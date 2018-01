Prezidentská debata v České televizi: publikum z vesnice, tři části, 30 podporovatelů každý

Jiří Drahoš a Miloš Zeman se před prezidentskou volbou utkají ještě jednou a to ve čtvrtek od 20 hodin v debatě České televize. Ta se bude konat také s diváky, v pražském Rudolfinu, moderovat bude Světlana Witovská. Zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize František Lutonský řekl Radiožurnálu, že debatu rozdělili na tři části. Praha 21:30 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidáti Jiří Drahoš a Miloš Zeman při debatě, kterou moderoval Karel Voříšek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V čem se bude debata na České televizi lišit od té včerejší na TV Prima?

Upřímně řečeno se nechci úplně vyjadřovat k tomu, jak vypadala debata na televizi Prima, jak tahle televize tu super důležitou debatu pojala, jestli tam stanovila opravdu témata, která jsou významná, důležitá pro voliče a jejich rozhodování, a která jsou opravdu v kompetenci prezidenta.

My k tomu samozřejmě přistupujeme od počátku velmi zodpovědně. Už v neděli po prvním kole volby jsme vytvořili dramaturgický tým, který v podstatě tu naši debatu rozdělil na tři části. Řekněme, že v první části bude nastolovat agendu Česká televize a její dramaturgie. V druhé části pak budou pokládat otázky nejvyšší ústavní činitelé spolu s lidmi z jedné jihočeské obce, kde v podstatě kandidáti v prvním kole dostali přibližně stejný počet hlasů. No a třetí část debaty už bychom nechali na samotných kandidátech, protože jim umožníme, aby si pokládali otázky sami sobě navzájem. Otázky si dopředu vyberou, nebudou je říkat, ani dramaturgii České televize, samozřejmě ani protikandidátovi a je to vyloženě na nich.

Ta témata, která jste připravili vy, budou kandidáti dopředu znát nebo je už znají?

Týmy obou kandidátů dnes (ve středu, pozn. red.) dostaly dopředu tematické okruhy, nikoliv otázky samozřejmě, protože otázky Česká televize nikdy dopředu neposkytuje.

Můžu prozradit, že v debatě se budeme ptát zejména na osobní motivaci kandidátů, samozřejmě na jejich program, na to, co slibují, na vize, budeme se zabývat i v souvislosti s dnešním děním, samozřejmě politickou situací v České republice, máme tady vládu v demisi, máme tady trestně stíhaného premiéra. Prezident je v tuto chvíli hybatelem politického dění. Bude nás zajímat samotná politická kampaň, její financování, transparentnost, týmy spolupracovníků, jaké si kandidáti vybrali, dojde na zahraniční politiku, vztahy s velmocemi, Evropskou unií, migrace, bezpečnost a tak podobně. A nepochybně se dotkneme samozřejmě i prezidenta jako osoby veřejné, jak komunikuje s voliči, jaké činy dělá, jak mluví a podobně.

Měli kandidáti na prezidenta dopředu nějaké požadavky? Napadá mě délka a čas debaty, uspořádání podia a podobně?

O těchto požadavcích nevím. Původně jsme plánovali hodinovou debatu. Pak jsme samozřejmě s oběma týmy kandidátů už jen proto, aby se voliči mohli rozhodnout, aby si udělali lepší obrázek, vyjednávali o tom, že by se délka debaty prodloužila, na což oba týmy přistoupily. Co se týče obsahu, tak tam žádné požadavky nebyly a myslím, že by stejně byly vyslyšeny ze strany České televize.

Kolik lidí bude v Rudolfinu jako publikum a jakým způsobem jsou diváci vybíráni?

Publikum bude o něco komornější, respektive o hodně komornější. Rozhodně to nebude tak velká a těžce zvladatelná aréna, kterou jsme mohli vidět v první debatě. Každý z kandidátů si může přivést 30 podporovatelů, přičemž ten výběr je pouze na nich samotných.