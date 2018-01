Vítězná řeč Miloše Zemana: Do dalších pěti let jdu nabit důvěrou 2,8 milionu občanů

Znovuzvolený prezident Miloš Zeman při vystoupení před svými podporovateli poděkoval. Prohlásil, že je to jeho poslední politické vítězství a nyní už nepřijde žádná porážka. Praha 16:25 27. 1. 2018 (Aktualizováno: 16:54 27. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman hovoří na tiskové konferenci v TOP Hotelu Praha, poté co byl oznámen výsledek druhého kola prezidentských voleb. Zeman byl zvolen i na další funkční období | Foto: Krumphanzl Michal | Zdroj: ČTK

„Před pěti lety mi důvěru dalo 2,7 milionu voličů, teď to bylo 2,8 milionu, takže jdu do dalších pěti let nabit důvěrou těchto občanů ČR a věřím, že takovou důvěru nezklamu,“ řekl svým příznivcům.

Na pódium znovuzvoleného prezidenta doprovodili jeho nejbližší podporovatelé a rodina. Nechyběla ani dcera Kateřina Zemanová.

Kromě nich řeči přihlížel i prezidentův poradce Martin Nejedlý, exministr vnitra a úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec, předseda SPD Tomio Okamura, ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup či moderátorka téže televize a manželka kancléře Alex Mynářová.

'Vážím si lidí, kteří chodí k volbám'

„Nebýt vás, tak jsme nevyhráli. Za mnou jsou lidé, kteří teď seděli v prezidentském salonku a s napětím pozorovali, jak nabíhají procenta a jak Praha může ovlivnit výsledek prezidentských voleb. Chtěl bych poděkovat těm pražským voličů, co mi dali svůj hlas.“

Zeman poděkoval i voličům protikandidáta Jiřího Drahoše, kterého porazil o přibližně 160 tisíc hlasů. „Vážím si lidí, kteří chodí volbám. Relativně těsné vítězství nejvíce těší. I za to těmto voličům děkuji,“ prohlásil prezident Miloš Zeman.

Výsledek druhé volby prezidenta prohlásil za své poslední politické vítězství.

„Za ním už nebude žádná politická porážka, protože jak dobře víte, prezident má Ústavou vymezena pouze dvě pětiletá období a já rozhodně nehodlám iniciovat změnu Ústavy,“ přislíbil.

Babiš dostane více času

Premiér v demisi Andrej Babiš dostane od znovuzvoleného prezidenta více času hledání podpory pro svou vládu. „Protože jsem byl znovu zvolen, nevidím důvod, proč bych měl vydírat Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády,“ podotkl Zeman.

A co by chtěl Zeman udělat jinak? „Řekl jsem už v TV Barrandov, že bych chtěl být, jak stárnu, poněkud pokornější, méně sebevědomý a vstřícnější vůči názorům lidí, které mají jiné názory než já. Méně arogantní, i když si o některých nebudu myslet nic dobrého. Ale ne o všech,“ uvedl znovuzvolený prezident.

„Chci bojovat za to, čemu říkám aktivní občanství. Přesvědčil jsem se, že nejen novináři, ale i někteří politici mají inteligenci, která je podstatně nižší než inteligence občanů. Přál bych si, aby občané se mohli rozhodovat nejen v referendu, ale v přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů,“ dodal.

Zemanovi věrní

Zeman také vtipkoval na adresu novinářů z médií podnikatele Zdeňka Bakaly. „Svůj tým na Hradě nejenže doplním novináři z Bakalových novin, ať je to týdeník Respekt, nebo Hospodářské noviny, případně Aktuálně.cz. Požádám pana Zdeňka Bakalu, aby se stal mým hlavním ekonomickým poradce na téma, jak úspěšně tunelovat českou ekonomiku,“ rozesmál přítomné Zeman.

„Lidé, kteří sedí za mnou, jsou titíž lidé, kteří přišli do horního salonku, aby mě pozdravili. Poprosil jsem je, aby sem přišli, protože nikdo, a politici už vůbec ne, nemají tolik přátel, aby si jich nevážili a ignorovali je,“ dodal prezident České republiky.

Gratuluju Miloši Zemanovi ke znovuzvolení Věřil jsem, že kampaň založená na útocích na něj nebude úspěšná a jsem rád, že jsem se nemýlil. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 27. ledna 2018

„Když jsem byl zvolen předsedou ČSSD, drtivá většina českých médií napsala, že je to konec sociální demokracie. Franta Ringo Čech byl tehdy jediný, kdo se mě tehdy zastal. Já nezapomínám. Mezitím jsem slíbil, že vstoupíme do Strakovy akademie hlavním vchodem, a to se skutečně stalo. Lidové noviny do každé rodiny napsaly po jednom týdnu: Vláda ještě nic neudělala. A já tedy měl druhý důvod, proč české novináře považovat za pitomce,“ zavzpomínal.

Vrátil se i ke svému návratu na Vysočinu. „Mezitím se ale moci ujali lidé, kterým to mírně řečeno příliš nešlo. Něco jako, kdyby vás v Boeingu 747 měl vést pilot letadla, který se učil řízení v počítačových hrách. Nedoporučuji, abyste si k takovému pilotu sedli v zájmu zachování vlastního života.“

