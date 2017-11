Podpořilo mě téměř 75 tisíc lidí, hlásil zájemce o Hrad Toman. Podpisů má jen 11, uvedlo vnitro

Kandidáta na prezidenta Josefa Tomana podpořilo podle jeho slov téměř 75 tisíc lidí. Desítky tisíc podpisů prý poslal ministerstvu vnitra ve třech těžkých krabicích. Vypadalo to, že základní podmínku pro prezidentskou kandidaturu splnil. A veřejnost i média ho začaly považovat za vážného uchazeče o Hrad. Všechno je ale možná jinak. Ministerstvo ve středu oznámilo, že odevzdal pouze 11 podpisů. Toman to odmítá. Praha 18:00 15. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta Josef Toman | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Posílal jsem je ve třech těžkých krabicích a další zásilkou byl dopis. Vše šlo expres poštou. Podpisů mám 74 953,“ popisoval minulý týden serveru iROZHLAS.cz prezidentský kandidát a strategický analytik Josef Toman.

Petiční archy podle svých slov odesílal den před termínem jejich odevzdání. A odevzdával je prý řádně vyplněné, protože podpisy sbírali lidé, kterým věří. Několik dní to vypadalo, že Toman jednu ze základních podmínek pro prezidentskou kandidaturu splnil. Zájemci o Hrad totiž potřebují nejméně 50 tisíc podpisů občanů.

Ministerstvo vnitra ale ve středu informovalo, že strategický analytik dostatek podpisů nemá. „Podaná petice obsahuje pouze 11 podpisů občanů," uvedli úředníci. Toman tak podle vnitra patří mezi jedenáctku kandidátů, kteří nesplnili podmínky dané zákonem. Resort sice všechny vyzval k odstranění chyb v kandidátních listinách, podpisy občanů nebo zákonodárců už ale nyní doplnit nemohou.

„Podpisy občanů a zákonodárců byly součástí podání kandidátní listiny a musely být kompletní do 7. listopadu. Kandidáti mohou v současné době odstraňovat formální závady ve smyslu, že mají například špatně uvedenou adresu trvalého bydliště nebo jim chybí podpis na prohlášení,“ vysvětlila Klára Pěknicová z ministerstva vnitra.

Josef Toman ale trvá na tom, že tuto podmínku splnil. „To není absolutně možné. Budu svolávat tiskovou konferenci," reagoval pro server iROZHLAS.cz Toman na informace ministerstva vnitra.

„Na ministerstvo vnitra to dorazilo včas v úterý,“ odmítl již dříve, že by podpisy dostalo vnitro pozdě. „Nepotřebuji miliony. Nepotřebuji lhát a mlžit, nejsem politik,“ dodal strategický analytik.

Aby své tvrzení o dostatku podpisů a včasném odeslání doložil, publikoval Toman na svých stránkách několik fotografií. Na nich je údajně poslední list s podpisy nebo podací lístky na tři zásilky, kdy každá vážila mezi 10 a 20 kilogramy.

Pokud resort skutečně obdržel poštou tři těžké krabice a Toman má pod svou peticí jen 11 podpisů, pak zůstává otázkou, co v nich bylo. „Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení, které je ze své podstaty neveřejné, nemůžeme danou věc jakkoliv komentovat," odmítla Pěknicová prozradit podrobnosti.

'Rozpad Československa byl protiprávní'

Osmašedesátiletý Čechoameričan Josef Toman je pro voliče stále velkou neznámou, jde totiž o kandidáta bez politické minulosti.

Upozornil na sebe například prohlášením, že veškerý vývoj v České republice od roku 1993 považuje a nelegitimní. Rozdělení Československa bylo podle něj protiprávní, z čehož vyvozuje neplatnost všeho, co se od té doby odehrálo, včetně vstupu do Evropské unie a Severoatlantické aliance nebo privatizace, exekucí a restitucí.

„Mám unikátní strategický plán, jak napravit polistopadové zlo,“ píše na svých stránkách joseftoman.cz. Prohlásil také, že jako prezident by prosazoval vystoupení z NATO a EU, kterou označuje za příčinu migrační krize.

Opakovaně také uvedl, že Česko není suverénní stát, ale kolonie Německa. Vliv v zemi má podle něj německá Spolková zpravodajská služba. „Německo si nás zkolonizovalo, proto máme poloviční platy a důchody než jaké odpovídají naší ekonomice. Musíme setřást naše koloniální pouta. Musíme být ne kolonií, ale rovným partnerem jiným státům,“ uvedl Toman.

Podle něj je třeba nová sametová revoluce, která by smetla vládu. Je přesvědčen, že jako prezident by mohl tuto revoluci iniciovat, protože by měl na své straně policii a armádu.

Kdo je Josef Toman?

Toman pochází z Chebu. Podle internetových stránek joseftoman.cz emigroval v roce 1969 přes Rakousko do Spojených států. Rok a půl za mořem pracoval, a poté studoval na Kalifornském technologickém institutu. Má doktorský titul Ph.D.

Podle stránek v minulosti pracoval pro americké univerzity Kalifornský technologický institut (California Institute of Technology; Caltech) a Kalifornskou univerzitu (University of California; UCLA).

V České republice podle stránek vedl pobočku Amerického institutu se zaměřením výuky především na strategii, ekonomiku a management. Byl aktivní proti záměru postavit v Česku americký vojenský radar.