Protikandidáti a politici kritizují útok na Zemana. 'Nejsme v Rusku, volíme svobodně,' řekl Babiš

Prezidentští kandidáti a politici kritizují napadení hlavy státu Miloše Zemana během voleb. Jiří Drahoš čin nazval nerozvážností, Jiří Hynek za Realisty ho označil za nedůstojný a podle Marka Hilšera byl protest nevhodný. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš poznamenal, že nejsme v Rusku a volíme svobodně. Praha 18:10 12. ledna 2018

„Volby jsou svátek demokracie. Protestovat ve volební místnosti je nevhodné,“ uvedl na twitteru lékař a občanský aktivista Marek Hilšer.

VIDEO: Na prezidenta se vrhla polonahá žena. 'Zeman, Putinova běhna,' křičela anglicky Číst článek

„Volební místnost patří lidem a mám za to, že je to snad i dokonce protizákonné, že by se žádná agitace ve volebních místnostech dělat neměla. Takže to rozhodně není správně," řekl pak novinářům.

Hilšer na sebe přitom před téměř čtyřmi lety upozornil akcí, která se podobala aktivitám hnutí Femen. Při tiskové konferenci na Úřadu vlády se svlékl do půl těla, demonstroval tak svou podporu Ukrajiny a protestoval proti ruské anexi Krymu.

„Byla to velká nerozvážnost. Prezident je chráněná osoba, ta žena riskovala život," napsal na twitteru bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.

„Podle mě je to trestný čin, ta žena by měla být souzena. Jednak mohla ohrozit pana prezidenta na zdraví, zadruhé je to maření voleb. Vůbec nechápu, proč to udělala," řekl ČTK Vydavatel a producent Petr Hannig.

Textař a podnikatel Michal Horáček odmítl incident komentovat. „Pan Horáček se k tomuto incidentu nechce vyjadřovat," řekl ČTK mluvčí tohoto kandidáta Jiří Táborský.

Volby jsou momentem, kdy má každý možnost projevit svůj názor tím, že hodí do urny volební lístek se jménem svého kandidáta. To je důstojný způsob, jak se demokraticky vyjádřit. To, co se stalo ve volební místnosti M. Zemana, je voleb nedůstojné. — Jiří Hynek (@hynek2018) 12. ledna 2018

Uškodí to Česku v zahraničí, míní Babiš

Napadení prezidenta ukrajinskou aktivistkou označil premiér Andrej Babiš za nevhodné. Uškodí pověsti Česka v zahraničí, myslí si předseda vlády. Nejsme podle něj v Rusku a volíme svobodně, názory mají lidé vyjádřit tím, že půjdou volit.

„Máme tu výhodu, že od revoluce volíme svobodně. Myslím, že právě volby jsou nejlepší možností pro lidi, aby vyjádřili svůj názor. Aby demokraticky a svobodně zvolili kandidáta, kterého si vybrali," uvedl Babiš.

Incident komentovala na sociální síti také ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová z ANO. „Čin proti prezidentovi České republiky odsuzuji. Jedná se o svobodné volby a podobné chování je zcela neomluvitelné," napsala na twitteru.

To, co se deje proti stavajicimu prezidentovi, je hnus. Doslova. Je to svobodna prima volba prezidenta. Kazdy ma pravo na nazor, ale ohrozit prezidenta nasi zeme, je odporne. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 12. ledna 2018