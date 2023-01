Přestože prohrál, Babišova agresivní kampaň zabrala. Teď se pokusí eliminovat SPD, míní politolog

Přestože vyhrocená kampaň před druhým kolem část příznivců expremiéra Andreje Babiše (ANO) odradila, ještě více nových hlasů mu přinesla. Politolog z Masarykovy univerzity Vít Hloušek teď předpokládá, že bude v ostré rétorice pokračovat, protože se pokusí vyhrát příští sněmovní volby i za pomoci radikálnějšího elektorátu. „Teď se pokusí eliminovat SPD. To se mu podaří, jen když přitvrdí,“ říká Hloušek v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Praha 5:00 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš byl během projevu v dobré náladě, přestože prohrál | Foto: Eva Kořínková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před čtrnácti dny jsme spolu mluvili po prvním kole a vy jste říkal, že Andrej Babiš už moc nemá kde brát, že vyčerpal svůj voličský potenciál. Potvrdilo se to?

Nepotvrdilo, protože když se podíváme čistě numericky na absolutní zisky hlasů, tak Babiš získal o zhruba 400 tisíc hlasů více než v prvním kole. Z tohoto úhlu byla jeho kampaň úspěšná, evidentně se mu podařilo udržet voliče z prvního kola a na jeho stranu přešli i voliči Jaroslava Bašty, ale i některých dalších kandidátů. To by ale nestačilo, zároveň také mobilizoval i lidi, kteří v prvním kole nevolili.

Vít Hloušek Vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se věnuje soudobým dějinám a srovnávací politologii (zejména stranické a politické systémy) s důrazem na státy západní a střední Evropy a také české politice.

Volební účast se po čtvrtstoletí přehoupla přes 70% hranici, to jste minule nečekal…

Z toho jsem byl hodně překvapený. Myslel jsem, že to bude víceméně nastejno, zhruba 68 procent. Úplně jsem nevěřil prognózám, že ještě vzroste. Andrej Babiš má evidentně podíl na tom, že přišli někteří nevoliči z prvního kola.

Dopad tvrdé kampaně

Čtete výsledky tedy tak, že z obou finalistů to byl Andrej Babiš, kdo pomohl volební účast zvýšit?

Když bychom chtěli být hodně cyničtí, tak bychom mohli říct, že jak v prvním, tak ve druhém kole byl Babiš hlavní příčinou vysoké volební účasti. Je to jeho osoba, která polarizuje. To je ale samozřejmě hodně zkratkovité.

Musíme také říct, že oba volební štáby odvedly profesionální práci. A co je nepříjemné, nicméně je to pravda, tak zabrala i Babišova agresivní kampaň. Protože za normálních okolností by ve druhém kole tolik voličů nepřišlo. Někteří by zůstali zklamaní doma, protože jejich kandidáti nepostoupili, na obou stranách ale přišli. Byť byla kampaň nepříjemná a místy až vyhrocená, tak v tomto ohledu prostě zabrala.

Byla tvrdá a polarizující kampaň Babišem správně zvolená?

Babiš podle mě uhrál úplně maximum toho, co mohl. Když se na to podíváme čistě optikou počtu odevzdaných hlasů, tak získal o 450 tisíc hlasů více než v prvním kole. To se skoro nedalo čekat. Vyšla mu sázka na udržení vlastních voličů, pak na přetáhnutí části voličů, dokázal navíc zvednout ze židlí část nevoličů z prvního kola.

V tom byla jeho kampaň úspěšná. Teď se nebavíme o etických rozměrech, ale čistě o tom, že kampaň slouží k tomu, abychom dostali voliče k urnám. Pavel byl ale i tak úspěšnější.

Ano, Babišovi se nepodařilo odradit jak Pavlovy podporovatele, tak i voliče Danuše Nerudové, Pavla Fischera či Marka Hilšera.

Ano, to se mu nepodařilo. Babišovi mezi prvním a druhým kolem trošku začal docházet dech. Hlavně v posledních rozhovorech na mě působil trošku rezignovaně. Jakože už cítí, že to nedopadne.

Navíc jak byla kampaň jako celek vyhrocená, tak potom už ji oba kandidáti začali mírnit, protože měli pocit, že kdyby to dále přitvrzovali, tak že už to veřejné mínění odsoudí. To je role, která Babišovi tolik nesedí. V momentě, kdy by ještě mohl akcelerovat dynamiku kampaně, té opravdu útočné, tak tam to ještě šlo. Ale v momentě, kdy se měl chovat jako státník, tak to nebyla úplně jeho role.

Během dvou týdnů mezi oběma koly se Pavel s Babišem utkali v sedmi duelech. Rozhodly o něčem?

Babiš v debatách zas až tak dobrý nebyl. Podle mě od něj ale byl velmi dobrý a chytrý tah, že přišel neohlášeně do České televize…

Babiš tehdy mohl využít Pavlovy nemoci i toho, že přišel do duelu na poslední chvíli a mohl tím svého soupeře i moderátora Martina Řezníčka zaskočit.

Přišlo mi, že v té debatě byl Babiš trošku lepší než Pavel. Nicméně ne o tolik, aby dokázal na svou stranu strhnout větší část lidí. Celé si to navíc zkazil vyjádřením, že by nepřišel Polsku na pomoc, kdyby bylo napadeno.

Co teď s Babišem?

Babišovi se nepodařilo vyrovnat se Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, že by povýšil z premiérského postu na prezidentský. Jak teď vidíte jeho bezprostřední politickou budoucnost?

Jeho politická budoucnost se jmenuje konsolidace situace v ANO, což by nemělo být složité. Sice můžeme konstruovat různé sny o tom, že v ANO vznikají frakce či názorové proudy, ale ve skutečnosti to jsou dva lidé, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura.

Bude zajímavé sledovat, jak si s nimi poradí. Jestli si je tam nechá jako okrasu, že se tam dají vyjadřovat vlastní názory. Nebo jestli se jich zbaví či zda odejdou sami. Ale nečekám v ANO větší pnutí. Tím pádem Babiš zůstane v čele strany a začne se velmi intenzivně připravovat na další sněmovní volby. A pokud ze sebe tuto prohru psychicky setřepe, tak má před dalšími volbami celkem dobře nabito.

Na tiskovce se radoval z toho, kolik dostal hlasů. A radoval se úplně oprávněně, získat 2,4 milionu hlasů není vůbec málo. Jeho další metou je rozhodně vrátit se do Strakovy akademie.

Na to se dá na druhou stranu namítnout, že volby jsou skoro za tři roky a jemu bude v té době 71 let. Není to příliš daleko?

Myslím si, že není. On nevypadá, že by chtěl z politiky odejít. Jednak politiku potřebuje kvůli svým ekonomickým zájmům, jednak se mu tam zjevně zalíbilo. Navíc 71 let není zas tak vysoký věk. On tedy docela sešel, ale není to věk, ve kterém by musel nutně pomýšlet na konec politické kariéry. Nemyslím si, že se vrátí čistě k Agrofertu. Už proto, že Agrofert do značné míry tyje ze státních dotací. A to je vždycky dobré si pohlídat.

Premiér Petr Fiala (ODS) zdůraznil, že Babiš prohrál třetí volby za sebou. Nemůže pro své voliče ztratit dlouho budovanou image úspěšného byznysmena a politika?

Petr Fiala a Andrej Babiš jsou dva největší protivníci současné české politiky. Je jasné, že si to premiér nemohl nechat ujít. Pro Fialu jako předsedu ODS a lídra Spolu je to krásný moment, kdy může Babišovi ukázat, že potřetí za sebou prohrál.

Hodný, nebo zlý Babiš?

Před prvním kolem se Babiš snažil vystupovat umírněně a smířlivě, před druhým značně přitvrdil. Jakou tvář uvidíme odteď?

Babiš teď nebude hodnější nebo měkčí. Naopak. Už nepotřebuje mít image státníka, který by se mohl stát prezidentem. Myslím, že bude v opozici vůči vládě svou rétoriku spíš vyostřovat. Už to naznačoval v kampani. Pokusí se přetáhnout na svou stranu voliče SPD a celou tuto partaj eliminovat.

Jak se v jedné debatě ostře vyjádřil, že SPD není pro ANO možný koaliční partner, to je sice hezké, mohlo by se říci, že si uvědomil, že s krajně pravicovými stranami není dobré toho mít moc společného. Na druhou stranu to ale také může znamenat, že se ANO rozhodlo, že prostě SPD vytlačí. A to se mu podaří jedině tehdy, když svou opoziční rétoriku přitvrdí.

Takže Babiš se teď zaměří na vyluxování elektorátu extrémističtějších stran?

Ano, protože na prezidentských volbách si ukázal, že to umí, že i pro ně dokáže být ztělesněním opozice proti současné vládě. A dost bych se divil a bylo by zvláštní, kdyby s touto kartou nepracoval.

Jaký bude prezident Pavel?

Na závěr ještě k Petru Pavlovi, od výsledku Občanského fóra v roce 1990 získal víc voličů než jakákoliv strana či kandidát v jakýchkoliv volbách. Konkrétně 3,35 milionu hlasů. Dá se čekat, že s takto silným mandátem bude chtít být i silným prezidentem?

To je výborná otázka a takové pokušení určitě může mít. Ona mimochodem ale není žádná náhoda, že jsme se zatím o Pavlovi moc nebavili. Vlastně moc nevíme, co ztělesňuje. Víme o jeho minulosti, jakou měl diplomatickou kariéru. Tušíme, že bude z formálního hlediska důstojným a naprosto schopným prezidentem, ale vlastně moc nevíme, jak chce prezidentskou funkci vykonávat.

Zatím působí jako člověk, který si je vědom symbolické role tohoto úřadu a že chce spolupracovat s různými stranami. Ale může se stát, že se mu něco rozleží v hlavě a řekne si, že sebral nejpočetnější elektorát, jaký kdy kdo v historii Česka měl a může se začít snažit zvětšovat roli prezidentského úřadu v našem politickém systému.

Doufám, že to neudělá a tomu pokušení nepodlehne. Doufám, že to bude prezident, který není úplně nejsilnější figura, nemá nejsilnější osobní politické ambice a vykonává úřad, jak je popisován v Ústavě.

Ve vysílání Radiožurnálu zdůraznil sociolog Daniel Prokop, že Pavel zvítězil i v obcích, kde je vyšší počet exekucí, kde jsou chudší lidé atd. Dokázal oslovit i tyto voliče, kteří dříve volili Zemana, a potenciálně si na ně myslel Babiš. Naznačil, že z toho by současná vláda mohla těžit. „Bylo by dobré, aby tahle politická reprezentace využila, že tam má jistý mandát, a pomohla těm regionům. Aby každé ty další volby nebyly o tom, že se bojuje proti kandidátovi, kterého rodí nedůvěra k establishmentu,“ řekl.

Ano, to by bylo skvělé. Ale v této věci má prezident spíše symbolickou nebo rétorickou roli, protože jeho pravomoci řešit nerovnoměrný rozvoj různých regionů a chudobu jsou nulové.

Nicméně pokud se Pavlovi podaří dělat to způsobem, že o těch tématech bude třeba veřejně mluvit, že nebude vládu úkolovat, ale bude s premiérem vést debatu o tom, co je a není důležité, tak to by mohlo být prospěšné.

Pavel na to totiž má. Mohl by vrátit prezidentský úřad tam, kde ho Ústava chce mít, že by ji nemusel jako všichni tři jeho předchůdci šponovat. Zároveň by mohl mít cit pro fakt, že jsou tu bohaté i chudé regiony a že je prezidentem všech.

Možná to ve všech výsledcích trochu zaniklo, ale volby dopadly tak, jak voličské nálady počátkem týdne modelovaly průzkumy. Vypadá to tak, že oba voličské tábory byly plus minus stejně rozdělené už od prvního kola a k velkým přesunům nedošlo…

Kdybychom začali sčítat a rozdělili bychom propadlé hlasy, které by teoreticky měly jít za Babišem a které za Pavlem, tak by to tak mohlo vypadat. Koneckonců jsme se o tom před dvěma týdny bavili, že čistě numericky to má rozehrané lépe Pavel. Potvrdilo se také to, že by měl mít snazší přitáhnout na svou stranu voliče Nerudové a Fischera.