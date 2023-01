Ve Spojených státech už Češi volí prezidenta. Z 300 tisíc krajanů tam v prvním kole hlasovalo jen 700

Ve Spojených státech žije víc než 300 tisíc lidí s českým občanstvím a stále jich přibývá. V prvním kole českých prezidentských voleb jich ale hlasovalo méně než 700. Důvodem jsou hlavně velké vzdálenosti do pouhých čtyř volebních místností v zemi, což klade velké fyzické, časové i finanční nároky na uplatnění tohoto ústavního práva. Kromě toho se tam hlasuje v pracovní dny – čtvrtek a pátek. Od stálého zpravodaje Washington 10:40 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve volební místnosti Washington se vytvořila dokonce fronta | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Proto tam už začalo i druhé kolo, a někteří voliči už tedy své hlasy v souboji Petra Pavla s Andrejem Babišem v Americe odevzdali.

„S rodiči se neshodnu kvůli politice, takže jsme rozdělená rodina. Tady na to máme svůj názor, rodiče mají svůj názor v Čechách. Já myslím, že nám pomáhá, že máme mezi sebou vzdálenost,“ říká Maicharla, která žije u Washingtonu.

I Atlantický oceán může tvořit hranici mezi tábory voličů Andreje Babiše a Petra Pavla v rámci jedné rodiny. Michaela patří k těm Čechoameričanům, kteří to do volební místnosti nemají daleko.

„Zprávy čtu každý den, zajímám se. Sleduji to, jak se dá, ale ne v televizi, to mi časově nevychází, kvůli časovému posunu. Že je debata, to mi samozřejmě uniká,“ říká.

Tady v Americe by Michaela mohla poslední předvolební debaty sledovat ještě i poté, co už odevzdala svůj hlas. Kdyby to časově stíhala, prý by to i dělala, tak jako je zvyklá u debat před americkými volbami, ve kterých také hlasuje. Je tedy zvyklá na skutečně tvrdé kampaně, přesto teď před druhým kolem českých prezidentských voleb někdy nestačila zírat.

„Byla to taková hodně americká kampaň. ale to, že někde vyjde, že jeden kandidát umřel, to už je i na Ameriku síla. Taková rozpolcená atmosféra tady taky byla a pak se to po volbách mezi lidmi uklidnilo. Lidi, kteří byli kamarádi, přestali být kamarádi, a teď doufám, že se dokážeme povznést nad to, že máme každý svůj názor. Od toho jsou volby, abychom tam svůj názor ukázali. Ale život jde dál. Máme další šanci za pár let znovu.“

Naopak Milan, který odevzdal hlas ve Washingtonu s voličským průkazem, je ve Spojených státech jenom na skok, pracovně, v tomto období to uvítal i jako příležitost trochu vypnout a kampaň nesledovat.

„V Česku se tomu nevyhnete, protože to proudí ze všech kanálů. Z internetu, televize, rozhlasu neustále, ani v hospodě se tomu nevyhnete. Všude se debatuje, kdo to bude. Tady nevědí, že jsou nějaké volby v Česku,“ říká.

2000 kilometrů k volbám

Pokud jde o lidi s českým občanstvím žijící trvale ve Spojených státech, těch je víc než 300 tisíc a žádostí o vyřízení českého pasu stále přibývá. Znamená to, že v prvním kole prezidentských voleb přišel ve Spojených státech hlasovat jen asi jeden z každých 450 Čechů, kteří na to mají nárok. Možnost hlasovat na dálku by tak z voličů v zámoří udělala nezanedbatelnou volební sílu.

„Ve Spojených státech je nejpočetnější česká komunita vůbec. Pokud by se podařilo prosadit korespondenční volbu, tak počet voličů může být opravdu v řádech statisíců. Já vám dám příklad. Náš volební okrsek je největší ze všech. De facto je na západě od Texasu po východ k Floridě a na severu po Ohio. Takže nejvzdálenější místa jsou zhruba 2000 kilometrů vzdálené od Washingtonu,“ vysvětluje Miloslav Stašek, český velvyslanec ve Spojených státech.

„Samozřejmě další efekt, který limituje množství voličů ve Spojených státech je, že kvůli časovému posunu se volí v pracovní dny, tedy čtvrtek a v pátek, ne v sobotu. Takže řada lidí má problém s tím, aby dostali volno a mohli přijet do Washingtonu na volby,“ dodává.

Volební komise tady ve Washingtonu očekává až 250 voličů, což je symbolické číslo, ale za současných podmínek bez možnosti volit na dálku by šlo o zdejší volební rekord.

V už to vypuklo. Ve volební místnosti Washington se vytvořila dokonce fronta. Hned v první minutě přišla desetina celkové volební účasti z 2. kola 2018. @CzechEmbassyDC očekává rekordní účast, ale potenciál při distanční volbě je víc než stonásobný.@Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/GIY9gGYXW1 — Jan Kaliba (@JanKaliba) January 26, 2023