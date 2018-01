Finalisty přímé volby prezidenta byly peníze. Milionářské dostihy, tvrdí právník Němeček

O víkendu rozhodli voliči, že v úřadu prezidenta zůstane i nadále Miloš Zeman. Jiří Drahoš skončil těsně pod padesátiprocentní hranicí. Pomáhá české politice i společnosti to, že hlavu státu volí veřejnost přímo, nebo by zemi prospělo víc, kdyby rozhodoval Parlament? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali právník a publicista Tomáš Němeček a komentátor zpravodajského webu Aktuálně.cz Martin Fendrych. Pro a proti Praha 21:03 29. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman a Jiří Drahoš před debatou v Rudolfinu | Foto: Pavla Lioliasová

„Nevím, v čem by přímá volba měla prospět. Lidé sice nacházejí osobnější vztah k demokracii, ale pak vidím spoustu negativ, která převažují,“ uvedl v pořadu Pro a proti publicista a právník Tomáš Němeček.

Podle něj vznikl zbrusu nový trh neprůhledného financování černých kampaní. „Ty všechny spolky přátel jednoho či druhého kandidáta, které berou peníze kdoví odkud. Vstup neprůhledných peněz mi přijde mnohem závažnější než to, že někdo v roce 2008 tvrdil, že při volbě docházelo k vyhrožování a zastrašování,“ myslí si Němeček.

„Přímá volba dělá ze všeho milionářské dostihy velkých peněz. Sympatičtí kandidáti bez peněz mohou sympaticky skórovat s nějakými 11 procenty, ale to ještě nikomu volby nevyhrálo. Ve většinovém systému vás převálcují ti s velkým rozpočtem. Za finalisty voleb byly velké peníze, a to všechno bychom si v nepřímé volbě ušetřili,“ zdůraznil Němeček.

Tím, že jsme radikálně rozšířili právo volit, jsme podle Němečka i radikálně omezili právo být volen: „Dnes mají výhodu ti, kdo mají dost času, peněz a známostí, aby mohli rok vést kampaň na náměstí s limonádou, balónky a tisíckrát opakovaným stejným vtipem.“

„Předchozí konflikty mezi Václavem Klausem respektive Václavem Havlem a výkonnou mocí byly vedeny tím, že se prezidenti dohodnout chtěli a cítili zodpovědnost vůči svým volitelům,“ připomíná Němeček snahu o konsenzus u nepřímé volby.

Považuje také za cenné, že Senát mohl sám spustit proceduru odvolání prezidenta z funkce. „To je dnes prakticky nemožné.“

„Měli bychom uvažovat o tom, jestli nemáme zkusit vmáčknout pastu zpátky do tuby, i když je to asi nemožné. Pokud osmdesát procent voličů miluje přímou volbu a věří, že prezident je ten, do kterého promítají své sny, přání, naděje a touhy, tak by se cítili okradeni,“ uznává Němeček.

Sociologický přehled společnosti

Komentátor zpravodajského webu Aktuálně.cz Martin Fendrych vítá, že při přímé volbě jsme dostali sociologický přehled, jak vypadá česká společnost. „Je to naprosto originální a neopakovatelná sonda do české společnosti. Myslím, že stojí za to se dozvědět, kdo jsme a kam většina společnosti chce směřovat.“

Odmítá, že šlo v poslední volbě o „milionářské dostihy“. „Myslíte, že těch pět, šest kandidátů, kteří stáli proti Miloši Zemanovi, byli nějací milionáři? To byli lidé, kteří si museli sehnat podporu i peníze.“

Prezident Zeman prý také stál o podporu politických stran, jako předchozí prezidenti v nepřímé volbě. „Copak někdo mohl přehlédnout podporu Andreje Babiše a hnutí ANO? Nebo Tomia Okamury a součinnost s SPD? Také bylo jasné, že velká část ČSSD podporuje Miloše Zemana. Takže i on pracoval jak s elektorátem, tak s politickými stranami.“

„Problém České republiky je v tom, že máme specifický vztah k prezidentovi. Vzhlížíme k němu, proto má tak výsostné postavení, i kdyby měl ještě menší pravomoci, než má dnes.“

Komentátor souhlasí s Němečkem, že přímá volba je z hlediska české Ústavy a parlamentního systému nesystémová. „Ale prostě tu je a vůbec si nedokážu představit sílu, která by to zvrátila zpět. Pracujeme s něčím, co tu máme a je nezměnitelné v horizontu nejméně deseti let. A proto bychom se měli učit s tím pracovat a zákon o přímé volbě vylepšit.“

„Je to hloupé, ale přímá volby je tady. Byl bych radši, kdyby se přímo volil třeba premiér. Tohle žádnou logiku nemá, ale stalo se to, takže bychom se měli naučit hledat v tom pozitiva a vylepšit systém tak, aby fungoval a nebyl směšný,“ konstatuje Fendrych.