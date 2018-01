Poslední průzkum: Zeman má podporu 42,5 %, ve druhém kole by ho ale porazil Drahoš

Podle posledního zveřejněného průzkumu před prezidentskými volbami má nejvyšší podporu současná hlava státu Miloš Zeman. Volební model agentur Kantar TNS a Median pro Českou televizi mu přisuzuje podporu 42,5 %, jeho volbu pak zvažuje 49 % lidí. Druhému Jiřímu Drahošovi volební model přisuzuje v prvním kole 27,5 %, ve druhém kole by ale Zemana porazil. Praha 20:30 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Volební potenciál Jiřího Drahoše podle průzkumu pro ČT dosahuje 43 %. Za Drahošem skončil Michal Horáček s podporou 12,5 % a potenciálem 31,5 %.

Podobnou podporu pak mají kandidáti Pavel Fischer (7 %) a Mirek Topolánek (6 %). Marka Hilšera by volilo 2,5 % dotázaných, Vratislava Kulhánka 1,5 % a Petra Hanniga asi 0,5 %.

Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by daný kandidát v současnosti mohl získat, pokud by se k němu přiklonili všichni voliči, kteří zvažují jeho volbu a nevylučují účast.

Ve druhém kole se podle průzkumu nejpravděpodobněji sejdou Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Pro Zemana by hlasovalo 44 % respondentů, pro Drahoše pak 48,5 % lidí.

Pokud by se Zemanem do druhého kola postoupil Michal Horáček, získal by současný prezident podporu 48,5 %, zatímco Horáček 46 %. V případném souboji s Topolánkem ve druhém kole by Zeman získal 60 %, zatímco expremiér Topolánek 30 %.

Agentury sbíraly data mezi 3. a 7. lednem, šetření se zúčastnilo 1503 respondentů. Do výpočtu volebního modelu vstupuje 900 respondentů, do výpočtu volebních potenciálů 1250 respondentů (nevylučující účast). Možná statistická chyba se u volebního modelu pohybuje v rozmezí 0,5 – 3,5 procentního bodu.

V pondělí vyšel i průzkum agentury STEM/MARK, z něho vyplývá, že v případě duelu Zeman - Drahoš v druhém kole by nynějšího prezidenta volilo 42 procent lidí a Drahoše 48 procent lidí. Deset procent voličů zatím neví, komu by v takovém souboji dalo hlas.

Od úterý 9. 1. 2018 do ukončení hlasování v prvním kole volby (do 13. ledna do 14:00) platí zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů.