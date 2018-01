Sečteno: Zeman se ve 2. kole prezidentské volby utká s Drahošem. Dělí je 600 tisíc hlasů

Stávající prezident Miloš Zeman potvrdil roli favorita letošní prezidentské volby. Po sečtení 100 procent hlasů skončil první se ziskem 38 procent. Akademik Jiří Drahoš na něj s 26,6 procenty ztrácí 600 tisíc hlasů, na třetím místě se umístil diplomat Pavel Fischer s 10 procenty. Následují textař Michal Horáček a lékař Marek Hilšer. Oba mají kolem 9 procent. Expremiér Mirek Topolánek na šestém místě získal necelá 4 procenta hlasů. PRAHA 17:00 13. 1. 2018 (Aktualizováno: 20:45 13. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konečné výsledky prvního kola prezidentské volby | Foto: iROZHLAS | Zdroj: Český rozhlas

Kolem jednoho procenta získali zbrojař Jiří Hynek, pod procentem jsou potom textař Petr Hannig a manažer Vratislav Kulhánek.

Zeman již poděkoval za voličské hlasy, vyzval své stoupence, aby přišli ve druhém kole. Přijal také výzvu Jiřího Drahoše a oznámil, že s ním půjde do přímých debat. „Nikdy jsem se nebál jít do žádných diskuzí. Před pěti lety to bylo s (Janem) Fischerem a (Karlem) Schwarzenbergem. Diskuze mě těší. Teď jsem poslouchal televizi, kdy pan Drahoš říkal, že by se se mnou utkal tváří v tvář. Rád mu vyhovím,“ prohlásil Zeman. (VÍCE ZDE)

Drahoš v první reakci na výsledky voleb uvedl, že postoupil ze skupiny do finále. Do Zemana si opět rýpl kvůli tomu, že se osobně neúčastnil volební kampaně a vyzval ho, aby s ním přišel debatovat. „Já bych se s ním rád setkal tváří v tvář,“ řekl Drahoš. Do druhého kola ho podpořili Fischer, Topolánek, Hilšer i Kulhánek.

"Po telefonickém hovoru s panem Jiřím Drahošem, který mne ujistil o souhlasném stanovisku v klíčových otázkách, mu vyjadřuji plnou podporu pro druhé kolo prezidentské volby. Doporučuji vám, mým voličům a podporovatelům, abyste udělali totéž," vyzval například Fischer.

Lidé vybírali z devíti kandidátů. Podobně jako před pěti lety ale asi určili jen dva finalisty, kteří souboj o místo na Hradě dokončí za dva týdny.

Předvolební průzkumy nenaznačovaly, že by současný prezident Miloš Zeman nebo některý z jeho rivalů mohl být zvolen nadpoloviční většinou hlasů už nyní. Hlasovat přišly podle odhadu volebních komisařů zhruba tři pětiny voličů.

Více než 500 čtenářů serveru iROZHLAS.cz tipovalo jako favorita stávajícího prezidenta Miloše Zemana, jemuž přisoudilo 35 procent hlasů. Druhým v pořadí se stal Jiří Drahoš s 22 procenty hlasů. S odstupem následuje Michal Horáček s 13 procenty; zbylí kandidáti podle čtenářů získají pod 10 procent hlasů. (VÍCE ZDE)

