Ministerstvo varuje před dezinformací. 'Zeman postupuje automaticky, k prvnímu kolu nemusíte,' navádí leták

Těsně před prvním kolem prezidentských voleb se do schránek a po internetu začala šířit zpráva adresovaná voličům Miloše Zemana. Píše se v ní o novince, podle které úřadující prezident automaticky postupuje do druhého kola a Zemanovi voliči se tak v prvním kole do volebních místností obtěžovat nemusí. Je to lež, upozorňuje ministerstvo vnitra s tím, že šíření této informace prověřuje policie jako maření přípravy a průběhu voleb.

