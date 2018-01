Byt, šest let staré auto nebo dvanáct milionů v bance. Zeman a Drahoš zveřejnili své majetkové poměry

V pátek se v Česku znovu otevřou volební místnosti. Lidé ve druhém kole prezidentské volby budou vybírat mezi současnou hlavou státu Milošem Zemanem a bývalým šéfem Akademie věd Jiřím Drahošem. Jaké jsou jejich majetkové poměry? Praha 12:56 22. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš se spolu utkají ve druhém kole přímé volby hlavy státu. | Foto: Pražský hrad/Milan Kammermayer, Reuters | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Prezidentský plat Miloše Zemana je i s náhradami necelého půl milionu korun měsíčně. Už při svém nástupu do funkce řekl, že chce část peněz posílat do fondu na umoření státního dluhu. Na to nakonec věnoval pět milionů korun.

Pak účel fondu změnil. „Když jsem se dozvěděl, že vláda zamítla dotaci dvaceti milionů korun na Fond ohrožených dětí, rozhodl jsem se přesměrovat účel tohoto fondu ze splácení státního dluhu na pomoc Fondu ohrožených dětí,“ oznámil dříve Zeman.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček také přiznal, že prezident má na svém osobním účtu našetřeno zhruba 12 milionů korun. „Zdůrazňuji, že jde o částku, která je celoživotní úsporou. To znamená, že nejde o náhlé zbohatnutí. Pan prezident vydal několik velmi úspěšných knih, které mu přinesly významné částky. V každém případě platí, že pan prezident by rád z těchto financí pořídil nějaký domeček, ve kterém by po tom, až skončí jeho mandát, bydlel se svou manželkou,“ řekl Radiožurnálu Ovčáček.

Kromě úspor má Miloš Zeman také chalupu na Vysočině, kam jezdí pravidelně na letní dovolenou. Před nástupem do čela státu bydlel současný prezident s rodinou na pražském sídlišti Stodůlky. Po své inauguraci v roce 2013 se pak přestěhoval do Lumbeho vily, která je kousek od Pražského hradu.

Drahoš: šest let staré auto

Jeho protikandidát Jiří Drahoš s manželkou také bydlí v Praze. A popsal, co všechno s manželkou vlastní. „Čtyřpokojový byt v bytovém domě na Suchdole. Vlastníme chatu v chatové osadě u Kamýku nad Vltavou a vlastníme šest let starou Hondu CR-V,“ popsal Drahoš.

A mluvil i o svých příjmech. „36 tisíc korun důchodu. Teď mi to zvedli, dostal jsem výměr, že nám zvýšili o něco důchod. Takže 36 tisíc,“ dodal Drahoš.

Druhé kolo prezidentských voleb je 26. a 27. ledna.