Miloš Zeman je mým prezidentem. Příkop mezi jeho voliči a ostatními lze zakopat, řekl Drahoš

K Miloši Zemanovi

„Miloš Zeman je mým prezidentem.“

K rozhodnutí kandidovat

„Bylo to dlouhé zvažování, byl to proces. Už před lety mě oslovovali lidé, kteří věděli, že budu v čele Akademie věd končit, jestli bych to nezvážil. Těch hlasů přibývalo, přibývalo, tak jsem to musel brát v potaz. Chtěl jsem změnit spoustu věcí.“

Ke kampani

„Kampaň mi vzala soukromí. Jinak nevím, co moc důležitého mi kandidatura vzala.“

K ochrance

„Bavili jsme se s týmem a shodli jsme se, že ochranku bych mít měl. Dostával jsem totiž výhružné maily a nikdy nevíte, jak moc vážné jsou. Ochranku jsem nikdy nemusel použít.“

K účasti v televizních debatách

„Nejsem odborník, viděl jsem v médiích názor, že Miloš Zeman mohl klidně prezentovat své názory na Barrandově a Nově. Jiní odborníci předtím říkali, že debaty nemají takový vliv.“

K debatě na Primě

„Byl jsem v aréně u pana Soukupa a zvládl jsem to. Na Primě mi publikum nevadilo. Co mi vadilo a co mě rozhodilo, bylo nezvládnutí debaty moderátorem. Já se o slovo hlásil, Zeman si ho bral, kdy chtěl.“

K inzerátu

„Měli jsme inzeráty v Blesku, v Deníku a tak dál. Nemyslím, že jsme toho udělali málo. Ale měli jsme seriózní inzeráty.“

K budoucnosti

„Chtěl bych především zasypávat příkop mezi voliči Miloše Zemana a ostatními. Považuji to za špatnou věc a uměle vytvořenou. Lidé mají tendenci tomu věřit. Z toho, co vím, a z ohlasů jsem přesvědčen o tom, že ten příkop lze zasypávat. Je třeba na tom pracovat a proti tomu rozdělení něco dělat. Dá se třeba mluvit. Když lidé slyší z úst hlavy státu termíny jako pražská kavárna, tak tomu začnou věřit.“

K budoucnosti Miloše Zemana

„V tomhle věku se člověk příliš nemění. Bude stále stejný.“

K odmítnutí jmenování Babiše premiérem

„I po takovém návrhu bych s předsedou sněmovny i Babišem o tom mluvil. Mít trestně stíhaného premiéra odmítly všechny parlamentní strany, včetně SPO, kromě komunistů.

K vědě

„Mým oborem je chemické inženýrství. Ten vlak jede příliš rychle a dost mi toho během kampaně ujelo. Nechci se vracet do aktivní vědy.“

K povolební neděli

„Ze studia jedu domů. Sejdeme se s celou rodinou, budeme mít společný oběd. Manželka vaří dušené vepřové na houbách.“

