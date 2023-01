Druhého náčelníka generálního štábu nepotřebujeme, pronesl Babiš. Pavla nepřímo přirovnal k Putinovi

Andrej Babiš, který v prezidentských volbách kandiduje s podporou hnutí ANO, na tiskové konferenci pogratuloval k vítězství v prvním kole bývalému představiteli české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Petru Pavlovi. Druhým dechem ale dodal, že „pan Pavel je voják a nechápu, proč vůbec kandiduje“. Sám má prý lepší předpoklady k tomu, aby stál v čele České republiky. Argumentoval svými zkušenostmi a známostmi v mezinárodní politice. Praha 18:24 14. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš s manželkou Monikou ve volebním štábu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mám obrovskou radost, jako kandidát hnutí ANO jsme dosáhli famózního výsledku. Dostal jsem o víc než 500 tisíc hlasů více než hnutí ANO ve sněmovních volbách v roce 2021,“ řekl Andrej Babiš. „Výsledek je pro mě nečekaný,“ popsal své pocity.

„Gratuluji provládnímu kandidátovi Petru Pavlovi, který vyhrál,“ poznamenal Babiš, a to přesto, že Pavel je občanský kandidát, který odevzdal 81 tisíc popisů lidí.

Babiš však prý nepochopil, proč vůbec Pavel kandiduje na prezidenta, a ne na jinou funkci. „Stačí nám jeden náčelník generálního štábu, nepotřebujeme mít dva,“ poznamenal Babiš a narážel tím na Karla Řehku. Řekl také, že se Pavel vzdělával v Sovětském svazu a dotáhl to až do vrcholných struktur NATO. Nicméně to už několikrát Pavel vyvrátil v předvolebních debatách.

Pokud bude prezidentem Petr Pavel, nebude to dobré pro občany, zdůraznil kandidát hnutí ANO. V souvislosti s Pavlovou minulostí uvedl, že jediným prezidentem v Evropě, který byl „komunistickým rozvědčíkem“, je ruský prezident Vladimir Putin. Bývalý premiér také řekl, že má signály, že před druhým kolem volby se na něj údajně chystá podraz od Pavlových „spřízněných novinářů“, kteří ho chtějí spojovat s KGB.

Babiš na tiskové konferenci prozradil, že pokud bude zvolen prezidentem, vzdá se předsednictví v hnutí ANO. Poděkoval voličům, manželce Monice a svým dětem, hnutí ANO a svému týmu. Jmenoval například dlouholetou spolupracovnici Tünde Barthu, jež by se stala vedoucí prezidentské kanceláře, pokud by expremiér v boji o Hrad uspěl.

Vyzval své voliče, aby přišli ke druhému kolu prezidentské volby znovu, a aby jich přišlo ještě víc. Oslovil ty občany Česka, kteří mu hlas nedali, aby to zvážili.