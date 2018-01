Prezidentský duel na ČT. Zeman nemluvil pravdu ve 14 případech, Drahoš ve třech, ověřil Demagog.cz

Prezident Miloš Zeman pronesl ve čtvrteční debatě České televize méně pravdivých, a naopak více nepravdivých výroků než jeho protikandidát Jiří Drahoš. Analýzu zveřejnil server zabývající se ověřováním pravdivosti vyjádření Demagog.cz. Úřadující prezident má na kontě na rozdíl od bývalého předsedy Akademie věd také více zavádějících a neověřitelných tvrzení. Doporučujeme Praha 8:40 26. 1. 2018 (Aktualizováno: 11:46 26. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Takto server Demagog.cz ověřil výroky kandidátů na prezidenta v duelu v České televizi. | Foto: Demagog.cz

Poměr mezi špatnými a správnými výroky byl podle šéfa projektu Demagog.cz Jana Tvrdoně v druhé televizní debatě stejný v té první na televizi Prima. „Poměr, řekněme, byl plus minus stejný. Asi to nedopovídá úplně absolutně, ale zhruba to rozložení mezi nimi bylo velmi podobné. Jediný rozdíl byl, že výroků bylo daleko více. Bylo jich asi dvakrát tolik,“ řekl Radiožurnálu.

Podle Tvrdoně byla debata na České televizi extrémně věcná. „Těch výroků bylo z mého pohledu extrémní množství. Když si vezmeme, že debata měla 90 minut, tak v průměru každou minutu padl jeden faktický výrok,“ dodal šéf projektu Demagog.cz.

Miloš Zeman

Prezident Miloš Zeman podle serveru Demagog.cz pronesl 25 přesných výroků. Dopustil se také 14 chybných výroků, pěti zavádějících a osmi neověřitelných.

„Můj výrok nebyl vůbec o důchodcích. Můj výrok byl o hospitalizačních poplatcích,“ řekl Zeman v debatě ohledně hospitalizačních poplatků při loňské návštěvě Královéhradeckého kraje. Podle serveru Demagog.cz ale skutečně mluvil o důchodcích. Zmiňoval totiž starobní důchod a jeho průměrnou výši.

Jako nepravdivý hodnotí server i odmítnutí současného prezidenta, že jeho vláda neprojednávala otázku přijmutí uprchlíků z Kosova. To ale Zemanův kabinet probíral na schůzi 21. dubna 1999 a přijal i usnesení vlády o poskytování dočasného útočiště na území České republiky do 31. prosince 1999 občanům Svazové republiky Jugoslávie z provincie Kosovo.

Zeman také řekl, že nezměnil názor ohledně premiéra Andreje Babiše (ANO) a nutnosti mít většinu 101 hlasů v Poslanecké sněmovně. Ve středu na Pražském hradě totiž prohlásil, že pokud volby nevyhraje, jmenuje Babiše premiérem bez dostatečné podpory. Ve čtvrteční debatě řekl, že pouze optimisticky očekával, že prezidentské volby vyhraje. Protože Drahoš už dávno prohlásil, že nejmenuje premiérem trestně stíhanou osobu, a ke změně prezidentových podmínek došlo bez vnější příčiny, hodnotí server tento výrok jako nepravdivý.

V debatě současný prezident také řekl, že citace o presumpci viny u politiků je stará 10, ne-li 15 let. Miloš Zeman ale tento názor zopakoval v minulých letech několikrát. Demagog.cz uvádí rozhovor pro Blesk.cz z června 2013 nebo pro Parlamentní listy v roce 2012. Proto ho také server hodnotí jako nepravdivý.

„Já jsem nikomu abolici za 5 let svého prezidentování neudělil,“ řekl Zeman o své kontrasignované pravomoci, díky které může zastavit trestní stíhání nebo zamezit jeho zahájení. 27. září 2016 Miloš Zeman zastavil trestní stíhání muže, „jenž v důsledku poškození mozku po cévní mozkové příhodě a pro duševní poruchu není schopen chápat smysl trestního řízení“, uvedl. Proto jeho výrok není podle serveru pravdivý.

Miloš Zeman také uvedl, že twitter jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka je soukromá záležitost. To již dříve potvrdila i Kancelář prezidenta republiky, přestože se stále na jeho twitter odkazuje. Sám Ovčáček ale řekl: „Na svém twitterovém účtu po dohodě s panem prezidentem prezentuji stanoviska pana prezidenta, hájím stanoviska pana prezidenta a hájím pana prezidenta.” I kancléř Mynář řekl, že „dohoda mezi prezidentem a tiskovým mluvčím pana prezidenta rámcová existuje. Pan Ovčáček mluví za pana prezidenta ve věcech tiskových zpráv i těch komentářů na sociálních sítích do určitého rámce.” Proto server hodnotí výrok jako nepravdivý.

Serveru Demagog.cz se nepodařilo dohledat žádné přímé omluvy Miloše Zemana za používání vulgárních slov na veřejnosti, které, jak řekl v debatě, používá zřídka. Ani to podle serveru není pravda. Naposledy použil jeden vulgární výraz v pořadu Týden s prezidentem TV Barrandov.

Prezident řekl, že nedodržel svůj slib, že si na Hrad přivede pouze tajemníka a řidiče, protože někteří lidé odešli a Zeman je musel nahradit. Současný prezident si ale kromě nich přivedl na Pražský hrad mimo jiné poradce pro energetiku Martina Nejedlého nebo Vladimíra Kruliše, který se stará o prezidentovy cesty po České republice. Proto hodnotí server výrok jako nepravdivý.

„Celou dobu jsem s vládou spolupracoval, ale pak jsem řekl, že tato vláda je podle mého názoru slabá,“ řekl bývalý premiér Zeman. Druhou část výroku hodnotí projekt Demagog.cz jako přesný. První část ale pravdivá není, protože se kriticky vyjadřoval k vládě po celou dobu jejího mandátu, například i v roce 2014 v Českém rozhlasu.

Chybný je také Zemanův výrok o služebním zákonu, který „umožňuje, aby političtí trafikanti byli na velmi dobře placených místech a není je možné vyměnit“. Politiky lze ale podle serveru jmenovat pouze do funkce politických náměstků a na ně se služební zákon nevztahuje a mohou být velmi snadno vyměněni.

Není také pravda, že současný prezident během svého mandátu podpořil pouze kandidáta Svobodných na rakouského prezidenta Norberta Hoffera. Jak Zeman připustil ještě během přímého přenosu, podpořil také prezidentského kandidáta a současnou hlavu USA Donalda Trumpa.

„Když jste oznamoval kandidaturu, řekl jste, že jedním ze dvou politiků, kterým důvěřujete, je pan Miroslav Kalousek. (...) Ten celý výrok zněl ‚jeden z ministrů, jimž důvěřuji, je Miroslav Kalousek, druhý je Pavel Bělobrádek‘,“ položil otázku svému protikandidátu Miloš Zeman. Časopis Reflex se ale Drahoše ptal na to, se kterými ministry se mu jako šéfovi Akademie věd dobře spolupracovalo. Profesor Drahoš odpověděl, že se mu dobře jednalo s Bělobrádkem a s Kalouskem měl velmi korektní vztahy. Proto Demagog.cz hodnotí Zemanův výrok jako nepravdivý.

Podle Miloše Zemana na průměrný starobní důchod 11 tisíc korun většina důchodů nedosáhne. Podle České správy sociálního zabezpečení byl medián důchodů v roce 2016 11 344 korun měsíčně. To znamená, že polovina důchodců v Česku tento důchod pobírá.

Chybný podle projektu Demagog.cz je i prezidentův výrok, že do Česka nepřišli migranti z Kosova, ale pouze z kulturně spřízněné Jugoslávie. Vláda ale svým usnesením rozhodla, že poskytne útočiště i obyvatelům Kosova, kterých podle Člověka v tísni bylo v Česku 1034.

Jiří Drahoš

Prezidentskému kandidátovi a bývalému předsedovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi napočítal server Demagog.cz 30 pravdivých výroků, tedy více než Zemanovi. Méně má naopak těch nepravdivých, konkrétně tři.

Drahoš pochybil, když Zemanovi připomínal, že jeho vláda v roce 1999 nabídla muslimům z Kosova pět tisíc míst v České republice.

„Vychází z odpovědi tehdejšího ministra zahraničí Kavana. Kavan, ostatně stejně jako celá vláda, ovšem tento počet nenabídl. Pouze mluvil, že tento počet nejde vyloučit. Dodal, že je to předčasné. V Kavanově prohlášení šlo o horní variantu, konkrétně mluvil o možném rozsahu v řádu dva až pět tisíc,“ zdůvodňuje Demagog.cz, proč výrok bývalého předsedy Akademie věd hodnotí jako nepravdivý.

Drahoš také v prezidentské debatě v České televizi uvedl, že Zeman jako premiér mohl Kavanův výrok dementovat, protože šlo o vládní prohlášení. I v tom se ale mýlil.

„V tomto případě nešlo o vládní prohlášení. Kavan naopak říká, že nebylo cílem vládního jednání určitě přesné číslo uprchlíků, které je ČR schopna přijmout,“ podotýká server Demagog.cz.

Poslední nepravdou je Drahošovo tvrzení, že každý řadový policista, který je z něčeho podezřelý, je postaven mimo službu. Demagog.cz upozorňuje, že k tomu dojde jen v případě, že by policistovo setrvání ve službě například ohrožovalo průběh prošetřování jeho jednání.

„Například v Plzni dva policisté v civilu zbraní ohrožovali řidiče, ve službě i přesto zůstali. Nejde o jediný takový případ,“ dokládá server pro ověřování pravdivosti vyjádření, proč Drahošův výrok hodnotí jako nepravdivý.

Drahoš také v debatě pronesl pět neověřitelných výroků, zavádějící tvrzení pak u něj Demagog.cz nenašel.

