prezidentova příchodu okolo padesátky lidí. Členové ochranky nikoho z přítomných neprověřovali.

„Ta reakce už potom byla správně, ale ten začátek byl špatně. A to si musí připustit. Prezidenta, ústavního činitele, přivedli do místnosti, kterou neměli prověřenou. A to, že útočnicí byla prsatice, a ne muž s dýkou nebo pistolí, je zásadní. Jinak bychom tu měli státní pohřeb,“ dodal Šándor.

'Dobrá práce'

S tímto tvrzením částečně nesouhlasí například i prezident Asociace osobních strážců ČR Pavel Caprata. Podle něj policisté z Útvaru pro ochranu prezidenta odvedli při incidentu velmi dobrou práci. Prověřit by se ale podle něj mělo, jak se aktivistka do volební místnosti dostala. Její přítomnost ve volební místnosti považuje za určité selhání.

VIDEO: Na prezidenta se vrhla polonahá žena. 'Zeman, Putinova běhna,' křičela anglicky Číst článek

„Část ochránců kryla pana prezidenta, další zpacifikovala aktivistku a další střežili prostor proti dalším potenciálním útočníkům. Jednoznačně z mého pohledu byl zákrok adekvátní, přiměřený a dobře odvedený,“ řekl Caprata ČTK.

S dobrou prací ochranky v samotném momentu incidentu se poté shodují i další osobnosti. Podobný názor v České televizi zastával také Stanislav Kazbunda z Policejní akademie ČR. „Ochranka zasáhla takovým způsobem, jakým zasáhnout měla," uvedl.

A profesionální práci prezidentovy ochranky při pokusu o inzultaci ve volební místnosti pochválil na twitteru také bývalý ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. „Na dnešním incidentu, jenž do volební místnosti nepatří, mě nejvíce zaujal profesionální zásah ochranky prezidenta,“ uvedl.

Na dnešním incidentu, jenž do volební místnosti nepatří, mě nejvíce zaujal profesionalní zásah ochranky prezidenta! Zlepšení je znát! — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 12. ledna 2018