Ipsos: V 1. kole prezidentských voleb by vyhrál Babiš, největší potenciál má ale Pavel

Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš by nyní v prvním kole prezidentské volby dostal podle volebního modelu agentury Ipsos 28,6 procenta hlasů. V těsném závěsu za ním by byl někdejší vysoký představitel NATO Petr Pavel s 27,8 procenta, následovala by bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová s 24,6 procenta. Z výsledků průzkumu, který agentura provedla 5. až 8. ledna, ale plyne, že třetina voličů není o své volbě rozhodnuta. Praha 13:52 9. ledna 2023

V porovnání s prosincovým průzkumem Ipsos si Babiš pohoršil zhruba o procentní bod a Nerudová ztratila půl bodu. Naopak Pavel si polepšil o 2,5 bodu.

Agentura uvedla, že výsledky tří kandidátů, kteří by v prvním kole bojovali o vítězství, jsou v rozmezí čtyř procentních bodů, proto nelze jednoznačně říci, který z nich by v daném termínu volby vyhrál. Statistická odchylka je v rozmezí plus minus tři body u kandidátů s velkou podporou až plus minus 1,2 bodu u kandidátů s malou podporou.

Největší potenciál k vítězství má podle Ipsos ale Pavel, který by měl nyní v prvním kole 38,8 procenta hlasů, pokud by ho volili všichni ti, kteří ho aspoň zvažují. Potenciál Nerudové činí 35,2 procenta a Babiše 34,2 procenta.

Předseda ANO má však podle Ipsos nejsilnější voličské jádro. „Nejslabší jádro z kandidátů na prvních třech místech pak má Danuše Nerudová, o jejíž volbě je pevně přesvědčeno 13,2 procenta voličů,“ uvedla agentura.

Čtvrtý Bašta

Současně připomněla, že průzkum uskutečnila před nedělní debatou prezidentských kandidátů v České televizi, při které se kandidatury vzdal odborový předák Josef Středula. Podle modelu Ipsos by v prvním kole voleb před touto debatou dostal 2,2 procenta hlasů.

Lépe než on by z hlasování vyšel poslanec SPD Jaroslav Bašta s 5,8 procenty, senátor Pavel Fischer s pěti procenty hlasů a senátor Marek Hilšer s 3,3 procenta hlasů. Naopak méně než Středula by měli podnikatel Karel Diviš, dvě procenta, a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, 0,6 procenta.

Předpokládaná volební účast v prvním kole je 67 procent. Pětašedesát procent voličů podle Ipsos ví, koho bude tento týden volit. Šestadvacet procent má svého favorita, ale zatím nevylučuje změnu své volby, a devět procent těch, kteří se chtějí účastnit voleb, zatím ještě neví, koho bude volit, dodala agentura.

Průzkumu se v době od 5. do 8. ledna zúčastnila tisícovka lidí.