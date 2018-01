Na lístek můžete psát, nesmíte ho ale roztrhnout. Přečtěte si, co (ne)dělat, aby váš hlas byl platný

V pátek ve 14 hodin se otevřou po celé České republice volební místnosti a občané budou podruhé v historii volit přímo hlavu státu. Je už vše připravené? Je pokreslený nebo popsaný volební lístek neplatný? Může se stát, že v případném druhém kole budou lidé vybírat z více než dvou kandidátů? Jak se chovat při volbách, radil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra. Praha 11:25 12. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby (ilustrační foto) | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

Je v tuto chvíli už pro prezidentské volby všechno připraveno?

Z hlediska logistiky v současné době je již vše připraveno. Dneska končí, protože drtivá většina volebních místností je ve školách, i dříve škola, kolem 12. hodiny, aby byly dvě hodiny na přípravu volebních místností, takže vše je v pořádku.

Lidé budou prezidenta republiky volit přímo teprve podruhé v historii. Potřebují oproti jiným volbám komise zvláštní školení?

Není to nic zvláštního, jde spíše o to připomenout obvyklé věci, to znamená, jakým způsobem se prokazuje státní občanství, co s voličem, který má odstřižený roh u občanského průkazu a chybí mu k tomu doprovodný lísteček… Prostě takové technické věci, se kterými se standardně komise mohou potkat v realitě.

Po posledních - sněmovních - volbách musel Nejvyšší správní soud přepočítávat preferenční hlasy a přepočítávat výsledek voleb poměrně rozsáhle. To ale u prezidentských voleb nehrozí, když jde o většinový systém a když si lidé vybírají jednoho z devíti kandidátů?

Máte naprostou pravdu. Systém je jednodušší z hlediska sčítání i z hlediska řekněme organizace sčítacího procesu, to znamená, v tomto případě neočekáváme, že by k nějakým problémům při sčítání mohlo dojít.

Kdy očekáváte, že by mohlo být sečteno, zítra odpoledne?

Předběžné výsledky určitě budou v průběhu odpoledne, protože na sčítací procesy jsou to lehčí volby než sněmovní volby, a ty finální výsledky kolem 19. hodiny.

Když jsme u toho, že jde o „lehčí volby“, co se týče techniky, jak to tedy přesně vypadá? Volič vkládá jeden lístek do hlasovací obálky, je to tak?

Přesně tak. Volič přijde do volební místnosti, prokáže se platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Komise si odškrtne jeho jméno ve stálém seznamu voličů. Pokud hlasuje na voličský průkaz, předloží voličský průkaz, komise si jej odebere, již ho nevrací voliči, a poté voliči vydá orazítkovanou obálku, se kterou se vydá za plentu a vloží jeden z lístků, které buď dostal do poštovní schránky, nebo si je vyžádá znovu u komise, tak jeden lístek vloží do obálky a vhodí poté do urny.

Může volič hlasovací lístek nějak upravovat?

Ne. Voličský lístek nechť voliči nijak neupravují, nic nedopisují, nic nezaškrtávají. Skutečně vyberou pouze jeden lístek a vloží jej do obálky. Není třeba žádných úprav.

Pokud by tam třeba někdo něco dokreslil, lístek by byl potom neplatný?

Není to tak. Lístek by byl neplatný pouze v případě, pokud by byl roztržený, to znamená, pokud by volič roztrhl lístek a vložil ho do obálky. Nějaké drobné dopisování nebo recesní vzkazy samy o sobě nevedou k neplatnosti hlasu.

Předpokládám, že k tomu nevyzýváte…

Ne, ne. Bezesporu ne.

Tři i více kandidátů

Ještě mě zajímá, pokud by volič omylem nebo možná schválně vložil dva lístky do hlasovací obálky, tak jsou oba neplatné?

Přesně tak. Pak je tento hlas neplatný, protože komise nemůže určit, kterého z těch kandidátů chtěl volič volit. To znamená, že hlas je neplatný.

Je situace složitější v místech, kde souběhu s prezidentskými volbami bude docházet k nějakým místním referendům, anebo třeba na Trutnovsku, kde bude s prvním kolem prezidentských voleb současně probíhat druhé kolo doplňovacích senátních voleb?

Začnu Trutnovem, to je senátní obvod číslo 39. Tam běží druhé kolo. Tam je jednodušší to, že voliči budou dostávat hlasovací lístky těch dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb, přímo ve volební místnosti. To znamená, nemůže je dostat nikdo, kdo by nebyl oprávněn hlasovat v Trutnově nebo v okrsku Trutnov, a budou se vkládat do jedné obálky s hlasem pro prezidenta.

Pokud jde o místní referenda, ta vaše druhá otázka, ta si organizují ve své působnosti sama města, to znamená, je na nich, jakým způsobem určí pravidla pro konání místních referend, protože na místní referenda nedopadá ani zákon o volbách a skutečně pravidla jsou mnohem volnější, jak z hlediska fungování, tak z hlediska okrskových volebních komisí, tak i z hlediska požadavků na logistiku voleb. Takže tam je to podstatně jednodušší. Ale obvykle jsou to komise, které třeba sedí v jedné třídě, kde na jedné straně se volí v prezidentských volbách a na druhé straně sedí okrsková komise v rámci místního referenda.

Když zůstaneme u prezidentských voleb, což je pochopitelně to nejdominantnější téma dnešního dne a víkendu, tak mě zajímá, jestli se může teoreticky stát, že by do druhého kola postoupili třeba tři nebo teoreticky čtyři kandidáti?

To se stát může v situaci, kdy obdrží třeba dva kandidáti na prvním místě stejný počet hlasů, tak postupují tito dva kandidáti a nepostupuje ten, který je na druhém místě, fakticky třetím. Anebo v situaci, kdy jeden kandidát vyhraje první kolo, ale dva kandidáti na druhém místě mají stejný počet hlasů, tak postupují tito dva kandidáti. Takže teoreticky, čistě matematicky, mohou postoupit do druhého kola třeba i tři, třeba i čtyři kandidáti.

Pokud by byl zvolen prezident už v prvním kole, tak je to tak, že jakmile by měl nad 50 procent hlasů, tak automaticky je zvolen prezident už v prvním kole. Je to tak?

Přesně tak. Pokud obdrží některý z kandidátů nadpoloviční většinu platných hlasů v prvním kole volby, je zvolen prezidentem republiky.

Bez ohledu na volební účast?

Bez ohledu na volební účast.