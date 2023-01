Babiš označil Koláře za lobbistu, který chce vliv. ‚Je to lež jako věž,‘ reaguje bývalý diplomat

Kandidát hnutí ANO Andrej Babiš se ve středečním prezidentském duelu serveru Denik.cz obořil na Petra Pavla, když na něj zaútočil kvůli jeho vazbě na Petra Koláře. Opakovaně o něm tvrdí, že je Pavlův lobbista. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz svou roli někdejší diplomat objasňuje: „Jsem člověk, který když je potřeba, dává svůj názor a oponenturu. Nejsem součástí týmu.“ Rozhovor Praha 17:42 18. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud pan generál uspěje a stane se příštím prezidentem České republiky, tak mu budu rád nápomocen jako externí poradce pro zahraniční politiku a mezinárodní vztahy,“ řekl pro iROZHLAS.cz Petr Kolář | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Jaká je vaše faktická role v kampani Petra Pavla? Andrej Babiš vás opakovaně označuje za jeho lobbistu...

Moje role v kampani je minimální. S Petrem Pavlem se znám dlouho. Objížděli jsme spolu republiku v rámci projektu Pro bezpečnou budoucnost, což bylo o debatách s veřejností, aby se lidé nenechávali strašit a manipulovat. Z toho vyplynula i kandidatura pana generála.

Petr Kolář (60) V současné době působí jako poradce a konzultant. Spolupracuje s občanským kandidátem Petrem Pavlem na prezidentské kampani jako jeho externí poradce. Primárně pracuje na živnostenský list a je asociován v mezinárodní advokátní kanceláři. Ve svým šedesáti letech je bývalým českým velvyslancem ve Spojených státech (2005-2010) nebo v Rusku (2011-2012).

Pokud bych měl dnes nějak svojí roli ohledně kampaně charakterizovat, tak asi jako člověka, který když je potřeba, dává svůj názor a oponenturu k tomu, jak to probíhá. Nejsem součástí týmu. Pokud mám názor na to, co se děje, a chci se k panu generálovi dostat, napíšu mu přímo a pokud je pan generál ochoten se tím zabývat a nějak se nad tím zamyslet, tak mám většinou zpětnou vazbu. Buďto mi zavolá, napíše, ale žádnou kampaň nedělám. Nejsem volební stratég, nerozumím politickému marketingu. Jsem, řekněme, člověk, který vyjadřuje svůj názor, protože si to může dovolit vzhledem k tomu, že pana generála dlouho znám.

V Pavlově týmu tedy žádnou roli nesehráváte? Ani z pozice odborného hlasu, třeba v otázkách zahraniční politiky nebo bezpečnosti?

Už dávno jsme si řekli, že v tomto ohledu si vždycky budeme ladit noty. Pan generál má nicméně téměř na sto procent shodný názor se mnou, takže tam není moc potřeba. Možná, kdyby potřeboval, tak by se mohl radit třeba v konkrétních věcech, které se týkají Ruska nebo Ameriky, kde jsem sloužil jako velvyslanec. Ale zatím v kampani na zahraniční a bezpečnostní politiku moc nedošlo. Pokud by došlo, tak ví, že se mnou může počítat.

Pro všechny, kteří mi opakovaně podsouvají, že pokud se ⁦@general_pavel⁩ stane prezidentem, budu já jeho kancléřem, resp. vedoucím KPR: Ne. Nebudu. Jsem spokojený OSVČ a do žádného zaměstnaneckého poměru se nechystám. Jméno vedoucí/ho KPR se už brzy dozvíte 😉 pic.twitter.com/uEEGcjiTkZ — Petr Kolář🇨🇿🇪🇺🇺🇦 (@PetrKol15555896) December 16, 2022

Kdyby Pavel zvítězil v prezidentské volbě, šel byste s ním na Pražský hrad právě jako jeden z jeho poradců?

Myslím, že už jsme oba dva deklarovali poměrně jasně, že pokud pan generál uspěje a stane se příštím prezidentem České republiky, tak mu budu rád nápomocen jako externí poradce pro zahraniční politiku a mezinárodní vztahy.

Stejně jako to dělám pro pana předsedu Senátu Miloše Vystrčila, jsem jeho oficiálním externím poradcem pro zahraniční a bezpečnostní politiku a mezinárodní vztahy, ale nejsem zaměstnancem ani Senátu, ani nějaké jiné další státní instituce. A nepobírám za to žádné peníze, nechci být placen z peněz daňových poplatníků. Chci této zemi prospět, ale nechci si za to nechat platit.

Ať máme tedy jasno, i v návaznosti na to, že ze strany Andreje Babiše opakovaně zaznívá vaše jméno v souvislosti s lobbingem – teď pracujete přesně kde a jak? Zmínil jste vaše působení jako externího poradce různých politiků bez nároku na honorář. Ale čím se živíte?

Mám vlastní práci a živnostenský list na poradenství a konzultační činnost. Jsem asociován v mezinárodní, původně americké advokátní kanceláři. Poskytuje expertizu v oblasti ekonomické diplomacie a tam jsem jako poradce.

Plat nepobíráte ani od předsedy Senátu Vystrčila, ani od kandidáta Pavla?

Ani od pana Vystrčila, ani od pana Pavla. V případě pana Pavla i naše ježdění po republice jsme si financovali ze svého. Pokud nám někde přispěli na benzin a věděli jsme, že si to od nich můžeme vzít, že je tím nezruinujeme, tak jsme sice někdy vzali, ale to bylo spíš výjimečné.

Já opravdu nejsem placen státem a nechci být. Dvacet let státu sloužil v zahraniční službě a teď si užívám to, že mohou být naprosto nezávislý, vyjadřující se ke všemu, co se státu a politiky týče. A to si chci zachovat. To je komfort, o který nehodám přijít.

Schůzka v Bílém domě

V návaznosti na vaše diplomatické zkušenosti, ve středeční debatě serveru Denik.cz zaznělo: „Petr Kolář se mu (Andreji Babišovi) velice hodil, aby ho dostal do Bílého domu, aby se mohl setkat s Donaldem Trumpem.“ To řekl Petr Pavel. Mohl byste k tomu dodat detaily? V rámci factcheckingu se nám nepodařilo z dostupných zdrojů najít, že byste se oficiálně angažoval v přípravě Babišovy návštěvy v Bílém domě. Velvyslancem ve Spojených státech jste byl od roku 2005 do 2010, ale schůzka proběhla až v roce 2019.

Takováto schůzka se připravuje tak, že to není jenom čistě na diplomatické úrovni. Musíte se pokoušet zajistit všechny možné podporovatele, které musíte nejdřív přesvědčit, vysvětlit jim důvod, proč je to potřebné.

Já jsem vždycky, a to nezastírám, byl v úzkém kontaktu se všemi americkými velvyslanci, kteří byli v Praze, respektive s vedením americké ambasády i teď chargé d'affaires, a vztahy s Amerikou a kontakty v Americe si udržuji nadále.

Pan Babiš si možná vzpomene, že i s přispěním jeho člověka Jana Macháčka, který je předsedou správní rady Institutu pro politiku a společnost, což je think-tank, který založil s panem Babišem a pro hnutí ANO, tak jsem k panu Babišovi svého času předvedl delegaci Atlantic Council, když se jednalo o tom, že by mohli mít pobočku v Praze. Takových schůzek s panem Babišem jsem měl vícero, mimo jiné když jsem ho třeba přesvědčoval o tom, že je důležité, aby přijal pana Paula Ryana, který jako předseda Sněmovny reprezentantů byl na návštěvě v České republice.

To je celá skládačka, taková mozaika, která pokud se někdo aspoň trošku orientuje v diplomacii, což bohužel musím konstatovat, že pan Babiš není, on je opravdu všechno možné, jenom ne diplomat, tak se to skládá tak dlouho, až se všechny dílky dají dohromady.

Co se týče americké návštěvy a cesty, mohu říct, že pan Babiš to chtěl, stál o to. Zároveň se ovšem obával, aby tím nenaštval pana prezidenta (Miloše Zemana) a nenaštval tím komunisty, a o tom byly také naše společné debaty. Snažil jsem se mu dodat odvahu, aby se nebál ani pana prezidenta, ani komunistů a návštěvu v Bílém domě realizoval. Jakkoli já nejsem žádný trumpovec, tak jsem si přál, aby ta komunikace na nejvyšší úrovni zůstala zachována.

‚Sporadicky jsme se radili‘

Opět bych navázala na to, co pan Babiš řekl ve středeční debatě. „Pan Kolář se nám vždycky vnucoval. Potřebuje mít vliv. Snažil se nám radit, ale my jsme žádného rady nepotřebovali,“ argumentoval a do jisté míry ospravedlňoval vaši spolupráci. Jak byste na toto reagoval? Jak probíhaly vaše schůzky s Andrejem Babišem?

Víte, já se k tomu nechci vyjadřovat nějak podrobně. Moje schůzky s panem Babišem probíhaly tak, že buďto mi napsal SMS, nebo mě zavolala paní Tünde Bartha. Je pravda, že třeba na Dnech NATO, kde se schází celá republika a politická reprezentace, jsme se potkávali a normálně jsme se tam bavili.

Já jsem ho v té době opravdu pokládal za premiéra, který se nechce nechat zatáhnout prezidentem Zemanem do jeho rusko-čínských sítí, a proto jsem s ním komunikoval jako s partnerem. Ale jestli tedy je potřeba něco doložit, tak možná, kdybyste si vyhledali článek, který vyšel svého času Deníku N, který mi trošku zkomplikoval život, protože autorka Tereza Šídlová tam citovala paní Tünde Bartha, šéfku kabinetu pana premiéra, která jí potvrdila, že pan premiér se se mnou radí o amerických záležitostech. Článek byl hlavně o panu Rudolfu Jindrákovi, že se stal dvojím poradcem Zemana a Babiše. A paní Tünde Bartha to tak trošku posunula a potvrdila, když se jedná o Ameriku nebo o západní sféru, že se pan Babiš radí se mnou.

Musel jsem potom horko těžko vysvětlovat, že opravdu nejsem poradcem pana Babiše, že se spolu sice radíme, ale že to je sporadické. Když potřebuje, že se mi ozve a já jsem mu rád k dispozici, protože je to premiér a protože si myslím, že je dobré, aby premiér České republiky naši zemi držel v demokratických strukturách a aby k tomu měl i nějaké know-how, znalost a podklady. A to já mu poskytoval jako premiérovi.

Mimo jiné musím říct, že na to jsou svědci. Když mě pan Babiš a paní Bartha, která to organizovala, 16. ledna roku 2020 pozvali do Kramářovy vily, kde se měl ustavit jakýsi užší poradní sbor. Z účastníků si vybavuji Jana Švejnara a Tomáše Salomona, za pana Babiše tam byli také Alena Schillerová, Karel Havlíček (oba ANO) a Robert Plaga (dříve ANO). Vypravil jsem se do Kramářovy vily, abych se vzápětí dozvěděl, že se to velmi nelíbilo Janu Hamáčkovi (toho času ministr vnitra za ČSSD, pozn. red.), který se mnou měl problém, a že tím pádem v tom poradním sboru být nemohou. Ale že jim je to moc líto a že doufají, že zůstanu v neformálním vztahu s panem premiérem i nadále.

Babišovi jste se tedy nevnucoval?

Je to lež jako věž. Pan Babiš to moc dobře ví. Pokud to neví, tak je chorý a prostě se asi zapomněl. Ale jsou na to různí svědci.