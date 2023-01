ONLINE: Poslední výjezdy do regionů. Pavel má vyrazit do Příbrami, Babiš do Hradce Králové

Petr Pavel pojede do Příbrami po obědě. Dopoledne měl mít původně vystoupení v rádiu a novinách, kvůli nachlazení je ale zrušil, stejně jako svůj celý pondělní program. Na mítink do Příbrami, konkrétně do tamějšího kulturního domu, se tak vydává po jednodenní odpočinkové pauze.

S voliči by se měl Pavel setkat v půl čtvrté odpoledne po krátkém brífinku pro média. S lidmi se chce pozdravit a také si s nimi promluvit o věcech, které je zajímají. Tenhle program by měl trvat asi hodinu. Pak se Pavel chce, už bez přítomnosti médií, setkat ještě se svými podporovateli.

Do Prahy se vrátí večer tak, aby stihl domluvené vystoupení v televizi Nova. To Andrej Babiš absolvoval už v pondělí.

Babiš má v úterý na programu naplánovanou jedinou položku, a to večerní besedu s lidmi v Hradci Králové, kde získal v prvním kole voleb méně hlasů než Pavel.

Článek pokračuje pod online reportáží:

Úterkem pak začíná platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů kvůli prezidentským volbám. Potrvá až do ukončení hlasování. Za porušení zákazu hrozí finanční sankce. Zákonné opatření má zamezit ovlivňování výsledků voleb na poslední chvíli.

Do půlnoci z úterý na středu pak musí prezidentští kandidáti zveřejnit údaje o dárcích, kteří přispívají na jejich předvolební kampaně. Finalisté prezidentské volby můžou mezi prvním a druhým kolem volby do kampaně investovat celkem deset milionů korun.

Tuto částku už má na svém transparentním účtu Petr Pavel, který se spoléhá hlavně na finanční pomoc sponzorů a svých příznivců. Andreji Babišovi platí kampaň hnutí ANO.

Kandidáti na prezidenta musejí informace o přijatých darech zveřejnit na svých webových stránkách, které poslali Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.