Prezidentské shrnutí 3: V průzkumech vede Babiš. Nejvyšší správní soud přijal 13 podnětů kvůli registraci

První kolo prezidentské volby by v listopadu podle průzkumu agentury Ipsos vyhrál předseda ANO a expremiér Andrej Babiš s 29,7 procenta. O druhé místo by bojovali Petr Pavel a Danuše Nerudová. Ministerstvo vnitra také 25. listopadu vyhlásilo, že podmínky kandidatury splnilo 9 z 21 prezidentských kandidátů, někteří z nich se ale odvolali. Server iROZHLAS.cz shrnul, co se uplynulý týden stalo v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami. Praha 16:40 4. prosince 2022

Ministerstvo vnitra odmítlo kandidaturu 12 uchazečů o prezidentský úřad. Podle něj totiž nesplnili zákonné podmínky. Pro kandidaturu bylo potřeba nasbírat 50 tisíc podpisů občanů, 20 podpisů poslanců nebo 10 podpisů senátorů.

Nejvyšší správní soud obdržel v této souvislosti cekem 13 podnětů. Na soud se obrátilo pět kandidátů, které ministerstvo vnitra do voleb nepustilo, jde o podnikatele Karla Diviše a Karla Janečka, dále o Romana Hladíka, Pavla Zítka a Libora Hrančíka.

Některým kandidátům unikla padesátitisícová hranice jen těsně, například podnikateli Karlu Divišovi chybělo jen 116 podpisů. Karel Janeček, který se také odvolal, nepokořil hranici o necelé dva tisíce podpisů.

Soud také obdržel návrh na zrušení registrace Denisy Rohanové. Podala ho skupina senátorů, kteří svým podpisem podpořili Marka Hilšera. Potřebné podpisy totiž Rohanová získala od bývalých poslanců, kterým vypršel mandát v říjnu roku 2021.

Pavel Zítko avizoval, že zvládl sesbírat dostatečný počet podpisů občanů. Na ministerstvo jich ovšem odevzdal v termínu jen 15 tisíc. Tvrdí ovšem, že podle výkladu jeho právníka může podpisy stále odevzdat. Lhůta pro zpochybnění registrace či neregistrace skončila v pondělí v 16 hodin. Soud má na rozhodnutí 15 dní.

Průzkum Ipsos

První kolo prezidentské volby by v listopadu vyhrál předseda ANO a expremiér Andrej Babiš s 29,7 procenta. O druhé místo by bojovali generál Petr Pavel se ziskem 25,3 procenta a ekonomka Danuše Nerudová s 25 procenty. Výsledky listopadového průzkumu zveřejnila v pátek agentura Ipsos.

Za touto trojicí v listopadovém modelu skončili stejně jako v říjnu senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Fischer by měl 6,4 procenta hlasů a Hilšer 4,2. Za nimi by následovali Jaroslav Bašta s 3,6 procenta, Josef Středula s 3,1 , Denisa Rohanová s 1,5 a Tomáš Zima s 1,2.

Kandidát s nejvyšším volebním potenciálem je Petr Pavel. Kdyby mu dal hlas každý, kdo to zvažuje, získal by Pavel podle průzkumu 38,3 procenta voličů. Nerudová by měla 37,1 procenta a Babiš 35,7. I v tomto směru si ale Babiš a Nerudová proti říjnu polepšili, a to o sedm, respektive deset bodů, zatímco potenciál Pavla klesl o procentní bod.

Podle agentury Ipsos by předpokládaná volební účast u prvního kola prezidentských voleb byla 70 procent. Polovina voličů ale stále nemá zcela jasno o tom, koho bude v prvním kole volit. Výzkum agentura provedla mezi 25. až 28. listopadem mezi tisícovkou lidí starších 18 let.

První kolo prezidentských voleb se bude konat 13. a 14. ledna. Současnému prezidentovi Miloši Zemanovi skončí druhé funkční období 8. března 2023.