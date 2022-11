Nového prezidenta se podle průzkumu chystá volit většina Čechů. Nejjasněji mají voliči hnutí ANO

Miloši Zemanovi zbývá do konce prezidentského mandátu něco málo přes sto dní. Jeho nástupce budou Češi volit už v lednu. Jasnou představu o výběru kandidáta mají už teď téměř tři čtvrtiny obyvatel. Ukazují to výsledky průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Mezi 9. a 10. listopadem se jej zúčastnilo přes tisíc respondentů. BLESKOVÝ PRŮZKUM Praha 5:00 12. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V prezidentských volbách se chystá volit přes osmdesát procent Čechů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Svého favorita mezi prezidentskými kandidáty by si vybraly téměř tři čtvrtiny Čechů. Nejmenší spokojenost převládá mezi staršími ročníky a lidmi, kteří k volbám běžně nechodí. Naopak nejvíce jsou spokojeni voliči hnutí ANO.

„Ve vyšší míře jsou spokojeni voliči ANO, kteří by si svého kandidáta spíše vybrali v 79 procentech. Myslím, že tam je to celkem pochopitelné, pravděpodobně budou podporovat Andreje Babiše,“ popisuje ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Mezi uchazeči o prezidentské křeslo by si ale svého kandidáta také vybralo téměř osmdesát procent voličů Pirátů nebo Starostů. Podle průzkumu je také zřejmé, že se k volebním urnám chystá přijít většina Čechů, konkrétně 83 procent.

Nevolit se rozhodl jen téměř každý desátý z dotazovaných. Přibližně šest procent si zatím není jistých. Skutečná účast nicméně bývá zpravidla nižší, než vyplývá z průzkumů.

Pokud by do druhého kola nepostoupil jejich favorit, byla by účast voličů nižší, stále by se však jednalo o většinu. I bez svého kandidáta by v druhém kole volilo 71 procent Čechů.

Jejich rozhodnutí může ale reálně ovlivnit fakt, který konkrétní kandidát do něj postoupí. Při minulých prezidentských volbách v roce 2018 byla volební účast v druhém kole 67 procent.

„Pokud by to bylo skutečně prezentováno jako duel výrazného kandidáta, který má mnoho odpůrců a zároveň i řadu příznivců, dá se velmi očekávat, že by účast byla vyšší a lidé by nevolili pro někoho, ale proti někomu. Právě Andrej Babiš takovou osobností, která výrazně dělí českou společnost, je. Bylo by tudíž velmi pravděpodobné, že by zde byla značná účast,“ dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.