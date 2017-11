Hlasujte pro Drahoše, doporučují lidovci. 'Nejvíc vyhovuje požadavkům strany,' řekl Bělobrádek

„Je to kandidát, který vyhovuje našim požadavkům a zároveň získal asi nejvíc podpisů na svoji petici," řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Trestně stíhaný Babiš premiérem? Většina kandidátů na Hrad s postupem Zemana nesouhlasí Číst článek

Ještě v létě, když lidovci plánovali společný volební postup s hnutím STAN, chtěli Bělobrádek a předseda Starostů Petr Gazdík vyzvat své strany, aby podpořily Drahošovu kandidaturu.

Bývalý předseda Akademie věd tehdy reagoval, že si váží podpory od KDU-ČSL a Starostů, chce ale zůstat nestranickým kandidátem. Celostátní výbor STAN pak koncem července Drahošovu kandidaturu podpořil.



Místopředseda lidovců Marian Jurečka letos v květnu v České televizi řekl, že nynější prezident Miloš Zeman by již neměl kandidovat. Zdůvodnil to činy a výroky současné hlavy státu.

Celostátní výbor podpořil @jiridrahos1 jako kandidáta na prezidenta. Vyhovuje našim požadavkům a získal nejvíce podpisů pro svoji kandidaturu. — KDU-ČSL (@kducsl) 14. listopadu 2017

Bělobrádek v úterý také řekl, že výbor seznámil s výsledky dnešního odpoledního jednání u prezidenta Zemana v Lánech.

Řešení by mohla být i úřednická vláda, řekl po setkání se Zemanem Bělobrádek. Babiše nepodpoří Číst článek

„Jednoznačně jsme deklarovali, že považujeme za zdržovací taktiku to, že první kolo voleb do vedení Poslanecké sněmovny není v podstatě domluveno. Ještě pořád, i když v pondělí začíná sněmovna, nejsou vůbec dohodnuty ani výbory. A my bychom očekávali tedy vyšší výkon od hnutí ANO," prohlásil.



Zopakoval, že KDU-ČSL odchází do opozice. „Ale domníváme se, že přesto, i bez nás, je tady možné ustanovit buď většinovou, nebo menšinovou vládu hnutí ANO, ale je potřeba jednat s dalšími stranami, a to se evidentně neděje," dodal Bělobrádek.



Očekává, že hnutí ANO seznámí lidovce se svojí představou o tom, jak by mělo složení výborů vypadat, i s výsledky jednání s dalšími stranami. Ve středu ráno se chce ještě sejít krátce se zástupci ODS, TOP 09 a Starostů a jednat s nimi o situaci ve sněmovně.