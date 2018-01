Nevím, proč bych měl dávat přednost debatám se Zemanem před lidmi. Dvě diskuze stačí, oznámil Drahoš

Jiří Drahoš půjde jen do dvou televizních debat. Pokud půjde Miloš Zeman do televize čtyřikrát, ve dvou případech tam bude sám. Drahoš namísto toho bude objíždět voliče. Jiří Drahoš to v úterý řekl při návštěvě rodného Jablunkova na Frýdecko-Místecku. Jablunkov (Frýdecko-Místecko) 20:55 16. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Drahoš s manželkou Evou v rodném Jablunkově | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Prezident Zeman jednak nedělá kampaň, nicméně celých pět let jezdil po regionech. Já jsem slíbil voličům, že ještě teď během těch 14 dnů vyjedu do regionů a vyjedu za voliči. Já nevím, proč bych měl dávat přednost debatám s Milošem Zemanem. Stačí dvě. Mimochodem sám Miloš Zeman řekl, že třetí a další debata už by byla nudná. Tak když tam bude chtít jít sám, tak tam bude sám," řekl Drahoš. Navštívit ještě chce mimo jiné velká města Brno a Ostravu.

V Jablunkově, kde loni v březnu oznámil svou kandidaturu, uvítal Drahoše aplausem zaplněný kinosál v budově městského úřadu. Prezidentský kandidát krátce podebatoval s obyvateli, od starosty slezského města, které má ve znaku jabloň, dostal vyřezávané jablko.

Poté se zašel podívat k domu, v němž vyrůstal. Vchod do tehdejšího bytu už je zrušený, je tam tělocvična a ve středu se na místě bude otvírat první dobíjecí stanice pro elektromobily ve městě.

Drahoš poděkoval lidem za podporu, řekl, že je jediným kandidátem, který vyhrál ve své mateřské a rodné obci. „Jsem rád, že jsem stihl do Jablunkova zajet jako do prvního místa," pochvaloval si Drahoš.

Řekl, že pokud by prezidentskou volbu vyhrál, na první zahraniční návštěvu by jel na Slovensko, o Jablunkově jako o prvním navštíveném městě v Česku by určitě přemýšlel.

Z Jablunkova odjel do nedalekého Třince na semifinálový zápas hokejové Ligy mistrů mezi místními Oceláři a finským JYP Jyväskylä. Dorazil tam o přestávce mezi první a druhou třetinou.