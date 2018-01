O jmenování Babiše rozhodnu já, i kdyby Drahoš volby vyhrál, prohlásil Zeman v TV Barrandov

Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš dostane druhý pokus na sestavení vlády, ať už prezidentské volby dopadnou jakkoli. Prezident Miloš Zeman to naznačil v pondělní diskusi v TV Barrandov. Jeho protikandidát Jiří Drahoš podle očekávání nepřišel, místo toho se sešel s podporovateli v pražské Lucerně. Aktualizováno Praha 21:34 22. 1. 2018 (Aktualizováno: 22:35 22. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Kancelář prezidenta republiky | Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

„Ať už prezidentské volby dopadnou jakkoli, pan Drahoš nebude mít příležitost pověřit, nebo nepověřit pana Babiše druhým pokusem, protože do 8. března stále platí můj prezidentský mandát,“ prohlásil prezident Miloš Zeman v diskusi s moderátorem Jaromírem Soukupem v TV Barrandov.

Zopakoval, že premiér v demisi Andrej Babiš dostane i druhý pokus na sestavení vlády.

„Mezi prvním a druhým pokusem může být velmi, velmi dlouhá doba, po kterou se bude vyjednávat,“ poznamenal Zeman.

„Kdybych vyhrál, tak by to měl pan Babiš horší, protože bych mu ten druhý pokus dal také, ale čekal bych měsíc, dva nebo i tři, než si sežene stojedničkovou podporu. Koneckonců Topolánek vládl v demisi pět měsíců a také se nic nestalo. V každém případě by byl opět premiérem, buď dříve, nebo později,“ dodal.

Zopakoval tak svou nepravdu, že vláda někdejšího šéfa ODS Mirka Topolánka vládla v demisi pět měsíců. Podle analýzy serveru Demagog.cz tento kabinet strávil v demisi pouhé tři měsíce.

Zeman v polovině ledna oznámil, že po Babišovi bude požadovat předem alespoň 101 podpisů poslanců, kteří jeho kabinet podpoří. Teprve poté by ho opět jmenoval premiérem.

„Předpokládám, že mě pan Andrej Babiš bude pravidelně informovat o výsledcích svých jednání. V okamžiku, kdy přijde a řekne, že má minimálně 101 zaručených hlasů, tak ho podruhé jmenuji premiérem," uvedl tehdy prezident.

Obhajoba Babišova výroku o trestním stíhání

Premiér v demisi Babiš před poslanci v pátek prohlásil, že v Česku je možné si objednat trestní stíhání. A Zeman se Babiše zastal.

„Solární baroni nestydatě vydělávají na dotované elektřině zejména ze solárních zdrojů. Alena Vitásková prokazatelně bojovala proti solárním baronům. Považujete za tak málo pravděpodobnou hypotézu, protože ne každý soudce je nezávislý a ne každý vyšetřovatel je neúplatný, že se nenašla cesta, jak ji obvinit? Nakonec tato cesta nevyšla, protože byla osvobozena,“ podotkl prezident.

Soud zprostil bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu Vitáskovou obžaloby v polovině ledna. Původně měla jít na 8,5 roku do vězení. Vitásková také byla součástí delegace, která jela v polovině jako lidsko-právní aktivistka nově založeného sdružení s prezidentem do Ruska.

Zeman o migraci

Značnou část diskuse s prezidentem Zemanem tvořilo téma migrace. „Je to jedno z důležitých témat. O tom nikdo nepochybuje. Zabývat se povodní, až když máte vodu po kolena, je trochu pozdě. Protipovodňové hráze musíte stavět, dřív než povodeň přijde,“ řekl prezident obhajující svůj post.

Běžence pak opět přirovnal k jezinkám. „Znáte pohádku o jezinkách? Jen dva prstíčky tam strčíme, jen se ohřejeme a hned zase půjdeme,“ uvedl. „Chcete-li pomáhat uprchlíkům, tak si je ubytujte ve svých bytech,“ poznamenal také Zeman.

Řešení příchodu migrantů do Evropy má podle něj tři body. „Prvním je důsledná ochrana hranic Evropské unie před nelegální migrací. Druhý bod, který může být považován za nepopulární, je důsledná deportace těch, kteří nedostali azyl. Třetí bod je humanistický, a to pomáhat migrantům v zemích jejich původu,“ vyjmenoval prezident.

Čuba jako legenda

Řeč přišla také na Zemanova dlouholetého přítele a senátora Františka Čubu ze Strany práv občanů, který už 1,5 roku nedochází do horní komory. „Je to legenda. Je dlouhodobě nemocný a není to něco, co by si sám přál,“ reagoval prezident.

Třiasedmdesátiletý Miloš Zeman na rozdíl od moderátora Jaromíra Soukupa po celou dobu seděl. V úvodu mu ale nabízel, aby se posadil vedle něj.

„Když se tak na vás dívám, tak vás asi tak za deset minut začnou bolet nohy, a tady je jedna volná židle. Sedněte si a budeme si povídat,“ řekl prezident obhajující svůj post.

Prezidenta přišli do studia podpořit mimo jiné první dáma Ivana Zemanová, hradní mluvčí Jiří Ovčáček, zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš nebo tajemník Jaroslav Hlinovský.

Zeman se poprvé utká s Drahošem v úterý

Kandidát na prezidenta a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš odmítl již dříve účast v debatě v TV Barrandov. Židle pro něj proto zůstala prázdná.

Místo toho v pondělí večer zakončil v pražské Lucerně kontaktní část kampaně. Podpořit ho přišli také někteří jeho protikandidáti z prvního kola Michal Horáček, Marek Hilšer a Pavel Fischer.

Zeman vystoupil sám i v nedělní debatě televize Nova. Společně s Drahošem pak bude diskutovat v úterý na Primě a ve čtvrtek v České televizi.

Prezident loni při oznámení opětovné kandidatury tvrdil, že se diskusí s ostatními kandidáty vůbec nezúčastní. Po prvním kole ale přijal nabídku do čtyř televizních debat. Drahoš dopředu řekl, že se zúčastní jen dvou diskusí. Čas před druhým kolem voleb využil k návštěvám voličů v regionech.