Vynechat Barrandov nebyla chyba. Na Nově se ale mohl Drahoš představit lidem, kteří ho neznali, říká Horák

V parlamentních volbách stál za kampaní Pirátů. V těch prezidentských pracoval pro expremiéra Mirka Topolánka. Piráti uspěli, Topolánek propadl. V čem se obě kampaně lišily? Byla vůbec šance během pouhých pár týdnů změnit Topolánkovo image a získat přízeň veřejnosti? A jaké to je, když v kampani prodáváte pokaždé jiné politické ideje? Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu byl reklamní a politický marketér a také publicista Jakub Horák. Praha 11:45 31. ledna 2018

Kývl jste hned na nabídku Mirka Topolánka pomáhat mu s prezidentskou kampaní?

Ano, trvalo mi to asi vteřinu. Předtím jsem viděl jeho tiskovku a líbilo se mi, s jakým nasazením do toho jde. A když mě oslovili, tak jsem se tak vteřinu rozmýšlel. Je rozdíl dělat prezidentskou kampaň a nedělat ji. A mně se to jako nápad líbilo.

A měli jste třeba už v té době, když vás oslovil s nabídkou, nějaká data?

Neměli jsme žádná data. V marketingu se říká, že když máme data, tak následujme data, a pokud jediné, co máme, je nějaký názor, tak následujme ten svůj. Já jsem ten svůj následoval a pak, když jsem za zhruba 10 dní dostal první data, ze kterých vyplývalo, že Mirek Topolánek je nepřijatelný pro 75 procent české populace, jsem se maličko zhrozil, protože jsem udělal klasickou chybu v úsudku jako příslušník pražské liberální bubliny.

Na pravicovou vládu Mirka Topolánka a Petra Nečase vzpomínám nejen prizmatem kauz Dalík a Řebíček, ale i jako na vlády, které zaváděly Czechpointy, zaváděly digitalizaci, datové schránky. Na digitalizaci od té doby nikdo nesáhl. Takže jsem se nedomníval, že je takhle radikálně nepřijatelný pro většinu veřejnosti.

A co jste dělali dál? Téměř se nabízí říct si: Nevzdáme to radši, když vidím ta čísla?

Když se do něčeho pustíte, tak to nemůžete vzdávat. Jednak je to vaše práce a jednak se kolem vás začnou shromažďovat lidi, kterým se to líbí, kteří vám dávají podporu, různě pomáhají a to člověka vždycky v té kampani strhne. Je to strašně zajímavá práce. Strach byl pouze z dat, protože ještě asi 14 dní před koncem minulých prezidentských voleb, kde byl Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman a expremiér Fischer, tak Karel Schwarzenberg měl taky velice mizerná čísla a pak se to zlomilo.

Čili i Mirek Topolánek očekával, že dojde k takzvanému mentálnímu zlomu, že si voliči řeknou: No, tak dobře, sice měl za známé různé podivné existence, ale věříme mu, že je potřeba silný prezident, nebo souhlasíme s jeho názory nebo si myslíme, že je potřeba politický prezident, ne někdo z úplně jiné sféry. On v to doufal, nestalo se tak, takže v podstatě skončil na čtvrtém nebo pátém místě, tuším.

Billboardy

Jeho naděje dost možná posílil třeba i průzkum společnosti Phoenix Research online, který Mirku Topolánkovi naměřil podporu 15 procent voličů. Vzápětí agentura Sanep naměřila dokonce 17 procent. Jak je možné, že došlo v realitě k takovému rozdílu?

Je to možné tak, že to nebyly průzkumy, ale byly to ankety, je to tam uvedeno. To znamená, že to nebylo na nějakém relevantním vzorku třeba 400 tisíc lidí, byla to anketa. A je docela možné, že se to trefilo krátce po jeho vstupu do kampaně, kdy okamžitě spadly sázkové kurzy z 200 ku jedné na pět ku jedné a řada i novinářů a lidí liberální názorové bubliny propadla lehké euforii, že tam vstupuje, protože vstoupil s velkou razancí. Já se domnívám, že tyto ankety zřejmě proběhly právě v té době, navíc je možná někdo udělal třeba v Praze, a proto to byl radikální posun. Jakmile samozřejmě začaly vycházet průzkumy, skutečné průzkumy od Kantaru nebo STEMu, tak se ukázala reálná čísla, která se až do konce moc nezměnila.

Věřit anketám nemá pro voliče příliš velkou vypovídací hodnotu. Musíte jim rozumět, vždycky se podívat, co je tam napsané malým písmem. To znamená, jaká je metodologie. Když je tam napsáno, že to je anketa, tak to je anketa. Když je tam napsáno, že to je průzkum na nějakém vzorku, tak to má samozřejmě větší relevanci. A další věc je, že ještě různé agentury mají různou relevanci. Můžete téměř stoprocentně věřit Kantaru, STEM, potom někde v takovém poli, kdy můžete věřit a nemusíte, je Médea Research a potom jsou ještě zase další firmy. Omlouvám se, jestli jsem na nějakou dobrou zapomněl, nenosím je všechny v hlavě.

Mimochodem, máte pocit, že se vám během těch pár týdnů podařilo Topolánkovu image alespoň vylepšit?

Určitě. Celá řada lidí mi říkala, že je překvapilo, jak byl dobrý v diskusích. Dokonce v hodnocení všech diskusí na iDNES, na Novinkách, v Hospodářských novinách nikdy nebyl horší než druhý, často byl první. Čili spousta lidí viděla, že má skutečně přehled v zahraniční politice, v domácí politice, má jasně definované názory, má energii. Jenže zásadní rozdíl mezi parlamentními a prezidentskými volbami je v tom, že v parlamentních volbách si můžete zvolit svého favorita a v poměrném systému získal nějaké zastoupení. Deset, patnáct, sedm procent. Kdežto v prezidentské volbě není poměrné zastoupení.

Tam je jeden vítěz a všichni ostatní jsou poraženi. Velká část lidí kalkulovala s tím, že ve druhém kole by Topolánek nebyl schopen porazit Zemana, což ostatně i z průzkumů vyplývalo, a tudíž vsadili na jistotu Jiřímu Drahošovi. Teď vidíme průzkumy, podle kterých polovina lidí, kteří volili Drahoše, ho nevolili kvůli tomu, že by je přesvědčil, ale proto, že volili proti Zemanovi. Čili si myslím, že Topolánek ukázal lidem, kteří inklinují k pravicové politice, že je skutečně silný politik, ale v celostátním měřítku to vypadá, že přišel příliš pozdě, že nepřijatelnost je pořád příliš vysoká.

Jak se mu podařilo na poslední chvíli sehnat tolik poměrně lukrativních billboardových ploch? Do kampaně vstoupil krátce před samotnými volbami. To nebyly obsazené?

Kdyby byly obsazené, tak by je asi nesehnal. Myslíte, že třeba někdo z nich sundal to, co na nich bylo, a místo toho přilepil Topolánka? To by se ten klient určitě ozval. Společnosti měly plochy v záloze s tím, že je nabídnou v druhém kole tomu kandidátovi, který nabídne víc. A někdo z týmu Mirka Topolánka, kdo se zabýval mediálním plánováním, tak dokázal udělat dobrý deal, vlastně koupil plochy jenom na 14 dní na konec prvního kola. Protože mezi námi, ve štábu samozřejmě odborníci tušili, jak to dopadne, že to na to druhé kolo nevyjde. Ale Mirek Topolánek, ten tomu věřil.

Takže billboardové plochy byly ale od začátku nakoupeny jenom na první kolo?

Ne, ne, ne. Vidíte, možná jste si mohla všimnout, že část ploch visela i v druhém kole, tam stále visel Mirek Topolánek, ale velká část potom byla přelepena, často Milošem Zemanem, což vedlo k různým úvahám na téma, zda mu je nedal. Ale není to tak, Topolánek podpořil Jiřího Drahoše pro druhé kolo a ta část ploch, které měl na obě kola, tak tam zůstal Topol s billboardem „ani vítač, ani kývač" viset až do konce.

'Zeman pojmenoval nebezpečí'

Co rozhodlo o vítězství Miloše Zemana?

Podle mě rozhodlo, že se za prvé dokázal zbavit pochybností o jeho zdraví. Bylo tu prohlášení konsilia jeho lékařů, že je naprosto zdravý, že nemá rakovinu. A za druhé, že celé čtyři roky pracoval, ale nejen výjezdem do krajů, jak to popisují někteří komentátoři, kteří ho nemají rádi, ale skutečně dokázal přijít s relevantním politickým programem. Jako první dokázal pojmenovat nebezpečí, která by mohla plynout z migrační krize, pokud by byl prosazen nějaký typ přerozdělovacího mechanismu typu kvóty nebo Dublin IV. A i přes velký odpor většiny liberálních médií to prosazoval.

Za druhé dokázal jasně definovat, jak by to mělo být s přijetím eura. Říká, že euro teď ne. Tam Jiří Drahoš podle mě udělal taktickou chybu, protože v nějaké fázi kampaně, bylo to v době, kdy trochu začal nastupovat Michal Horáček, zřejmě aby se vymezil, prohlásil, že chceme euro přijmout co nejdřív. Potom v televizních debatách z toho opět ustoupil. V televizních debatách kopíroval politické postoje Miloše Zemana. Taky nechce kvóty, taky nechce migranty, taky teď nechce euro. Chce všechno, co Miloš Zeman, pouze je na rozdíl od něj slušný.

To vyznívá, že tedy o Zemanově vítězství rozhodly především jeho dlouhodobé postoje a dlouhodobé názory.

Určitě. Ti lidé...

Pardon, co třeba taktika, že nešel do předvolebních debat, že v podstatě celé první kolo přenechal svým soupeřům a dopustil, aby to bylo klání o to, kdo z nich se stane jeho sokem ve druhém kole?

Bylo to jeho legitimní rozhodnutí, takhle to udělat. Bylo to velice chytré. Myslel si, že se určitě i počítalo s taktikou, že se kandidáti mezi sebou tak pohádají, že jejich voliči nepůjdou potom k volbám, což se nepodařilo.

Nicméně debaty v osmi lidech byly úplně k ničemu. Každý kandidát měl možnost říct tři věty, to znamená, Jiří Drahoš, jak si představuje budoucnost země, Mirek Topolánek, co říká Dalíkovi ve vězení, a Petr Hannig něco o nějaké písničce. Takže skutečně to klání začalo až ve druhém kole. A kdyby Miloš Zeman ještě navíc stál za pultíkem s dalšími osmi kandidáty, tak si myslím, že by to ani fyzicky nezvládl.

A jak to, že jeho voličům nevadily očividně podle výsledku spekulace o nejasném původu financování Zemanovy kampaně?

Víte, voliči Miloše Zemana v podstatě ztratili důvěru v média. V Českou televizi, v Hospodářské noviny, v Respekt. Zřejmě to vyplynulo v dobách migrační krize, kdy jim všichni říkali, že kdo se toho bojí, je rasista a že nic takového není a žádné problémy nejsou ani v Německu, ani ve Francii a tak dál. To znamená, že tyto informace už vůbec nevstřebávají. Hledají si svoje na různých podivuhodných serverech typu Aeronet, z nichž Parlamentní listy jsou ještě takové nejnormálnější v nenormálním segmentu. Pak jsou tam úplně šílené weby.

Jeho voliči hledají informace tam, takže to je velice podobné jako s Andrejem Babišem v případě Čapího hnízda. Vědí, že ty dotační peníze nějakým způsobem sebral zřejmě úplně neprávem. Nicméně ho berou jako oběť – že všichni tady kradou z evropských dotací, všichni kradli, ale on jediný to má schytat, jediného ho chtějí na tom uvařit. Myslí si, že všichni politici nějak čachrují s penězi a zrovna Miloše Zemana by na tomhle chtěli odsoudit. Tak tedy ne. Všechny útoky na Zemana ho posilují. Proto on taky ty reakce vyvolává.

Proč Drahoš nevyhrál

Pokud jde o Jiřího Drahoše, kde byla jeho hlavní chyba, proč nevyhrál? Byla to neúčast ve dvou debatách na televizi Nova a na Barrandově a možná i špatný výkon na televizi Prima?

Na Barrandově neúčast určitě chyba nebyla, protože tu televizi sledují opravdu buď jenom masochisti, kteří se chtějí pobavit moderátorskými výkony pana Soukupa, anebo už skalní příznivci tohoto typu politiky, jako Okamury, Zemana a tak dál. Tam to nevadilo.

Kde to skutečně vadilo, byla Nova. Tam byl velice slabý moderátor Rey Koranteng, který nechal Miloše Zemana, ať si tam říká, co chce, jen se na něj uculoval. A v tuto chvíli by se Jiří Drahoš mohl představit lidem, kteří ho neznali, sledovalo to 1,6 milionu diváku nebo kolik to bylo..

A bylo to potřeba, protože jsme viděli, že třeba i Česká televize, na kterou se normálně voliči Miloše Zemana nedívají, měla historický rekord ve sledování debaty, který dosahoval až tři miliony. Čili lidé poprvé mohli slyšet, co Jiří Drahoš má za konkrétní názory, kromě toho, že je slušný a že chce být slušným.

Někteří analytici, když hodnotí výsledky voleb, tak říkají, že Jiřímu Drahošovi chyběly hlasy Mirka Topolánka. Co si o tom myslíte?

Mirka Topolánka volili hodně někteří skalní voliči ODS, kteří při minulé volbě volili Miloše Zemana zase na protest proti knížeti, kterého brali za kandidáta kavárny. Ti by v prvním kole, kdyby tam nebyl Mirek Topolánek, zřejmě buď volili Pavla Fischera, který byl nejpravicovější z těch kandidátů, možná Miloše Zemana, ale rozhodně by nevolili Jiřího Drahoše opět s tou plejádou herců Svěrák, Uhlíř, Mišík. Tihle lidé tenkrát už Zemana volili stejně.

Takže skutečně připouštíte, že na tom něco pravdy je, že Topolánkovy voliče Drahoš nezískal?

Topolánek se svým programem jako "stop politickému islámu", potom "suverenita vůči Evropské unii" oslovuje jiný segment. Ten podle mě v nějaké první fázi mohl stáhnout i některé voliče SPD, některé voliče ANO, ale myslím si, že to gros podpory pro Jiřího Drahoše tvořila TOP 09, možná někteří modernější sociální demokraté a ODS pochopitelně a pak lidé, co třeba vůbec nevolí v parlamentních volbách. A ty program Mirka Topolánka zaujmout nemohl.

Piráti

Jak jsem říkala v úvodu, vy jste v parlamentních volbách pracoval pro Českou pirátskou stranu, teď i pro Mirka Topolánka. Nedělá vám problém, kdybych to hodně zjednodušila, pracovat každé volby pro jinou politickou stranu?

Za prvé je to velmi zajímavé, protože člověk pozná nějaké nové lidi. A za druhé, samozřejmě že to člověku problém dělá, protože myšlení bolí, což je ostatně, myslím, bonmot Miloše Zemana.

Víte, kdybych nedělal Piráty, tak bych zůstal na názorových pozicích, které jsem měl předtím. Ten velkoměstský liberál, kdy jsem volil TOP 09 a na Piráty bych se koukl, ale říkal bych: Referendum? K čemu referendum? Podívejte se, kam to vede. Lidové soudy? No, to si snad děláte legraci. Nějaká parta anarchistů s dredama na hlavě. Dělal bych si z nich legraci.

Kdežto takhle jsem měl možnost je potkat zblízka a zjistit, že to je velice zajímavá skupina mladých lidí, kteří něco chtějí změnit, jdou do toho opravdu čestně. Sice se dá pochybovat v řadě případů o jejich odborných znalostech, je to přece jenom protestní hnutí, je to taková trošku protestní revoluce. Ale rozhodně to není – jako to vnímají někteří moji přátelé z liberálních kruhů, kteří je neměli možnost poznat – něco, co by se srovnávalo třeba s SPD nebo s nějakou jako protistátní, protisystémovou vlnou. Takže jsem vždy za každou takovou novou zkušenost vděčný, protože mně to ukazuje, kolik toho ještě o světě nevím.

U Mirka Topolánka jsem se zase potkal s celou řadou lidí, kteří jsou pravicoví, pracují v různých think-tancích, jsou to různí novináři a zase jsem se začal dívat na realitu trošku jinýma očima. Mimo jiné jsem si uvědomil, jak zdevastovaná je populace štvaním Andreje Babiše a Věcí veřejných a novými a novými antikorupčními vlnami, které ve finále jediné, co přinesly, tak je odsouzení kabelek Jany Nagyové. Všechny ty tuny zlata anebo kilogramy zlata a stamiliony, o kterých Ištvan mluvil po zásahu na úřadu vlády, vymizely a zůstala jenom zloba. A já jsem si uvědomil, že za vlády Mirka Topolánka jsem volil ODS a že mi to přišlo fajn, a s hrůzou zjišťuji, že vlastně lidi mají perspektivu, jako kdybychom vycházeli z nějaké děsivě spálené země. A jenom ještě dodám...

Pardon, když už jste dvakrát narazil na Andreje Babiše, tak možná stojí za to připomenout, že ale i jemu a jeho hnutí ANO jste jednou nabízel své služby.

Jasně, mě zkontaktoval jeden člověk od Babiše, ale to bylo v roce 2011, to se ještě nevědělo, že se to jmenuje ANO. Oni potřebovali i vymyslet nějaký název. Já jsem jim poslal nějaký návrh, jak by se dala dělat komunikační strategie. Ovšem o týden později jsem šel s Ivanem Lamperem z Respektu na pivo a ten, když jsem se pochlubil, že se mi ozval nějaký Babiš, co zakládá hnutí, tak mi vysvětlil věci o StB, KSČ, co je zač. Já jsem pak spolupráci s nimi okamžitě přerušil.

Komunální volby

Na podzim budou komunální volby. Vím, že to je možná ještě trochu v předstihu, ale budete zase pracovat pro některou ze stran? Nabízí se, jestli se třeba vrátíte k Pirátům. Oni cílí na Prahu, vy sám jste řekl, že jste z pražské bubliny, už jste pro ně pracoval.

Budu pracovat určitě, mám tři nabídky. V tuhle chvíli se rozhoduji, kterou vezmu. Piráti by byli určitě zajímaví, jsou tady i další strany, které jsou taky zajímavé.

Piráti to tedy nejsou?

Piráti to ani nemohou být, protože dosud nevypsali výběrové řízení. Čili Piráti budou vědět, s kým chtějí pracovat, až vypíšou výběrové řízení.

Ještě na závěr bych se na chvíli vrátila k prezidentské volbě. Pokud nás třeba poslouchají zájemci o příští prezidentské klání, kdy by měli podle vás zahájit kampaň?

Jak vidíme, tak je potřeba zahájit kampaň nejméně dva roky před tím, než volby budou. Slovenský prezident Kiska, o kterém se mluví jako člověku nepolitickém, který najednou porazil matadora Fica, tak několik let předtím provozoval dobročinnou nadaci, kde rozděloval peníze, byl mediálně velice přítomný, pomáhal lidem.

Nevím, jestli to dělal s tímhle tím úmyslem, ale každopádně rozdal a pomohl zprostředkovat desítky, stovky milionů korun. Byl veřejně známá osoba a v dnešní atmosféře, kdy lidé volají pořád po nových tvářích, nepolitických tvářích, kdy se Andrej Babiš také ještě pořád zaklíná, že není politik a všichni nechtějí být politici. Tohle to je ten nejlepší úvod.

Ale volby vyhrála stará tvář. Na co byste si vsadil vy, jaký typ osobnosti v těch příštích volbách bude mít šanci? Nová tvář, anebo zkušený politik?

Myslím si, že to může být velice dobře někdo z těch kandidátů, kteří tady byli. To znamená, může to být Marek Hilšer, může to být Pavel Fischer. Je to velice pravděpodobné, protože jediný, kdo by jim z politického spektra dokázal konkurovat, tak je právě Andrej Babiš.

