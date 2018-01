Pokud by předseda sněmovny navrhl na premiéra Babiše, nejmenoval bych ho, řekl Drahoš

„Nejmenoval bych jakéhokoliv kandidáta, kterého by nominoval předseda Poslanecké sněmovny,“ řekl ve společném vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál a Plus Drahoš. Na otázku, jestli by jmenoval Babiše, odpověděl, že ne.

Bývalý šéf Akademie věd dlouhodobě říká, že by nejmenoval premiérem trestně stíhanou osobu. Šéfa hnutí ANO Babiše před týdnem zbavili poslanci imunity v kauze dotací pro Farmu Čapí hnízdo.

Pokud by ale byl zvolen prezidentem a Andrej Babiš by již byl jmenován premiérem, Drahoš zopakoval, že by se choval profesionálně.

„Pokud bude Babiš premiérem a vláda bude mít důvěru a já do tohoto přistoupím, tak se musím chovat podle Ústavy. Jednal bych zcela profesionálně. Věcná debata, účastnil bych se zasedání vlády, kterých bych se chtěl zúčastnit. (…) Účastnil bych se ad hoc podle probíraných témat,“ popsal.

Jako první věc po příchodu na Pražský hrad by bývalý šéf akademie věd zrušil bezpečnostní rámy u vstupů do areálu. „Učinil bych Hrad opět místem průchozím,“ dodal.

