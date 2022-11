Prezidentský souhrn 2: Jak doposud vypadá vývoj boje o Hrad? Pokládání květin 17. listopadu i opravení chyb

Někteří prezidentští kandidáti položili 17. listopadu na Národní třídě květiny. Česko si ve čtvrtek připomínalo tragické události nacistické a komunistické totality. Lidé na ně při tom občas pokřikovali: „Hanba!“. Ministerstvo vnitra také vyzvalo ve středu 7 z 21 prezidentských kandidátů k nápravě chyb v jejich přihláškách. Server iROZHLAS.cz shrnul, co se uplynulý týden stalo v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami. Praha 18:34 20. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta Karel Janeček nese květinu v národních barvách 17. listopadu na Národní třídu | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

K památníku na Národní třídě dorazil ve čtvrtek ráno jako první předseda ANO Andrej Babiš. Řekl, že 17. listopad pro něj v první řadě znamená svobodu pohybu a také svobodu slova, svobodné volby a možnost podnikat.

Několik lidí na něj při pokládání květin pokřikovalo: „Hanba“. A na jednom transparentu se objevilo heslo: „Květiny od STBáků a normalizačních komunistů tady nechceme.“ Babiš spolupráci s StB odmítá.

Po něm květiny položil i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Ten prohlásil, že lidé, u kterých byla potvrzena spolupráce s StB, by měli podobná místa obloukem míjet.

„Nevěřím jim, protože se s režimem spolčili. Pracovali pro něj aktivně, nikoliv pasivně. Myslím si, že by se měli spíš stydět a omlouvat se takřka každý den,“ řekl.

Také Petr Pavel přišel na Národní třídu zapálit svíčku. „Je to asi nejvýznamnější den v naší novodobé historii,“ prohlásil. Někteří ale na něj volali: „Bolševickej šmejde. Komunistickej fízle.“

Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima uvedl, že obě výročí – 1989 i 1939 – ukazují na důležitost svobody a demokracie i na význam odvahy. „Je to i vize do budoucna. Svoboda není nikde bez odvahy,“ řekl.

Podnikatel Karel Janeček poznamenal, že by jako prezident na Národní třídu 17. listopadu pravidelně chodil. „Pro mě je to asi nejdůležitější svátek naší země, protože je to svátek svobody a odvahy,“ myslí si Janeček. Svobodu je ale podle něj nyní potřeba chránit.

Dorazila i bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. „Je třeba si každoročně připomínat, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmost,“ zdůraznila. Podle ní je třeba dnes myslet i na Ukrajinu, která také bojuje o svou svobodu.

Senátor Marek Hilšer z klubu Starostů přirovnal sametovou revoluci v roce 1989 k současnému úsilí Ukrajiny ubránit se ruské agresi.

A senátor Pavel Fischer (nezávislí) řekl, že 17. listopad získává nový význam v aktuální situaci, kdy Ukrajina čelí ruské agresi a v Bělorusku jsou tvrdě pronásledováni odpůrci režimu.

Náprava chyb

Ministerstvo vnitra pak ve středu vyzvalo k nápravě chyb v přihláškách sedm z 21 prezidentských kandidátů. Zřejmě nejznámější z nich je podnikatelka a někdejší místostarostka Prahy 8 za ODS Terezie Holovská, která před čtyřmi lety neúspěšně kandidovala do Senátu za Stranu práv občanů Zemanovce.

Holovskou podpořili jen tři senátoři, z toho dva bývalí, šest bývalých poslanců a pouze 414 řadových občanů, z nichž u osmi chyběl podpis.

Ministerstvo většinu kandidátů vyzvalo k tomu, aby doplnili souhlas s kandidaturou nebo jméno svého zmocněnce. O registraci bezchybných přihlášek rozhodne 25. listopadu.

Aktivista šířící dezinformace Pavel Zítko, který podle svých slov sehnal potřebných 50 tisíc podpisů občanů za pouhých osm dní, ještě ve sběru podpisů podle serveru iROZHLAS.cz pokračuje, i když mu ministerstvo dodatečně dodané podpisy nebude moci uznat.