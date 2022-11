Potvrzení kandidatury, chyby v přihláškách nebo výběr favoritů. Jak doposud vypadá vývoj boje o Hrad?

Začíná boj o Hrad. Přihlášku do boje o post prezidenta podalo 21 kandidátů, u některých listin už ale ministerstvo vnitra zjistilo nedostatky. Koho konkrétně se týkají, ale neuvedlo. Novou hlavu státu se podle průzkumu chystá volit přes 80 procent Čechů. Server iRozhlas.cz shrnul, co se uplynulý týden stalo v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami. Praha 18:48 13. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do boje o Pražský hrad podalo přihlášku 21 kandidátů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přihlášku do volebního klání ministerstvu vnitra odevzdalo 21 kandidátů, jedna z nich resortu dorazila e-mailem. Lhůta pro podání kandidátních listin vypršela v úterý 8. listopadu v 16.00. Úřad má do čtvrtka 24. listopadu čas na jejich kontrolu, o den později pak rozhodne o registraci.

Den po odevzdání přihlášek ministerstvo vnitra uvedlo, že pět z nich vykazuje zjevné nedostatky a dva ze šesti kandidátů navrhovaných senátory nemají dostatek jejich podpisů.

Ministerstvo vnitra

@vnitro 21.



Tolik zájemců o post prezidenta odevzdalo na @Ministerstvo vnitra své přihlášky. Na posouzení všech dokumentů máme čas do 25. 11. Během této doby budeme kontrolovat požadované náležitosti, včetně správnosti údajů na peticích ✔️. Které řádky na peticích budeme zkoumat? 7 25

Devět z 21 uchazečů také podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí porušilo pravidla transparentnosti volební kampaně.

Podle úřadu je porušili tím, že si včas nezřídili transparentní účet či jej nezveřejnili. Konkrétní jména ale neuvedl. Pokud si kandidát účet nezaloží, hrozí mu pokuta 30 až 500 tisíc korun.

Podmínkou pro účast v prezidentských volbách je získání podpisů od minimálně dvaceti poslanců nebo deseti senátorů, kandidáti mohou podpisy sbírat také mezi občany, musí jich nashromáždit alespoň padesát tisíc.

Podpisy občanů i senátorů

Potřebný počet podpisů občanů získala například bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová nebo podnikatelé Karel Diviš a Karel Janeček. Senátoři podpořili například senátora a lékaře Marka Hilšera. Odborový předák Josef Středula získal jak podpisy občanů, tak i podporu od jedenácti senátorů.

Nového prezidenta se podle průzkumu chystá volit většina Čechů. Nejjasněji mají voliči hnutí ANO Číst článek

Tým Danuše Nerudové měl podle jejích slov nasbírat více než sto tisíc podpisů, po kontrole jich odevzdal přes 82 tisíc. Bývalá rektorka přihlášku do prezidentské volby odevzdala 2. listopadu.

Karel Diviš mezi občany nasbíral 61 600 podpisů, Karel Janeček pak 73 037. Josefa Středulu občané podpořili 62 384 podpisy, mezi senátory mu podporu vyjádřili například Tomáš Jirsa (ODS), Petr Vícha (ČSSD) nebo Adéla Šípová (Piráti).

Senátor za Prahu 2 Marek Hilšer podle zjištění serveru iROZHLAS.cz získal podpisy například od Michaela Canova, Jiřího Drahoše, Miroslava Balatky nebo Zdeňka Hraby. Hilšer nicméně čelí výzvám ke stažení kandidatury. Jeho kritikům vadí tříštění sil s podobně smýšlejícími kandidáty.

Do boje o Hrad se nakonec nezapojí bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Uvedla, že se jí mezi občany nepodařilo sehnat sto tisíc podpisů, jejichž získání si stanovila jako podmínku své účasti ve volbách. Podle svých slov získala 64 643 podpisů. Potřebný počet hlasů nenasbíral také europoslanec Hynek Blaško.

Babišova kandidatura

Andrej Babiš svou kandidaturu oznámil v neděli 30. října. Pokud by bývalý premiér a předseda hnutí ANO, obžalovaný v kauze Čapí hnízdo, volby vyhrál, soud by se musel pozastavit.

Budu kandidovat na post prezidenta České republiky. https://t.co/DxyoCUFfEO — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 31, 2022

Hlavní líčení je zatím naplánováno do 6. ledna, tedy týden před prvním kolem prezidentských voleb. Soud by mohl pokračovat jen do chvíle, kdy by byl předseda ANO oficiálně uveden do funkce.

Median: Pavel by s Babišem svedl v prvním kole těsný souboj. Nerudová vedoucí dvojici dotahuje Číst článek

Babišovo rozhodnutí zúčastnit se boje o prezidentské křeslo mezi politiky vyvolalo mnohé reakce. Premiér Petr Fiala uvedl, že expremiér „na Hradě hledá imunitu“.

Rovněž prezidentský kandidát a bývalý náčelník vojenského výboru NATO Petr Pavel Babišovu kandidaturu označil za hrozbu pro Česko kvůli populismu. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová naopak jeho rozhodnutí uvítala.

Volební průzkum

Podle říjnového průzkumu agentury Median, který analyzoval odpovědi od více než tisíce respondentů, by první kolo prezidentských voleb vyhrál Petr Pavel s 22,5 procenty hlasů. Druhý by skončil Andrej Babiš s 22 procenty. Na třetím místě by byla Danuše Nerudová s 15 procenty.

Podle dalšího průzkumu Medianu z 9. a 10. listopadu se k volebním urnám chystá přijít většina Čechů, konkrétně 83 procent. Svého favorita mezi prezidentskými kandidáty by si vybraly téměř tři čtvrtiny občanů, nejjasněji ohledně volby mají voliči hnutí ANO.

Pokud by do druhého kola nepostoupil jejich favorit, byla by účast voličů nižší, stále by se však jednalo o většinu. I bez svého kandidáta by v druhém kole volilo 71 procent Čechů.