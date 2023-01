Šance tří prezidentských kandidátů jsou vyrovnané. Nerudová ale drobně ztratila, naznačuje Median

První kolo prezidentských voleb by nyní vyhrál Petr Pavel. Do druhého kola by s ním postoupil Andrej Babiš z ANO. Alespoň to naznačuje volební model agentury Median pro Mf Dnes. Na třetím nepostupovém místě by skončila Danuše Nerudová. Každý třetí dotázaný ale váhá, komu by dal v prezidentských volbách svůj hlas. Průzkum Praha 11:14 2. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pavel by získal 28,7 procenta, Babiš 28,5 procenta a Nerudová 25,1 procenta. Šance všech tří jsou ale stále podle ředitele agentury Median Přemysla Čecha velmi varované.

„Nedá se říci, kdo by byl vítězem. Nejvyšší preference má nyní Petr Pavel a Andrej Babiš, rozdíl mezi nimi je na úrovni statistické chyby,“ doplnil pro Mf Dnes.

Trojice značně odskočila ostatním kandidátům. Na dalších místech tak skončili Marek Hilšer, Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Josef Středula a Tomáš Zima.

Nerudová podle expertů, které oslovila Mf Dnes, ztratila zejména kvůli kauze na Mendelově univerzitě, kterou vedla jako rektorka a kde se mělo obchodovat s doktorskými tituly.

„Jeden z významných motivů, proč ji lidé preferovali, byl, že za sebou nemá žádnou aféru. A to se mohlo změnit,“ poznamenal sociolog Jan Herzmann.

Klíčové ale budou podle odborníků televizní debaty. Ještě 36 procent respondentů, kteří chtějí jít volit, totiž nemá jasno, komu svůj hlas dají. Podle Přemysla Čecha se nerozhodnutí do značné míry rekrutují z voličů, kteří zatím váhají mezi Nerudovou a Pavlem.

Česká televize odvysílá debatu prezidentských kandidátů 8. ledna. TV Nova plánuje ve čtvrtek 12. ledna dvě debaty, a to každou se čtyřmi kandidáty podle preferencí v průzkumech.

Prima plánuje před prvním kolem dvě diskuse, a to vždy na středy 4. a 11. ledna. Český rozhlas chystá debatu na páteční poledne 13. ledna, skončí minutu před otevřením volebních místností.

Volební model se věnuje i druhému kolu. V něm by nyní Babiš prohrál jak s Pavlem, tak s Nerudovou. Pokud by se expremiér do druhého kola nedostal, Pavel by Nerudovou jen velmi těsně porazil.