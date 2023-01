Úterý jako poslední den. Voliči by už měli dostat do schránek hlasovací lístky pro volbu prezidenta

Voliči by nejpozději toto úterý měli dostat do poštovních schránek hlasovací lístky pro první kolo prezidentské volby. Nových průzkumů, jaké podpoře se kandidáti těší, se do sobotního odpoledne nedočkají. Do ukončení hlasování, tedy do soboty 14. ledna do 14.00, platí pod hrozbou sankce zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů, což má zamezit ovlivňování voleb.

Praha 8:40 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít